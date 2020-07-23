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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1548154915501551 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 52 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 245 Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:28 https://society.comments.ua/news/developments/amerikanskie-uchenye-izobreli-mnogorazovuyu-masku-ot-koronavirusa-656914.html

Цена силиконовой многоразовой маски относительно невысокая. Разработчики предполагают, что потребителям она обойдется максимум в 15 долларов.

Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16837 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4497 раз. Подякували: 4180 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:00 varlo написав: Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 62 823

Нових - 972

Одужало - 34 886 (+886)

Загинуло - 1 571 (+20)

Підозри - 113 589 (+1 334)

Вінницька область — 2 462 (+46)

Волинська область — 3 421 (+30)

Дніпропетровська область — 1 302 (+27)

Донецька область — 830 (+12)

Житомирська область — 1 670 (+16)

Закарпатська область — 4 706 (+65)

Запорізька область — 712 (+12)

Івано-Франківська область — 3 852 (+87)

Кіровоградська область — 689 (0)

м. Київ — 7 396 (+118)

Київська область — 3 391 (+32)

Львівська область — 8 588 (+126)

Луганська область — 118 (+2)

Миколаївська область — 536 (+6)

Одеська область — 2 749 (+58)

Полтавська область — 378 (+7)

Рівненська область — 5 399 (+96)

Сумська область — 397 (+4)

Тернопільська область — 2 604 (+56)

Харківська область — 3 277 (+74)

Херсонська область — 218 (0)

Хмельницька область — 1 021 (+13)

Чернівецька область — 5 485 (+42)

Черкаська область — 888 (+18)

Чернігівська область — 679 (+12) Статистика COVID-19 у регіонахВсього випадків - 62 823Нових - 972Одужало - 34 886 (+886)Загинуло - 1 571 (+20)Підозри - 113 589 (+1 334)Вінницька область — 2 462 (+46)Волинська область — 3 421 (+30)Дніпропетровська область — 1 302 (+27)Донецька область — 830 (+12)Житомирська область — 1 670 (+16)Закарпатська область — 4 706 (+65)Запорізька область — 712 (+12)Івано-Франківська область — 3 852 (+87)Кіровоградська область — 689 (0)м. Київ — 7 396 (+118)Київська область — 3 391 (+32)Львівська область — 8 588 (+126)Луганська область — 118 (+2)Миколаївська область — 536 (+6)Одеська область — 2 749 (+58)Полтавська область — 378 (+7)Рівненська область — 5 399 (+96)Сумська область — 397 (+4)Тернопільська область — 2 604 (+56)Харківська область — 3 277 (+74)Херсонська область — 218 (0)Хмельницька область — 1 021 (+13)Чернівецька область — 5 485 (+42)Черкаська область — 888 (+18)Чернігівська область — 679 (+12) Отже

В Україні

В Україні 459 міст, 886 селищ міського типу, 27163 села та 1323 селища.

Приблизно 30 000 населенних пунктів

Виходить , що коронавірус ,активна фаза якого 2 тижні , на протязі 30 тижнів 2020 року - був всього у 62823 особи ,або постійно хворим в середньому по всій Україні було

62823 особи * 2 тижні/30 тижнів=4188 осіб..

Тобто на протязі цього пів року, навіть якщо припустити що хвороба була по 1 особі в населенному пункті - був заражений менше 80% населенних пунктів України

Тобто

80% - були вільними від зарази

у 20% населенних пунктів-було по 1 хворому



Якось це попахує..

Плюс

Найбільші проблеми три місяці тому були в Чернівецькій області

Якось і область не спустошена і кількість хворих там на порядок менша стала.



Може цей ажіотаж ми самі собі створюємо і самі себе лякаємо?



Тільки що по зомбоящику

В Харківській області+Харків = різкий всплеск...74 захворювання на ??? 2,7 млн осіб...і це тому(по словам кореспондентів і міліції) що харківяни в дупі бачили карантин.

