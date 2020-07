Додано: П'ят 24 лип, 2020 15:52

freeze написав: Uppi написав: Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку, Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку,



Что, куда и кому кололи, можно поподробнее )))

вирус гриппа был обнаружен и идентифицирован в 1933 году. Каким возбудителем вызывается испанка в 1918 году люди просто не знали.

Рептилоїди ще не прилетіли на Землю, а дебілоїди вже були тут, очікуючи перших. Кололи одне одному розчин для розрідження культі мозку. Рептилоїди ще не прилетіли на Землю, а дебілоїди вже були тут, очікуючи перших. Кололи одне одному розчин для розрідження культі мозку.

