freeze написав:где-то 1000 гривен нужно будет для того
какая-то странная цифра, вообще непонятно к чему это говорить сейчас. Разработка встряли законченна, наша очередь будет не из первых, а пока до нас дойдет, рынок может сильно измениться. Сегодня это выглядит как вброс на вентилятор.
Прислали в минздрав коммерческое предложение, вот Ляшко и озвучил. Судя по количеству разработок еще будет и ценовая война, которая приведет к снижению цены.
сегодня говорил с бывшей коллегой. первый раз услышал адекватную историю о том, как люди работают в офисе (в Киеве, международная компания)
1) в маске во всех местах, где больше 1 человека (полный шок!) 2) регулярные ПЦР тесты для всего персонала! (шок №2) 3) работа в офисе - по выбору при этом 4) про фигню типа антисептиков даже не говорю
я просто афигел
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges написав:сегодня говорил с бывшей коллегой. первый раз услышал адекватную историю о том, как люди работают в офисе (в Киеве, международная компания)
1) в маске во всех местах, где больше 1 человека (полный шок!) 2) регулярные ПЦР тесты для всего персонала! (шок №2) 3) работа в офисе - по выбору при этом 4) про фигню типа антисептиков даже не говорю
я просто афигел
Австрийская компания, офис в Киеве. Все с 16 марта до сего дня переведены на дистанционную работу по домам, совещания в режиме видеоконференций, весь документооборот в электронном виде.
adeges написав:сегодня говорил с бывшей коллегой. первый раз услышал адекватную историю о том, как люди работают в офисе (в Киеве, международная компания)
1) в маске во всех местах, где больше 1 человека (полный шок!) 2) регулярные ПЦР тесты для всего персонала! (шок №2) 3) работа в офисе - по выбору при этом 4) про фигню типа антисептиков даже не говорю
я просто афигел
ПЦР - это явный перебор. Поймать вирус в лаборатории реальней, чем в офисе.
У нас маски - это must только в лифтах и митинг-румах. На рабочих местах обходимся, потому что open space (кроме ТОПов). А так как офис почти пуст, то занять место с соблюдением дистанции, без проблем может любой сотрудник
ЛАД написав:Тут давали ссылку https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?page_id=1973 для отслеживания условий поездок по миру. Как очень многое у нас, хорошая идея, но негодящее исполнение. Своевременное обновление не производится и сайт теряет смысл.
да и использование зарегистрированных торговых марок (TripAdvisor) для названия страниц мягко говоря не корректен...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...