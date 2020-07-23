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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1543154415451546>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 17:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

st512 написав:
  freeze написав:где-то 1000 гривен нужно будет для того

какая-то странная цифра, вообще непонятно к чему это говорить сейчас. Разработка встряли законченна, наша очередь будет не из первых, а пока до нас дойдет, рынок может сильно измениться. Сегодня это выглядит как вброс на вентилятор.


Прислали в минздрав коммерческое предложение, вот Ляшко и озвучил.
Судя по количеству разработок еще будет и ценовая война, которая приведет к снижению цены.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 22:19

  Кучинелли написав:
А по мнению очень многих посетителей ветки всё это фигня. афёра 21 века. решение эк проблем под прикрытием.Нам вирус не страшен. кошелёк важнее.Ню ню.

Не надо переводить все на деньги. Я вот без Оперного и филармонии страдаю. И вынужден ехать на море в Украине, хотя имею свою яхту в Греции.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 22:46

  Пенсионер написав:
  Кучинелли написав:
А по мнению очень многих посетителей ветки всё это фигня. афёра 21 века. решение эк проблем под прикрытием.Нам вирус не страшен. кошелёк важнее.Ню ню.

Не надо переводить все на деньги. Я вот без Оперного и филармонии страдаю. И вынужден ехать на море в Украине, хотя имею свою яхту в Греции.


Не указывай мне что нада а что нет.По телеку или инету посмотри оперу и искупайся заодно.А мне жизнь и здоровье людей важнее, чем твои прымхи.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 23:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов в случае необходимости быть первым человеком в стране, кому введут вакцину от нового коронавируса после завершения ее разработки.

Президент Бразилии Болсонару, никак не может вылечиться от коронавируса, он в третий раз получил позитивный тест на коронавирус.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 23:13

  freeze написав:Президент США Дональд Трамп заявил, что готов в случае необходимости быть первым человеком в стране, кому введут вакцину от нового коронавируса после завершения ее разработки.


Думаю, это хайп, как и с плаквенилом. Главное, чтобы такого же облома не было по результатам. А то распиарит еще одну пустышку...

PS: сегодня должны были начаться Олимпийские игры в Токио. Эх, 2020-й, падло ты такое :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 23:19

  Кучинелли написав:
  Пенсионер написав:
  Кучинелли написав:
А по мнению очень многих посетителей ветки всё это фигня. афёра 21 века. решение эк проблем под прикрытием.Нам вирус не страшен. кошелёк важнее.Ню ню.

Не надо переводить все на деньги. Я вот без Оперного и филармонии страдаю. И вынужден ехать на море в Украине, хотя имею свою яхту в Греции.


Не указывай мне что нада а что нет.По телеку или инету посмотри оперу и искупайся заодно.А мне жизнь и здоровье людей важнее, чем твои прымхи.

Хамов в игнор.
Пенсионер
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 23:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

сегодня говорил с бывшей коллегой. первый раз услышал адекватную историю о том, как люди работают в офисе (в Киеве, международная компания)

1) в маске во всех местах, где больше 1 человека (полный шок!)
2) регулярные ПЦР тесты для всего персонала! (шок №2)
3) работа в офисе - по выбору при этом
4) про фигню типа антисептиков даже не говорю

я просто афигел
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 23:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

adeges написав:сегодня говорил с бывшей коллегой. первый раз услышал адекватную историю о том, как люди работают в офисе (в Киеве, международная компания)

1) в маске во всех местах, где больше 1 человека (полный шок!)
2) регулярные ПЦР тесты для всего персонала! (шок №2)
3) работа в офисе - по выбору при этом
4) про фигню типа антисептиков даже не говорю

я просто афигел


Австрийская компания, офис в Киеве.
Все с 16 марта до сего дня переведены на дистанционную работу по домам, совещания в режиме видеоконференций, весь документооборот в электронном виде.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:05

  adeges написав:сегодня говорил с бывшей коллегой. первый раз услышал адекватную историю о том, как люди работают в офисе (в Киеве, международная компания)

1) в маске во всех местах, где больше 1 человека (полный шок!)
2) регулярные ПЦР тесты для всего персонала! (шок №2)
3) работа в офисе - по выбору при этом
4) про фигню типа антисептиков даже не говорю

я просто афигел


ПЦР - это явный перебор. Поймать вирус в лаборатории реальней, чем в офисе.

У нас маски - это must только в лифтах и митинг-румах. На рабочих местах обходимся, потому что open space (кроме ТОПов). А так как офис почти пуст, то занять место с соблюдением дистанции, без проблем может любой сотрудник
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:24

  ЛАД написав:Тут давали ссылку https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?page_id=1973 для отслеживания условий поездок по миру.
Как очень многое у нас, хорошая идея, но негодящее исполнение.
Своевременное обновление не производится и сайт теряет смысл.

да и использование зарегистрированных торговых марок (TripAdvisor) для названия страниц мягко говоря не корректен... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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