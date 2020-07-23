Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:24

freeze написав: Uppi написав: Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку



Этот пассаж выглядит особенно феерично, если учесть, что вакцину от гриппа изобрели в 1940 году. Этот пассаж выглядит особенно феерично, если учесть, что вакцину от гриппа изобрели в 1940 году.

А вы можете полностью приводить мои цитаты . А тут на форуме цензура безбожная .Просто оставлю снова . И внимательно несколько раз прочитайте цитату и проанализируйте свой вопрос ."Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку, а после этого кормили аспирином «Байера», чтобы снизить температуру тела пациентов до благоприятной для размножения патогенных микроорганизмов. Ведь, как известно, организм человека, борясь с вирусом, поднимает температуру до 38 градусов по Цельсию - именно при этой температуре гибнут почти все вирусы, в т.ч и гриппа. Понизив же температуру тела искусственным образом, получается внутри организма настоящий термостат, благоприятный для размножения возбудителей болезни. Что и делали специалисты, заставляя принимать жаропонижающие средства - в данном случае байеровский аспирин - людей, зараженных вирусом испанки. В результате всех этих действий, была вызвана эпидемия, которая стала непосредственной причиной, по разным оценкам, от 25 млн. до 100 млн. смертей невинных детей, женщин и мужчин."