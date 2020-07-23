а що там чувати за курячий, пташиний, коровячий і інші страшні звірячі?
Все на месте, в своих естественных резервуарах среди птиц и зверей, куда они денутся с подводной лодки ))) Периодически выходят к людям и жалят, но спасает то, что от человека к человеку передаются пока очень плохо.
Министр здравоохранения РФ Мурашко: "В первую очередь будут вакцинироваться медицинские работники и те, кто сталкивается наиболее часто с заболевшими людьми. Вакцинация может начаться уже в августе" https://bit.ly/3f46OHD
Uppi написав:Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку,
Что, куда и кому кололи, можно поподробнее ))) вирус гриппа был обнаружен и идентифицирован в 1933 году. Каким возбудителем вызывается испанка в 1918 году люди просто не знали. Билл Гейтс тогда еще не родился, а рептилоиды еще не прилетели на Землю.
Статью почитайте , это не моё утверждение , но в наше время все версси нужно рассматриваить. Вы постите такую откровенную чушь что просто не в моготу вас читать уж извините .
Зачем мне читать откровенный бред ? Вас спросили, кто колол, что колол и с какой целью ?
ЛАД написав:Кстати, о бесплатном, по словам Степанова, лечении от ковида в больницах. Я тут на днях писал, что свата лечат бесплатно. Оно-то так, но лекарства за свой счёт, а антибиотики нынче не дёшевые. Ну и о "безобидности" короны. Лежит уже 12 дней. Позавчера сделали очередной рентген, врач надеялся на улучшение и собирался сократить время в кислородной маске. Но ... всё по-прежнему, поменяли антибиотики, продолжают лечение.
уважаемый доктор Комаровский считает антибиотикотерапию вредной при вирусных заболеваниях . И я тоже придерживаюсь того же мнения . Ковидным антибиотики дают на всякий случай .