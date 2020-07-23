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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:29
st512 написав: ЛАД написав:
Если все предположения верны, то перспективы не радуют.
Вакцинироваться каждые 3 месяца це занадто.
Концентрация спадет быстро. Мне кажется большую роль будет иметь массовость вакцинации.. Чем больше людей смогут вакцинировать в кротчайший срок тем эффективнее снизится циркуляция вируса, плюс добавьте ограничительные меры, не карантин и маски конечно, а запрет перелета без прививки
.
Дискриминация (лат. discriminatio «различаю») — негативное или предвзятое отношение к человеку, или лишение его определённых прав на основании наличия какого-то признака...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:33
safonovstanislav написав:
Зимой увидим пустые больницы...
в Украине это будет с лихвой компенсированно уменьшением их числа...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 00:43
freeze написав:
Все с 16 марта до сего дня переведены на дистанционную работу по домам, совещания в режиме видеоконференций, весь документооборот в электронном виде.
майбутнє більшості офісів в найближчі пару років,
молодці, вони вже в ньому
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