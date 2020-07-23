freeze написав:

Специально для самых пугливых антипрививочников.ОНО ПРИБЛИЖАЕТСЯРазработанная в Китае антикоронавирусная вакцина будет в Украине ориентировочно стоить 1 тыс. грн., и сначала прививать должны медиков, силовиков, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.Об этом сообщил украинский замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передаёт УНН.«Прислали определённое коммерческое предложение. Уже мы ориентировочно знаем, сколько может стоить вакцина. Первая, кто озвучил, — это компания из Китая… Вакцина будет стоить около 20 долларов, около 500 гривен, — 1 доза, и будет их вакцина требовать двукратного введения. Я не могу сказать через месяц, два или через неделю, поскольку ещё проводятся клинические исследования, инструкции нет, препарат не зарегистрирован. Но мы уже знаем, что ориентировочно где-то 1000 гривен нужно будет для того, чтобы защитить человека в Украине», — объявил представитель Минздрава, отметив, что привить нужно будет всё население страны.