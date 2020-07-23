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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1546154715481549>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:55

  greenozon написав:
  freeze написав:Свиной, пишется с одной буквой Н.

а що там чувати за курячий, пташиний, коровячий і інші страшні звірячі?


Все на месте, в своих естественных резервуарах среди птиц и зверей, куда они денутся с подводной лодки ))) Периодически выходят к людям и жалят, но спасает то, что от человека к человеку передаются пока очень плохо.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Министр здравоохранения РФ Мурашко: "В первую очередь будут вакцинироваться медицинские работники и те, кто сталкивается наиболее часто с заболевшими людьми. Вакцинация может начаться уже в августе" https://bit.ly/3f46OHD
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Uppi написав:
  freeze написав:
  Uppi написав:Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку,


Что, куда и кому кололи, можно поподробнее )))
вирус гриппа был обнаружен и идентифицирован в 1933 году. Каким возбудителем вызывается испанка в 1918 году люди просто не знали.
Билл Гейтс тогда еще не родился, а рептилоиды еще не прилетели на Землю.


Статью почитайте , это не моё утверждение , но в наше время все версси нужно рассматриваить.
Вы постите такую откровенную чушь что просто не в моготу вас читать уж извините .


Зачем мне читать откровенный бред ? Вас спросили, кто колол, что колол и с какой целью ?
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:49

  ЛАД написав:Кстати, о бесплатном, по словам Степанова, лечении от ковида в больницах.
Я тут на днях писал, что свата лечат бесплатно. Оно-то так, но лекарства за свой счёт, а антибиотики нынче не дёшевые.
Ну и о "безобидности" короны. Лежит уже 12 дней. Позавчера сделали очередной рентген, врач надеялся на улучшение и собирался сократить время в кислородной маске. Но ... всё по-прежнему, поменяли антибиотики, продолжают лечение.

уважаемый доктор Комаровский считает антибиотикотерапию вредной при вирусных заболеваниях . И я тоже придерживаюсь того же мнения . Ковидным антибиотики дают на всякий случай .
==================
почему freeze так топит за эту тему не понято . Складывается впечатление что он заинтересован лично в карантине и т.п. Если убрать его посты то и темы не будет :D
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:06

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Как?

Например, наложить графики новых подозрений и новых выявлений (ине этим заниматься лень). Сдвинуть до совпадения пиков. Величина на которую пришлось сдвинуть, приблизительно покажет средний срок выполнения теста. Соотношение подозрений и выявлений в выходной день покажет примерный процент положительных тестов. Разница между выходными и рабочими днями покажет масштабы профилактического тестирования.
Все очень приблизительно, но для оценки происходящего обывателем сойдет.



масштабы профилактического тестирования показывает приблизительно разница между кол-вом подозрений и заболевших. и все. но при это часть - это не профилактика- это тестирование по жалобам и этиологии, которое не оказалось ковидом. у нас нет профилактического тестирования практически, кроме власть имущих и очень отдельных компаний
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:10

  ЛАД написав:Кстати, о бесплатном, по словам Степанова, лечении от ковида в больницах.
Я тут на днях писал, что свата лечат бесплатно. Оно-то так, но лекарства за свой счёт, а антибиотики нынче не дёшевые.
Ну и о "безобидности" короны. Лежит уже 12 дней. Позавчера сделали очередной рентген, врач надеялся на улучшение и собирался сократить время в кислородной маске. Но ... всё по-прежнему, поменяли антибиотики, продолжают лечение.

А почему собсно должны лечить бесплатно?
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Израильская компания Pangea Group анонсировала пропускную карту Covid-19 Pass Card: в ней будут биометрически зашифрован медицинский профиль путешественника, тесты на коронавирус и данные о прививках от других болезнях: https://bit.ly/3jCKvvN
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:19

  vetka написав:
  ЛАД написав:Кстати, о бесплатном, по словам Степанова, лечении от ковида в больницах.
Я тут на днях писал, что свата лечат бесплатно. Оно-то так, но лекарства за свой счёт, а антибиотики нынче не дёшевые.
Ну и о "безобидности" короны. Лежит уже 12 дней. Позавчера сделали очередной рентген, врач надеялся на улучшение и собирался сократить время в кислородной маске. Но ... всё по-прежнему, поменяли антибиотики, продолжают лечение.

А почему собсно должны лечить бесплатно?


Ну взагалі-то у нас безкоштовна офіційно медицина ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:25

  Puente написав:Ну взагалі-то у нас безкоштовна офіційно медицина ...

Вам 10 лет что ли?
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vetka написав:
  Puente написав:Ну взагалі-то у нас безкоштовна офіційно медицина ...

Вам 10 лет что ли?


Лечение коронавирусников должно осуществляться бесплатно из специально созданного антикоронавирусного фонда. Туда влили миллиарды гривен.
freeze
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