Всего, в т.ч. и тех, кто ждёт результата.
Не думаю, что сейчас очередь слишком уж большая, кроме, возможно, Львова, Ровно.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:11
Всего, в т.ч. и тех, кто ждёт результата.
Не думаю, что сейчас очередь слишком уж большая, кроме, возможно, Львова, Ровно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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