То може треба всім карантин в дупі бачити ,якщо на 2,7 млн - 74 захворіло(3700 всього хворіє , з яких 3500 не потребують навіть лікарні)? ОтжеВ УкраїніПриблизно 30 000 населенних пунктівВиходить , що коронавірус ,активна фаза якого 2 тижні , на протязі 30 тижнів 2020 року - був всього у 62823 особи ,або постійно хворим в середньому по всій Україні було62823 особи * 2 тижні/30 тижнів=4188 осіб..Тобто на протязі цього пів року, навіть якщо припустити що хвороба була по 1 особі в населенному пункті - був заражений менше 80% населенних пунктів УкраїниТобто80% - були вільними від заразиу 20% населенних пунктів-було по 1 хворомуЯкось це попахує..ПлюсНайбільші проблеми три місяці тому були в Чернівецькій областіЯкось і область не спустошена і кількість хворих там на порядок менша стала.Може цей ажіотаж ми самі собі створюємо і самі себе лякаємо?Тільки що по зомбоящикуВ Харківській області+Харків = різкий всплеск...74 захворювання на ??? 2,7 млн осіб...і це тому(по словам кореспондентів і міліції) що харківяни в дупі бачили карантин.То може треба всім карантин в дупі бачити ,якщо на 2,7 млн - 74 захворіло(3700 всього хворіє , з яких 3500 не потребують навіть лікарні)? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23242 З нами з: 15.01.09 Подякував: 183 раз. Подякували: 2384 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:01 yama написав: почему freeze так топит за эту тему не понято . Складывается впечатление что он заинтересован лично в карантине и т.п. Если убрать его посты то и темы не будет почемутак топит за эту тему не понято . Складывается впечатление что он заинтересован лично в карантине и т.п. Если убрать его посты то и темы не будет

Там еще varlo ежедневные сводки на полстраницы выкладывает. Там ещеежедневные сводки на полстраницы выкладывает. Igneus Повідомлень: 620 З нами з: 29.08.18 Подякував: 239 раз. Подякували: 335 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:11 Re: Эпидемия коронавируса в мире Igneus написав: yama написав: почему freeze так топит за эту тему не понято . Складывается впечатление что он заинтересован лично в карантине и т.п. Если убрать его посты то и темы не будет почемутак топит за эту тему не понято . Складывается впечатление что он заинтересован лично в карантине и т.п. Если убрать его посты то и темы не будет

Там еще varlo ежедневные сводки на полстраницы выкладывает. Там ещеежедневные сводки на полстраницы выкладывает.



А что вам так это мешает жить ?

Вы же толком ничего не выкладываете по теме.

Такое чувство, что здесь для мазохистов медом намазано, заглядывают тихонечко раз в день с тревогой, что здесь еще такого написали про коронавирус, потом следует однотипный вброс какашка типа коронавируса нет, все дураки, всемирный заговор, чипам нет, прививки от сатаны, и затем слышен топот убегающих ног до следующего страшного посещения завтра.



Имхо, создайте себе ветку под названием Рептилоиды (правительство, масонская ложа, Билл Гейтс, министр Степанов, врачи, Трамп, китайцы и тд) обманывают нас - и резвитесь там сколько хотите. А что вам так это мешает жить ?Вы же толком ничего не выкладываете по теме.Такое чувство, что здесь для мазохистов медом намазано, заглядывают тихонечко раз в день с тревогой, что здесь еще такого написали про коронавирус, потом следует однотипный вброс какашка типа коронавируса нет, все дураки, всемирный заговор, чипам нет, прививки от сатаны, и затем слышен топот убегающих ног до следующего страшного посещения завтра.Имхо, создайте себе ветку под названием Рептилоиды (правительство, масонская ложа, Билл Гейтс, министр Степанов, врачи, Трамп, китайцы и тд) обманывают нас - и резвитесь там сколько хотите. freeze 4 Повідомлень: 17725 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4324 раз. Подякували: 6979 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1548154915501551 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 24 лип, 2020 12:31