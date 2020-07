Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:06

Сибарит написав: ЛАД написав: Как? Как?

Например, наложить графики новых подозрений и новых выявлений (ине этим заниматься лень). Сдвинуть до совпадения пиков. Величина на которую пришлось сдвинуть, приблизительно покажет средний срок выполнения теста. Соотношение подозрений и выявлений в выходной день покажет примерный процент положительных тестов. Разница между выходными и рабочими днями покажет масштабы профилактического тестирования.

