Uppi Девушка, во-первых, научитесь правилам приличия. Неприлично давать цитаты без ссылки на источник https://factymira.ru/?p=222 Точно правильная фраза там:
Скорее всего, мы стали невольными участниками грандиозной международной аферы.
Исключительно благодаря подчёркнутым словам. Источник, конечно, заслуживает глубокого доверия. Особенно, когда там же видишь статью с названием: "Сатана: кто это и существует ли он в нашем мире" (https://factymira.ru/?p=4948).
Во-вторых, интересно, статья явно недавняя, судя по упоминанию в конце 2019 года и короны, а из 8 комментов 7 почему-то датированы 2013 годом. Вызывает лёгкое удивление.
В-третьих, поражает грамотность автора:
Например, эпидемия гриппа в 2019 году переросла в короно вирус и многие сравнивают симптомы гриппа вирусного и симптомы короно вируса.
Короче, вывод: если Вам хочется верить в простые конспирологические объяснения, Вам, естественно, никто этого не запрещает. Но ищите хотя бы более серьезные теории и источники.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 24 лип, 2020 09:31, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Кстати, о бесплатном, по словам Степанова, лечении от ковида в больницах. Я тут на днях писал, что свата лечат бесплатно. Оно-то так, но лекарства за свой счёт, а антибиотики нынче не дёшевые. Ну и о "безобидности" короны. Лежит уже 12 дней. Позавчера сделали очередной рентген, врач надеялся на улучшение и собирался сократить время в кислородной маске. Но ... всё по-прежнему, поменяли антибиотики, продолжают лечение.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Кстати, о бесплатном, по словам Степанова, лечении от ковида в больницах. Я тут на днях писал, что свата лечат бесплатно. Оно-то так, но лекарства за свой счёт, а антибиотики нынче не дёшевые.
так в чём "бесплатность" заключается, врачам давать не надо?
Украина. За вчера + 972 новых случая. Третий результат в этом году. По миру + 276 000, второй результат за всё время. Индия обновила свой рекорд + 48 500. Уже всем понятно, что это будущий лидер. Россию уже задвинули с когда-то твёрдого третьего места на 8-е. Благодаря латиносам, кроме Бразилии РФ обошли по новым случаям Мексика, Колумбия и вот теперь Аргентина. В Европе Украину по новым случаям тоже отодвинули с твёрдого второго места, аж на пятое, благодаря возрождающимся Испании (+ 2615) и Франции (+1062), а также Румынии с очередным своим рекордом (+1112).
По умершим коронавирусникам Индия обошла Испанию, а Перу обогнало Иран. Много смотрели видео и много читали сообщений весной из Испании и Ирана, а вот про Индию и особенно Перу тишина в СМИ. Обошли тихо и без шума.
ЛАД написав:Uppi Девушка, во-первых, научитесь правилам приличия. Неприлично давать цитаты без ссылки на источник https://factymira.ru/?p=222 Точно правильная фраза там:
Скорее всего, мы стали невольными участниками грандиозной международной аферы.
Исключительно благодаря подчёркнутым словам. Источник, конечно, заслуживает глубокого доверия. Особенно, когда там же видишь статью с названием: "Сатана: кто это и существует ли он в нашем мире" (https://factymira.ru/?p=4948).
Во-вторых, интересно, статья явно недавняя, судя по упоминанию в конце 2019 года и короны, а из 8 комментов 7 почему-то датированы 2013 годом. Вызывает лёгкое удивление.
В-третьих, поражает грамотность автора:
Например, эпидемия гриппа в 2019 году переросла в короно вирус и многие сравнивают симптомы гриппа вирусного и симптомы короно вируса.
Короче, вывод: если Вам хочется верить в простые конспирологические объяснения, Вам, естественно, никто этого не запрещает. Но ищите хотя бы более серьезные теории и источники.
Простой вопрос откуда появилась корона ? Можете ответить ? И по поводу правил приличия , тут есть некоторые персонажи которые просто делают откровенный вброс без источников . Может вы им тоже замечание сделаете ?
И по поводу "Свинного" Гриппа . Вот Вам статья можете ее тоже срупулёзно изучить и прокомментировать ? В Германии начали сжигать вакцины против "свиного гриппа". На ветер - 239 млн. евро