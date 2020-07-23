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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1543154415451546

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:29

  st512 написав:
  ЛАД написав:Если все предположения верны, то перспективы не радуют.
Вакцинироваться каждые 3 месяца це занадто.

Концентрация спадет быстро. Мне кажется большую роль будет иметь массовость вакцинации.. Чем больше людей смогут вакцинировать в кротчайший срок тем эффективнее снизится циркуляция вируса, плюс добавьте ограничительные меры, не карантин и маски конечно, а запрет перелета без прививки.

Дискриминация (лат. discriminatio «различаю») — негативное или предвзятое отношение к человеку, или лишение его определённых прав на основании наличия какого-то признака...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:33

  safonovstanislav написав:Зимой увидим пустые больницы...

в Украине это будет с лихвой компенсированно уменьшением их числа... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Все с 16 марта до сего дня переведены на дистанционную работу по домам, совещания в режиме видеоконференций, весь документооборот в электронном виде.


майбутнє більшості офісів в найближчі пару років,
молодці, вони вже в ньому
+50грн !
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