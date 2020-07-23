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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1548154915501551

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:28

https://society.comments.ua/news/developments/amerikanskie-uchenye-izobreli-mnogorazovuyu-masku-ot-koronavirusa-656914.html
Цена силиконовой многоразовой маски относительно невысокая. Разработчики предполагают, что потребителям она обойдется максимум в 15 долларов.

:)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:00

  varlo написав:Статистика COVID-19 у регіонах
Всього випадків - 62 823
Нових - 972
Одужало - 34 886 (+886)
Загинуло - 1 571 (+20)
Підозри - 113 589 (+1 334)
Вінницька область — 2 462 (+46)
Волинська область — 3 421 (+30)
Дніпропетровська область — 1 302 (+27)
Донецька область — 830 (+12)
Житомирська область — 1 670 (+16)
Закарпатська область — 4 706 (+65)
Запорізька область — 712 (+12)
Івано-Франківська область — 3 852 (+87)
Кіровоградська область — 689 (0)
м. Київ — 7 396 (+118)
Київська область — 3 391 (+32)
Львівська область — 8 588 (+126)
Луганська область — 118 (+2)
Миколаївська область — 536 (+6)
Одеська область — 2 749 (+58)
Полтавська область — 378 (+7)
Рівненська область — 5 399 (+96)
Сумська область — 397 (+4)
Тернопільська область — 2 604 (+56)
Харківська область — 3 277 (+74)
Херсонська область — 218 (0)
Хмельницька область — 1 021 (+13)
Чернівецька область — 5 485 (+42)
Черкаська область — 888 (+18)
Чернігівська область — 679 (+12)
Отже
В Україні
В Україні 459 міст, 886 селищ міського типу, 27163 села та 1323 селища.
Приблизно 30 000 населенних пунктів
Виходить , що коронавірус ,активна фаза якого 2 тижні , на протязі 30 тижнів 2020 року - був всього у 62823 особи ,або постійно хворим в середньому по всій Україні було
62823 особи * 2 тижні/30 тижнів=4188 осіб..
Тобто на протязі цього пів року, навіть якщо припустити що хвороба була по 1 особі в населенному пункті - був заражений менше 80% населенних пунктів України
Тобто
80% - були вільними від зарази
у 20% населенних пунктів-було по 1 хворому

Якось це попахує..
Плюс
Найбільші проблеми три місяці тому були в Чернівецькій області
Якось і область не спустошена і кількість хворих там на порядок менша стала.

Може цей ажіотаж ми самі собі створюємо і самі себе лякаємо?

Тільки що по зомбоящику
В Харківській області+Харків = різкий всплеск...74 захворювання на ??? 2,7 млн осіб...і це тому(по словам кореспондентів і міліції) що харківяни в дупі бачили карантин.
То може треба всім карантин в дупі бачити ,якщо на 2,7 млн - 74 захворіло(3700 всього хворіє , з яких 3500 не потребують навіть лікарні)?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:01

  yama написав:почему freeze так топит за эту тему не понято . Складывается впечатление что он заинтересован лично в карантине и т.п. Если убрать его посты то и темы не будет :D

Там еще varlo ежедневные сводки на полстраницы выкладывает.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Igneus написав:
  yama написав:почему freeze так топит за эту тему не понято . Складывается впечатление что он заинтересован лично в карантине и т.п. Если убрать его посты то и темы не будет :D

Там еще varlo ежедневные сводки на полстраницы выкладывает.


А что вам так это мешает жить ?
Вы же толком ничего не выкладываете по теме.
Такое чувство, что здесь для мазохистов медом намазано, заглядывают тихонечко раз в день с тревогой, что здесь еще такого написали про коронавирус, потом следует однотипный вброс какашка типа коронавируса нет, все дураки, всемирный заговор, чипам нет, прививки от сатаны, и затем слышен топот убегающих ног до следующего страшного посещения завтра.

Имхо, создайте себе ветку под названием Рептилоиды (правительство, масонская ложа, Билл Гейтс, министр Степанов, врачи, Трамп, китайцы и тд) обманывают нас - и резвитесь там сколько хотите.
freeze
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