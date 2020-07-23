Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1546154715481549 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 52 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 245 Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:38 freeze написав: vetka написав: Puente написав: Ну взагалі-то у нас безкоштовна офіційно медицина ... Ну взагалі-то у нас безкоштовна офіційно медицина ...

Вам 10 лет что ли? Вам 10 лет что ли?



Лечение коронавирусников должно осуществляться бесплатно из специально созданного антикоронавирусного фонда. Туда влили миллиарды гривен. Лечение коронавирусников должно осуществляться бесплатно из специально созданного антикоронавирусного фонда. Туда влили миллиарды гривен.

Не вопрос, пусть родственники больного, который лежит под аппаратом ИВЛ оббивают пороги всяких фондов и ищут деньги, пока больной не умрет. А нормальные люди понимают, что сейчас за все нужно платить. Либо принципы, либо жизнь - каждый выбирает сам. Не вопрос, пусть родственники больного, который лежит под аппаратом ИВЛ оббивают пороги всяких фондов и ищут деньги, пока больной не умрет. А нормальные люди понимают, что сейчас за все нужно платить. Либо принципы, либо жизнь - каждый выбирает сам. vetka Повідомлень: 6454 З нами з: 04.03.14 Подякував: 401 раз. Подякували: 1080 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:47 vetka написав: Puente написав: Ну взагалі-то у нас безкоштовна офіційно медицина ... Ну взагалі-то у нас безкоштовна офіційно медицина ...

Вам 10 лет что ли? Вам 10 лет что ли?

Взагалі-то я принципово не даю нікому нічого незаробленого - ні жебракам , ні бюджетникам ... Взагалі-то я принципово не даю нікому нічого незаробленого - ні жебракам , ні бюджетникам ... Puente Повідомлень: 3341 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 386 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:49 vetka написав: Не вопрос, пусть родственники больного, который лежит под аппаратом ИВЛ оббивают пороги всяких фондов и ищут деньги, пока больной не умрет. А нормальные люди понимают, что сейчас за все нужно платить. Либо принципы, либо жизнь - каждый выбирает сам. Не вопрос, пусть родственники больного, который лежит под аппаратом ИВЛ оббивают пороги всяких фондов и ищут деньги, пока больной не умрет. А нормальные люди понимают, что сейчас за все нужно платить. Либо принципы, либо жизнь - каждый выбирает сам.



Насправді життя не варте нічого ...Особливо для медиків ... Насправді життя не варте нічого ...Особливо для медиків ... Puente Повідомлень: 3341 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 386 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:15 vetka написав: ЛАД написав: Кстати, о бесплатном, по словам Степанова, лечении от ковида в больницах.

Я тут на днях писал, что свата лечат бесплатно. Оно-то так, но лекарства за свой счёт, а антибиотики нынче не дёшевые.

Ну и о "безобидности" короны. Лежит уже 12 дней. Позавчера сделали очередной рентген, врач надеялся на улучшение и собирался сократить время в кислородной маске. Но ... всё по-прежнему, поменяли антибиотики, продолжают лечение. Кстати, о бесплатном, по словам Степанова, лечении от ковида в больницах.Я тут на днях писал, что сватаОно-то так, но лекарства за свой счёт, а антибиотики нынче не дёшевые.Ну и о "безобидности" короны. Лежит уже 12 дней. Позавчера сделали очередной рентген, врач надеялся на улучшение и собирался сократить время в кислородной маске. Но ... всё по-прежнему, поменяли антибиотики, продолжают лечение.

А почему собсно должны лечить бесплатно? А почему собсно должны лечить бесплатно?

а почему мы собственно болжны платить налоги государству, которое не выполняет условия общественного договора?... а почему мы собственно болжны платить налоги государству, которое не выполняет условия общественного договора?... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4676 З нами з: 06.08.08 Подякував: 246 раз. Подякували: 736 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1546154715481549 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7084 1600395

ЛОБ П'ят 24 лип, 2020 12:31