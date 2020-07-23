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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1546154715481549

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:38

  freeze написав:
vetka написав:
  Puente написав:Ну взагалі-то у нас безкоштовна офіційно медицина ...

Вам 10 лет что ли?


Лечение коронавирусников должно осуществляться бесплатно из специально созданного антикоронавирусного фонда. Туда влили миллиарды гривен.

Не вопрос, пусть родственники больного, который лежит под аппаратом ИВЛ оббивают пороги всяких фондов и ищут деньги, пока больной не умрет. А нормальные люди понимают, что сейчас за все нужно платить. Либо принципы, либо жизнь - каждый выбирает сам.
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:47

  vetka написав:
  Puente написав:Ну взагалі-то у нас безкоштовна офіційно медицина ...

Вам 10 лет что ли?

Взагалі-то я принципово не даю нікому нічого незаробленого - ні жебракам , ні бюджетникам ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:49

  vetka написав:Не вопрос, пусть родственники больного, который лежит под аппаратом ИВЛ оббивают пороги всяких фондов и ищут деньги, пока больной не умрет. А нормальные люди понимают, что сейчас за все нужно платить. Либо принципы, либо жизнь - каждый выбирает сам.


Насправді життя не варте нічого ...Особливо для медиків ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:15

  vetka написав:
  ЛАД написав:Кстати, о бесплатном, по словам Степанова, лечении от ковида в больницах.
Я тут на днях писал, что свата лечат бесплатно. Оно-то так, но лекарства за свой счёт, а антибиотики нынче не дёшевые.
Ну и о "безобидности" короны. Лежит уже 12 дней. Позавчера сделали очередной рентген, врач надеялся на улучшение и собирался сократить время в кислородной маске. Но ... всё по-прежнему, поменяли антибиотики, продолжают лечение.

А почему собсно должны лечить бесплатно?

а почему мы собственно болжны платить налоги государству, которое не выполняет условия общественного договора?... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Интересно , а что в Черкассах там я так понимаю карантина нет ? Есть на ветке люди из Черкасс , как у вас обстановка . А то как то в СМИ тишина .
Uppi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:01

  ЛАД написав:Что предлагаете?

подкинуть денег, открыть парочку лабораторий. Субсидировать снижение цен на тестирование в частных лабораториях.

  freeze написав:Убрать этот пункт как бессмысленный, имхо.

или так, если он и правда бессмысленный
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:26

  freeze написав:
vetka написав:
  Puente написав:Ну взагалі-то у нас безкоштовна офіційно медицина ...

Вам 10 лет что ли?


Лечение коронавирусников должно осуществляться бесплатно из специально созданного антикоронавирусного фонда. Туда влили миллиарды гривен.


Ввели бы закон, чтобы оплачивать медуслуги только через банк, по счету.ПРичем счет присылать почтой. Так за бугром.
Renee
 
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