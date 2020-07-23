|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:38
freeze написав: vetka написав: Puente написав:
Ну взагалі-то у нас безкоштовна офіційно медицина ...
Вам 10 лет что ли?
Лечение коронавирусников должно осуществляться бесплатно из специально созданного антикоронавирусного фонда. Туда влили миллиарды гривен.
Не вопрос, пусть родственники больного, который лежит под аппаратом ИВЛ оббивают пороги всяких фондов и ищут деньги, пока больной не умрет. А нормальные люди понимают, что сейчас за все нужно платить. Либо принципы, либо жизнь - каждый выбирает сам.
-
vetka
-
-
- Повідомлень: 6454
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 1080 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:47
vetka написав: Puente написав:
Ну взагалі-то у нас безкоштовна офіційно медицина ...
Вам 10 лет что ли?
Взагалі-то я принципово не даю нікому нічого незаробленого - ні жебракам , ні бюджетникам ...
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 3341
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 386 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:49
vetka написав:
Не вопрос, пусть родственники больного, который лежит под аппаратом ИВЛ оббивают пороги всяких фондов и ищут деньги, пока больной не умрет. А нормальные люди понимают, что сейчас за все нужно платить. Либо принципы, либо жизнь - каждый выбирает сам.
Насправді життя не варте нічого ...Особливо для медиків ...
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 3341
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 386 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:15
vetka написав: ЛАД написав:
Кстати, о бесплатном, по словам Степанова, лечении от ковида в больницах.
Я тут на днях писал, что свата лечат бесплатно.
Оно-то так, но лекарства за свой счёт, а антибиотики нынче не дёшевые.
Ну и о "безобидности" короны. Лежит уже 12 дней. Позавчера сделали очередной рентген, врач надеялся на улучшение и собирался сократить время в кислородной маске. Но ... всё по-прежнему, поменяли антибиотики, продолжают лечение.
А почему собсно должны лечить бесплатно?
а почему мы собственно болжны платить налоги государству, которое не выполняет условия общественного договора?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 4676
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 246 раз.
- Подякували: 736 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|7084
|1600395
|
П'ят 24 лип, 2020 12:31
ЛОБ
|