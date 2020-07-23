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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1548154915501551>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 15:42

  freeze написав:Специально для самых пугливых антипрививочников.

ОНО ПРИБЛИЖАЕТСЯ

Разработанная в Китае антикоронавирусная вакцина будет в Украине ориентировочно стоить 1 тыс. грн., и сначала прививать должны медиков, силовиков, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.
Об этом сообщил украинский замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передаёт УНН.
«Прислали определённое коммерческое предложение. Уже мы ориентировочно знаем, сколько может стоить вакцина. Первая, кто озвучил, — это компания из Китая… Вакцина будет стоить около 20 долларов, около 500 гривен, — 1 доза, и будет их вакцина требовать двукратного введения. Я не могу сказать через месяц, два или через неделю, поскольку ещё проводятся клинические исследования, инструкции нет, препарат не зарегистрирован. Но мы уже знаем, что ориентировочно где-то 1000 гривен нужно будет для того, чтобы защитить человека в Украине», — объявил представитель Минздрава, отметив, что привить нужно будет всё население страны.

Выросло поколение, которое не слышало про "лайфхак" с тамифлю, и утилизированной вакцине от гриппа (свиного вроде) в Германии.

Поэтому можно прокрутить этот "фокус" ещё раз
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 15:44

  Uppi написав:.....
Вы постите такую откровенную чушь что просто не в моготу вас читать уж извините .

Вот уж, действительно, невмоготу. :(
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 15:45

  freeze написав:Министр здравоохранения РФ Мурашко: "В первую очередь будут вакцинироваться медицинские работники и те, кто сталкивается наиболее часто с заболевшими людьми. Вакцинация может начаться уже в августе" https://bit.ly/3f46OHD

Возможен вариант плацебо - чтобы медработники и пр. не боялись. :)
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 15:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Это уменьшит количество подозрений?

а разве нет, это сократит очередь в лабораторию, то есть подозреваемых будут тестировать быстрее. С другой стороны, нам не объяснили что эта за цифра людей которые ждут результатов, или ВСЕГО, тех кто уже дождался, помер, выздоровел.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 15:52

  yama написав:
  ЛАД написав:Кстати, о бесплатном, по словам Степанова, лечении от ковида в больницах.
Я тут на днях писал, что свата лечат бесплатно. Оно-то так, но лекарства за свой счёт, а антибиотики нынче не дёшевые.
Ну и о "безобидности" короны. Лежит уже 12 дней. Позавчера сделали очередной рентген, врач надеялся на улучшение и собирался сократить время в кислородной маске. Но ... всё по-прежнему, поменяли антибиотики, продолжают лечение.

уважаемый доктор Комаровский считает антибиотикотерапию вредной при вирусных заболеваниях . И я тоже придерживаюсь того же мнения . Ковидным антибиотики дают на всякий случай .
......

Речь о двухсторонней пневмонии.
Даже при вирусной этиологии при этом наблюдается бактериальное поражение.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 24 лип, 2020 15:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 15:52

  freeze написав:
  Uppi написав:Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку,


Что, куда и кому кололи, можно поподробнее )))
вирус гриппа был обнаружен и идентифицирован в 1933 году. Каким возбудителем вызывается испанка в 1918 году люди просто не знали.
Билл Гейтс тогда еще не родился, а рептилоиды еще не прилетели на Землю.

Рептилоїди ще не прилетіли на Землю, а дебілоїди вже були тут, очікуючи перших. Кололи одне одному розчин для розрідження культі мозку.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:00

  freeze написав:
  ЛАД написав:
  st512 написав:Підозри - 113 589
с этим вообще что-то собираются делать?) 113 тысяч потенциально зараженных

Что предлагаете? :)


Убрать этот пункт как бессмысленный, имхо.


Вспомнилось это видео:

- А что нам мешает это сделать?
- Геометрия
- Просто игнорируйте её


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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:00

Сибарит
Я не уверен, что у нас вообще есть профилактическое тестирование (если не говорить о контактных).
adeges пишет, что его нет. Вполне похоже, что он прав.
Есть решение о всеобщем ИФА-тестировании медиков, но тот же Степанов говорил, что это решение не выполняется практически нигде.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:04

  vetka написав:
  freeze написав:
vetka написав:......
Вам 10 лет что ли?


Лечение коронавирусников должно осуществляться бесплатно из специально созданного антикоронавирусного фонда. Туда влили миллиарды гривен.

Не вопрос, пусть родственники больного, который лежит под аппаратом ИВЛ оббивают пороги всяких фондов и ищут деньги, пока больной не умрет. А нормальные люди понимают, что сейчас за все нужно платить. Либо принципы, либо жизнь - каждый выбирает сам.

Люди не должны "оббивать пороги".
Просто деньги должны быть в больницах, а не где-то у чиновников.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:08

  Puente написав:
  vetka написав:
  Puente написав:Ну взагалі-то у нас безкоштовна офіційно медицина ...

Вам 10 лет что ли?

Взагалі-то я принципово не даю нікому нічого незаробленого - ні жебракам , ні бюджетникам ...

Подход хороший. Но вряд ли Вы сумеете выдержать такой принцип, если у Вас ребенок или родители будут лежать в больнице и время ограничено.
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