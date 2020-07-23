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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1545154615471548>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:11

  Uppi написав:Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку


Этот пассаж выглядит особенно феерично, если учесть, что вакцину от гриппа изобрели в 1940 году. :lol:
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Убрать этот пункт как бессмысленный, имхо.

Не такой уж он и бессмысленный. Просто анализировать его могут только те, кто знает, какие случаи туда попадают. Подозреваю, что это количество тестов по симптомам.
По нему можно косвенно судить о соотношении положительных и отрицательных тестов, а также о соотношении тестов по подозрению и тестов при профилактических мероприятиях. Особенно по количеству новых.
Достаточно просто объяснить, что это общее количество подозрений с начала тестирования, подавляющее большинство из которых уже либо подтверждено, либо опровергнуто.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Свиной, пишется с одной буквой Н.

а що там чувати за курячий, пташиний, коровячий і інші страшні звірячі?
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:22

  freeze написав: Перу обогнало Иран. Много смотрели видео и много читали сообщений весной из Испании и Ирана, а вот про Индию и особенно Перу тишина в СМИ. Обошли тихо и без шума.

Вот здесь про Перу. Собственно жесткий карантин, но слабое его исполнение в реальности. Ну и комендантский час, однако это не работает.
https://thebabel.com.ua/ru/news/44145-v ... ronavirusa
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:24

  freeze написав:
  Uppi написав:Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку


Этот пассаж выглядит особенно феерично, если учесть, что вакцину от гриппа изобрели в 1940 году. :lol:

А вы можете полностью приводить мои цитаты . А тут на форуме цензура безбожная .
Просто оставлю снова . И внимательно несколько раз прочитайте цитату и проанализируйте свой вопрос .

"Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку, а после этого кормили аспирином «Байера», чтобы снизить температуру тела пациентов до благоприятной для размножения патогенных микроорганизмов. Ведь, как известно, организм человека, борясь с вирусом, поднимает температуру до 38 градусов по Цельсию - именно при этой температуре гибнут почти все вирусы, в т.ч и гриппа. Понизив же температуру тела искусственным образом, получается внутри организма настоящий термостат, благоприятный для размножения возбудителей болезни. Что и делали специалисты, заставляя принимать жаропонижающие средства - в данном случае байеровский аспирин - людей, зараженных вирусом испанки. В результате всех этих действий, была вызвана эпидемия, которая стала непосредственной причиной, по разным оценкам, от 25 млн. до 100 млн. смертей невинных детей, женщин и мужчин."
https://napravdestoy.livejournal.com/5327870.html
Uppi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:27

  Uppi написав:.....
Простой вопрос откуда появилась корона ? Можете ответить ?

Простите, невольно вспоминается старая фраза о том, что один дурак (если что, это не о Вас) может задать столько вопросов, что 100 умников не ответят. :)

И по поводу правил приличия , тут есть некоторые персонажи которые просто делают откровенный вброс без источников . Может вы им тоже замечание сделаете ?

Такое замечание я делаю достаточно регулярно. И, кстати, это записано в правилах форума, но почему-то модераторы за этим не следят.

И по поводу "Свинного" Гриппа .
Вот Вам статья можете ее тоже срупулёзно изучить и прокомментировать ?
В Германии начали сжигать вакцины против "свиного гриппа". На ветер - 239 млн. евро

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/agro/57 ... -evro.html

По поводу "свинного" Вам уже написали.
По поводу вакцины - иной раз лучше перебдеть, чем недобдеть. :)

Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку

Простите, но после такой откровенной глупости общение с Вами прекращаю.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:36

  Сибарит написав:
  freeze написав:Убрать этот пункт как бессмысленный, имхо.

Не такой уж он и бессмысленный. Просто анализировать его могут только те, кто знает, какие случаи туда попадают. Подозреваю, что это количество тестов по симптомам.

+ контактные.

По нему можно косвенно судить о соотношении положительных и отрицательных тестов, а также о соотношении тестов по подозрению и тестов при профилактических мероприятиях. Особенно по количеству новых.

Как?

Достаточно просто объяснить, что это общее количество подозрений с начала тестирования, подавляющее большинство из которых уже либо подтверждено, либо опровергнуто.

Так и есть.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:37

  Uppi написав:Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку,


Что, куда и кому кололи, можно поподробнее )))
вирус гриппа был обнаружен и идентифицирован в 1933 году. Каким возбудителем вызывается испанка в 1918 году люди просто не знали.
Билл Гейтс тогда еще не родился, а рептилоиды еще не прилетели на Землю.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 24 лип, 2020 10:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Как?

Например, наложить графики новых подозрений и новых выявлений (ине этим заниматься лень). Сдвинуть до совпадения пиков. Величина на которую пришлось сдвинуть, приблизительно покажет средний срок выполнения теста. Соотношение подозрений и выявлений в выходной день покажет примерный процент положительных тестов. Разница между выходными и рабочими днями покажет масштабы профилактического тестирования.
Все очень приблизительно, но для оценки происходящего обывателем сойдет.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:52

  freeze написав:
  Uppi написав:Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку,


Что, куда и кому кололи, можно поподробнее )))
вирус гриппа был обнаружен и идентифицирован в 1933 году. Каким возбудителем вызывается испанка в 1918 году люди просто не знали.
Билл Гейтс тогда еще не родился, а рептилоиды еще не прилетели на Землю.


Статью почитайте , это не моё утверждение , но в наше время все версси нужно рассматриваить.
Вы постите такую откровенную чушь что просто не в моготу вас читать уж извините .
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