freeze написав:Специально для самых пугливых антипрививочников.
ОНО ПРИБЛИЖАЕТСЯ
Разработанная в Китае антикоронавирусная вакцина будет в Украине ориентировочно стоить 1 тыс. грн., и сначала прививать должны медиков, силовиков, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями. Об этом сообщил украинский замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передаёт УНН. «Прислали определённое коммерческое предложение. Уже мы ориентировочно знаем, сколько может стоить вакцина. Первая, кто озвучил, — это компания из Китая… Вакцина будет стоить около 20 долларов, около 500 гривен, — 1 доза, и будет их вакцина требовать двукратного введения. Я не могу сказать через месяц, два или через неделю, поскольку ещё проводятся клинические исследования, инструкции нет, препарат не зарегистрирован. Но мы уже знаем, что ориентировочно где-то 1000 гривен нужно будет для того, чтобы защитить человека в Украине», — объявил представитель Минздрава, отметив, что привить нужно будет всё население страны.
Выросло поколение, которое не слышало про "лайфхак" с тамифлю, и утилизированной вакцине от гриппа (свиного вроде) в Германии.
Поэтому можно прокрутить этот "фокус" ещё раз
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
freeze написав:Министр здравоохранения РФ Мурашко: "В первую очередь будут вакцинироваться медицинские работники и те, кто сталкивается наиболее часто с заболевшими людьми. Вакцинация может начаться уже в августе" https://bit.ly/3f46OHD
Возможен вариант плацебо - чтобы медработники и пр. не боялись.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
а разве нет, это сократит очередь в лабораторию, то есть подозреваемых будут тестировать быстрее. С другой стороны, нам не объяснили что эта за цифра людей которые ждут результатов, или ВСЕГО, тех кто уже дождался, помер, выздоровел.
ЛАД написав:Кстати, о бесплатном, по словам Степанова, лечении от ковида в больницах. Я тут на днях писал, что свата лечат бесплатно. Оно-то так, но лекарства за свой счёт, а антибиотики нынче не дёшевые. Ну и о "безобидности" короны. Лежит уже 12 дней. Позавчера сделали очередной рентген, врач надеялся на улучшение и собирался сократить время в кислородной маске. Но ... всё по-прежнему, поменяли антибиотики, продолжают лечение.
уважаемый доктор Комаровский считает антибиотикотерапию вредной при вирусных заболеваниях . И я тоже придерживаюсь того же мнения . Ковидным антибиотики дают на всякий случай . ......
Речь о двухсторонней пневмонии. Даже при вирусной этиологии при этом наблюдается бактериальное поражение.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 24 лип, 2020 15:54, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Uppi написав:Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку,
Что, куда и кому кололи, можно поподробнее ))) вирус гриппа был обнаружен и идентифицирован в 1933 году. Каким возбудителем вызывается испанка в 1918 году люди просто не знали. Билл Гейтс тогда еще не родился, а рептилоиды еще не прилетели на Землю.
Рептилоїди ще не прилетіли на Землю, а дебілоїди вже були тут, очікуючи перших. Кололи одне одному розчин для розрідження культі мозку.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Сибарит Я не уверен, что у нас вообще есть профилактическое тестирование (если не говорить о контактных). adeges пишет, что его нет. Вполне похоже, что он прав. Есть решение о всеобщем ИФА-тестировании медиков, но тот же Степанов говорил, что это решение не выполняется практически нигде.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Лечение коронавирусников должно осуществляться бесплатно из специально созданного антикоронавирусного фонда. Туда влили миллиарды гривен.
Не вопрос, пусть родственники больного, который лежит под аппаратом ИВЛ оббивают пороги всяких фондов и ищут деньги, пока больной не умрет. А нормальные люди понимают, что сейчас за все нужно платить. Либо принципы, либо жизнь - каждый выбирает сам.
Люди не должны "оббивать пороги". Просто деньги должны быть в больницах, а не где-то у чиновников.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.