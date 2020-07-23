Этот пассаж выглядит особенно феерично, если учесть, что вакцину от гриппа изобрели в 1940 году.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:11
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:16
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Не такой уж он и бессмысленный. Просто анализировать его могут только те, кто знает, какие случаи туда попадают. Подозреваю, что это количество тестов по симптомам.
По нему можно косвенно судить о соотношении положительных и отрицательных тестов, а также о соотношении тестов по подозрению и тестов при профилактических мероприятиях. Особенно по количеству новых.
Достаточно просто объяснить, что это общее количество подозрений с начала тестирования, подавляющее большинство из которых уже либо подтверждено, либо опровергнуто.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:21
Re: Эпидемия коронавируса в мире
а що там чувати за курячий, пташиний, коровячий і інші страшні звірячі?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:22
Вот здесь про Перу. Собственно жесткий карантин, но слабое его исполнение в реальности. Ну и комендантский час, однако это не работает.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:24
А вы можете полностью приводить мои цитаты . А тут на форуме цензура безбожная .
Просто оставлю снова . И внимательно несколько раз прочитайте цитату и проанализируйте свой вопрос .
"Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку, а после этого кормили аспирином «Байера», чтобы снизить температуру тела пациентов до благоприятной для размножения патогенных микроорганизмов. Ведь, как известно, организм человека, борясь с вирусом, поднимает температуру до 38 градусов по Цельсию - именно при этой температуре гибнут почти все вирусы, в т.ч и гриппа. Понизив же температуру тела искусственным образом, получается внутри организма настоящий термостат, благоприятный для размножения возбудителей болезни. Что и делали специалисты, заставляя принимать жаропонижающие средства - в данном случае байеровский аспирин - людей, зараженных вирусом испанки. В результате всех этих действий, была вызвана эпидемия, которая стала непосредственной причиной, по разным оценкам, от 25 млн. до 100 млн. смертей невинных детей, женщин и мужчин."
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:27
Простите, невольно вспоминается старая фраза о том, что один дурак (если что, это не о Вас) может задать столько вопросов, что 100 умников не ответят.
Такое замечание я делаю достаточно регулярно. И, кстати, это записано в правилах форума, но почему-то модераторы за этим не следят.
По поводу "свинного" Вам уже написали.
По поводу вакцины - иной раз лучше перебдеть, чем недобдеть.
Простите, но после такой откровенной глупости общение с Вами прекращаю.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:36
+ контактные.
Как?
Так и есть.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:37
Что, куда и кому кололи, можно поподробнее )))
вирус гриппа был обнаружен и идентифицирован в 1933 году. Каким возбудителем вызывается испанка в 1918 году люди просто не знали.
Билл Гейтс тогда еще не родился, а рептилоиды еще не прилетели на Землю.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 24 лип, 2020 10:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:50
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Например, наложить графики новых подозрений и новых выявлений (ине этим заниматься лень). Сдвинуть до совпадения пиков. Величина на которую пришлось сдвинуть, приблизительно покажет средний срок выполнения теста. Соотношение подозрений и выявлений в выходной день покажет примерный процент положительных тестов. Разница между выходными и рабочими днями покажет масштабы профилактического тестирования.
Все очень приблизительно, но для оценки происходящего обывателем сойдет.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:52
Статью почитайте , это не моё утверждение , но в наше время все версси нужно рассматриваить.
Вы постите такую откровенную чушь что просто не в моготу вас читать уж извините .
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