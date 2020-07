Додано: Чет 23 лип, 2020 23:38

сегодня говорил с бывшей коллегой. первый раз услышал адекватную историю о том, как люди работают в офисе (в Киеве, международная компания)



1) в маске во всех местах, где больше 1 человека (полный шок!)

2) регулярные ПЦР тесты для всего персонала! (шок №2)

3) работа в офисе - по выбору при этом

4) про фигню типа антисептиков даже не говорю



я просто афигел

