а що там чувати за курячий, пташиний, коровячий і інші страшні звірячі?
Все на месте, в своих естественных резервуарах среди птиц и зверей, куда они денутся с подводной лодки ))) Периодически выходят к людям и жалят, но спасает то, что от человека к человеку передаются пока очень плохо.
Министр здравоохранения РФ Мурашко: "В первую очередь будут вакцинироваться медицинские работники и те, кто сталкивается наиболее часто с заболевшими людьми. Вакцинация может начаться уже в августе" https://bit.ly/3f46OHD
Uppi написав:Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку,
Что, куда и кому кололи, можно поподробнее ))) вирус гриппа был обнаружен и идентифицирован в 1933 году. Каким возбудителем вызывается испанка в 1918 году люди просто не знали. Билл Гейтс тогда еще не родился, а рептилоиды еще не прилетели на Землю.
Статью почитайте , это не моё утверждение , но в наше время все версси нужно рассматриваить. Вы постите такую откровенную чушь что просто не в моготу вас читать уж извините .
Зачем мне читать откровенный бред ? Вас спросили, кто колол, что колол и с какой целью ?
ЛАД написав:Кстати, о бесплатном, по словам Степанова, лечении от ковида в больницах. Я тут на днях писал, что свата лечат бесплатно. Оно-то так, но лекарства за свой счёт, а антибиотики нынче не дёшевые. Ну и о "безобидности" короны. Лежит уже 12 дней. Позавчера сделали очередной рентген, врач надеялся на улучшение и собирался сократить время в кислородной маске. Но ... всё по-прежнему, поменяли антибиотики, продолжают лечение.
уважаемый доктор Комаровский считает антибиотикотерапию вредной при вирусных заболеваниях . И я тоже придерживаюсь того же мнения . Ковидным антибиотики дают на всякий случай . ================== почему freeze так топит за эту тему не понято . Складывается впечатление что он заинтересован лично в карантине и т.п. Если убрать его посты то и темы не будет
Например, наложить графики новых подозрений и новых выявлений (ине этим заниматься лень). Сдвинуть до совпадения пиков. Величина на которую пришлось сдвинуть, приблизительно покажет средний срок выполнения теста. Соотношение подозрений и выявлений в выходной день покажет примерный процент положительных тестов. Разница между выходными и рабочими днями покажет масштабы профилактического тестирования. Все очень приблизительно, но для оценки происходящего обывателем сойдет.
масштабы профилактического тестирования показывает приблизительно разница между кол-вом подозрений и заболевших. и все. но при это часть - это не профилактика- это тестирование по жалобам и этиологии, которое не оказалось ковидом. у нас нет профилактического тестирования практически, кроме власть имущих и очень отдельных компаний
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
ЛАД написав:Кстати, о бесплатном, по словам Степанова, лечении от ковида в больницах. Я тут на днях писал, что свата лечат бесплатно. Оно-то так, но лекарства за свой счёт, а антибиотики нынче не дёшевые. Ну и о "безобидности" короны. Лежит уже 12 дней. Позавчера сделали очередной рентген, врач надеялся на улучшение и собирался сократить время в кислородной маске. Но ... всё по-прежнему, поменяли антибиотики, продолжают лечение.
Израильская компания Pangea Group анонсировала пропускную карту Covid-19 Pass Card: в ней будут биометрически зашифрован медицинский профиль путешественника, тесты на коронавирус и данные о прививках от других болезнях: https://bit.ly/3jCKvvN
ЛАД написав:Кстати, о бесплатном, по словам Степанова, лечении от ковида в больницах. Я тут на днях писал, что свата лечат бесплатно. Оно-то так, но лекарства за свой счёт, а антибиотики нынче не дёшевые. Ну и о "безобидности" короны. Лежит уже 12 дней. Позавчера сделали очередной рентген, врач надеялся на улучшение и собирался сократить время в кислородной маске. Но ... всё по-прежнему, поменяли антибиотики, продолжают лечение.
А почему собсно должны лечить бесплатно?
Ну взагалі-то у нас безкоштовна офіційно медицина ...