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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:11
Uppi написав:
Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку
Этот пассаж выглядит особенно феерично, если учесть, что вакцину от гриппа изобрели в 1940 году.
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freeze
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:16
freeze написав:
Убрать этот пункт как бессмысленный, имхо.
Не такой уж он и бессмысленный. Просто анализировать его могут только те, кто знает, какие случаи туда попадают. Подозреваю, что это количество тестов по симптомам.
По нему можно косвенно судить о соотношении положительных и отрицательных тестов, а также о соотношении тестов по подозрению и тестов при профилактических мероприятиях. Особенно по количеству новых.
Достаточно просто объяснить, что это общее количество подозрений с начала тестирования, подавляющее большинство из которых уже либо подтверждено, либо опровергнуто.
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