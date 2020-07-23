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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1544154515461547>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 08:44

Uppi
Девушка, во-первых, научитесь правилам приличия.
Неприлично давать цитаты без ссылки на источник https://factymira.ru/?p=222
Точно правильная фраза там:
Скорее всего, мы стали невольными участниками грандиозной международной аферы.

Исключительно благодаря подчёркнутым словам. Источник, конечно, заслуживает глубокого доверия. Особенно, когда там же видишь статью с названием: "Сатана: кто это и существует ли он в нашем мире" (https://factymira.ru/?p=4948).

Во-вторых, интересно, статья явно недавняя, судя по упоминанию в конце 2019 года и короны, а из 8 комментов 7 почему-то датированы 2013 годом. Вызывает лёгкое удивление.

В-третьих, поражает грамотность автора:
Например, эпидемия гриппа в 2019 году переросла в короно вирус и многие сравнивают симптомы гриппа вирусного и симптомы короно вируса.


Короче, вывод: если Вам хочется верить в простые конспирологические объяснения, Вам, естественно, никто этого не запрещает. Но ищите хотя бы более серьезные теории и источники.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 24 лип, 2020 09:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 08:55

Кстати, о бесплатном, по словам Степанова, лечении от ковида в больницах.
Я тут на днях писал, что свата лечат бесплатно. Оно-то так, но лекарства за свой счёт, а антибиотики нынче не дёшевые.
Ну и о "безобидности" короны. Лежит уже 12 дней. Позавчера сделали очередной рентген, врач надеялся на улучшение и собирался сократить время в кислородной маске. Но ... всё по-прежнему, поменяли антибиотики, продолжают лечение.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 09:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 62 823
Нових - 972

Одужало - 34 886 (+886)
Загинуло - 1 571 (+20)
Підозри - 113 589 (+1 334)

Вінницька область — 2 462 (+46)
Волинська область — 3 421 (+30)
Дніпропетровська область — 1 302 (+27)
Донецька область — 830 (+12)
Житомирська область — 1 670 (+16)
Закарпатська область — 4 706 (+65)
Запорізька область — 712 (+12)
Івано-Франківська область — 3 852 (+87)
Кіровоградська область — 689 (0)
м. Київ — 7 396 (+118)
Київська область — 3 391 (+32)
Львівська область — 8 588 (+126)
Луганська область — 118 (+2)
Миколаївська область — 536 (+6)
Одеська область — 2 749 (+58)
Полтавська область — 378 (+7)
Рівненська область — 5 399 (+96)
Сумська область — 397 (+4)
Тернопільська область — 2 604 (+56)
Харківська область — 3 277 (+74)
Херсонська область — 218 (0)
Хмельницька область — 1 021 (+13)
Чернівецька область — 5 485 (+42)
Черкаська область — 888 (+18)
Чернігівська область — 679 (+12)
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http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 09:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  varlo написав:Підозри - 113 589

с этим вообще что-то собираются делать?) 113 тысяч потенциально зараженных
st512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 09:27

  ЛАД написав:Кстати, о бесплатном, по словам Степанова, лечении от ковида в больницах.
Я тут на днях писал, что свата лечат бесплатно. Оно-то так, но лекарства за свой счёт, а антибиотики нынче не дёшевые.

так в чём "бесплатность" заключается, врачам давать не надо?
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 09:31

Украина. За вчера + 972 новых случая. Третий результат в этом году.
По миру + 276 000, второй результат за всё время.
Индия обновила свой рекорд + 48 500. Уже всем понятно, что это будущий лидер.
Россию уже задвинули с когда-то твёрдого третьего места на 8-е. Благодаря латиносам, кроме Бразилии РФ обошли по новым случаям Мексика, Колумбия и вот теперь Аргентина.
В Европе Украину по новым случаям тоже отодвинули с твёрдого второго места, аж на пятое, благодаря возрождающимся Испании (+ 2615) и Франции (+1062), а также Румынии с очередным своим рекордом (+1112).

По умершим коронавирусникам Индия обошла Испанию, а Перу обогнало Иран. Много смотрели видео и много читали сообщений весной из Испании и Ирана, а вот про Индию и особенно Перу тишина в СМИ. Обошли тихо и без шума.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 09:35

  st512 написав:
  varlo написав:Підозри - 113 589

с этим вообще что-то собираются делать?) 113 тысяч потенциально зараженных

Что предлагаете? :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 09:36

  ЛАД написав:Uppi
Девушка, во-первых, научитесь правилам приличия.
Неприлично давать цитаты без ссылки на источник https://factymira.ru/?p=222
Точно правильная фраза там:
Скорее всего, мы стали невольными участниками грандиозной международной аферы.

Исключительно благодаря подчёркнутым словам. Источник, конечно, заслуживает глубокого доверия. Особенно, когда там же видишь статью с названием: "Сатана: кто это и существует ли он в нашем мире" (https://factymira.ru/?p=4948).

Во-вторых, интересно, статья явно недавняя, судя по упоминанию в конце 2019 года и короны, а из 8 комментов 7 почему-то датированы 2013 годом. Вызывает лёгкое удивление.

В-третьих, поражает грамотность автора:
Например, эпидемия гриппа в 2019 году переросла в короно вирус и многие сравнивают симптомы гриппа вирусного и симптомы короно вируса.


Короче, вывод: если Вам хочется верить в простые конспирологические объяснения, Вам, естественно, никто этого не запрещает. Но ищите хотя бы более серьезные теории и источники.


Простой вопрос откуда появилась корона ? Можете ответить ?
И по поводу правил приличия , тут есть некоторые персонажи которые просто делают откровенный вброс без источников . Может вы им тоже замечание сделаете ?

И по поводу "Свинного" Гриппа .
Вот Вам статья можете ее тоже срупулёзно изучить и прокомментировать ?
В Германии начали сжигать вакцины против "свиного гриппа". На ветер - 239 млн. евро

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/agro/57 ... -evro.html
Востаннє редагувалось Uppi в П'ят 24 лип, 2020 09:39, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 09:37

  ЛАД написав:
  st512 написав:
  varlo написав:Підозри - 113 589

с этим вообще что-то собираются делать?) 113 тысяч потенциально зараженных

Что предлагаете? :)


Убрать этот пункт как бессмысленный, имхо.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 09:42

  Uppi написав:И по поводу "Свинного" Гриппа


Свиной, пишется с одной буквой Н.

  Uppi написав:Простой вопрос откуда появилась корона ? Можете ответить ?


Над этим вопрос сейчас работают лучшие умы человечества, вас обязательно поставят в известность, когда определят, откуда взялся Ковид-19.
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