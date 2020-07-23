Цена силиконовой многоразовой маски относительно невысокая. Разработчики предполагают, что потребителям она обойдется максимум в 15 долларов.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:28
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:00
Отже
В Україні
В Україні 459 міст, 886 селищ міського типу, 27163 села та 1323 селища.
Приблизно 30 000 населенних пунктів
Виходить , що коронавірус ,активна фаза якого 2 тижні , на протязі 30 тижнів 2020 року - був всього у 62823 особи ,або постійно хворим в середньому по всій Україні було
62823 особи * 2 тижні/30 тижнів=4188 осіб..
Тобто на протязі цього пів року, навіть якщо припустити що хвороба була по 1 особі в населенному пункті - був заражений менше 80% населенних пунктів України
Тобто
80% - були вільними від зарази
у 20% населенних пунктів-було по 1 хворому
Якось це попахує..
Плюс
Найбільші проблеми три місяці тому були в Чернівецькій області
Якось і область не спустошена і кількість хворих там на порядок менша стала.
Може цей ажіотаж ми самі собі створюємо і самі себе лякаємо?
Тільки що по зомбоящику
В Харківській області+Харків = різкий всплеск...74 захворювання на ??? 2,7 млн осіб...і це тому(по словам кореспондентів і міліції) що харківяни в дупі бачили карантин.
То може треба всім карантин в дупі бачити ,якщо на 2,7 млн - 74 захворіло(3700 всього хворіє , з яких 3500 не потребують навіть лікарні)?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:01
Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:11
Re: Эпидемия коронавируса в мире
А что вам так это мешает жить ?
Вы же толком ничего не выкладываете по теме.
Такое чувство, что здесь для мазохистов медом намазано, заглядывают тихонечко раз в день с тревогой, что здесь еще такого написали про коронавирус, потом следует однотипный вброс какашка типа коронавируса нет, все дураки, всемирный заговор, чипам нет, прививки от сатаны, и затем слышен топот убегающих ног до следующего страшного посещения завтра.
Имхо, создайте себе ветку под названием Рептилоиды (правительство, масонская ложа, Билл Гейтс, министр Степанов, врачи, Трамп, китайцы и тд) обманывают нас - и резвитесь там сколько хотите.
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