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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1544154515461547

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:11

  Uppi написав:Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку


Этот пассаж выглядит особенно феерично, если учесть, что вакцину от гриппа изобрели в 1940 году. :lol:
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Убрать этот пункт как бессмысленный, имхо.

Не такой уж он и бессмысленный. Просто анализировать его могут только те, кто знает, какие случаи туда попадают. Подозреваю, что это количество тестов по симптомам.
По нему можно косвенно судить о соотношении положительных и отрицательных тестов, а также о соотношении тестов по подозрению и тестов при профилактических мероприятиях. Особенно по количеству новых.
Достаточно просто объяснить, что это общее количество подозрений с начала тестирования, подавляющее большинство из которых уже либо подтверждено, либо опровергнуто.
Сибарит
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  #<1 ... 1544154515461547
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