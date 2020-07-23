varlo написав:Статистика COVID-19 у регіонах Всього випадків - 62 823 Нових - 972 Одужало - 34 886 (+886) Загинуло - 1 571 (+20) Підозри - 113 589 (+1 334) Вінницька область — 2 462 (+46) Волинська область — 3 421 (+30) Дніпропетровська область — 1 302 (+27) Донецька область — 830 (+12) Житомирська область — 1 670 (+16) Закарпатська область — 4 706 (+65) Запорізька область — 712 (+12) Івано-Франківська область — 3 852 (+87) Кіровоградська область — 689 (0) м. Київ — 7 396 (+118) Київська область — 3 391 (+32) Львівська область — 8 588 (+126) Луганська область — 118 (+2) Миколаївська область — 536 (+6) Одеська область — 2 749 (+58) Полтавська область — 378 (+7) Рівненська область — 5 399 (+96) Сумська область — 397 (+4) Тернопільська область — 2 604 (+56) Харківська область — 3 277 (+74) Херсонська область — 218 (0) Хмельницька область — 1 021 (+13) Чернівецька область — 5 485 (+42) Черкаська область — 888 (+18) Чернігівська область — 679 (+12)
Отже В Україні В Україні 459 міст, 886 селищ міського типу, 27163 села та 1323 селища. Приблизно 30 000 населенних пунктів Виходить , що коронавірус ,активна фаза якого 2 тижні , на протязі 30 тижнів 2020 року - був всього у 62823 особи ,або постійно хворим в середньому по всій Україні було 62823 особи * 2 тижні/30 тижнів=4188 осіб.. Тобто на протязі цього пів року, навіть якщо припустити що хвороба була по 1 особі в населенному пункті - був заражений менше 80% населенних пунктів України Тобто 80% - були вільними від зарази у 20% населенних пунктів-було по 1 хворому
Якось це попахує.. Плюс Найбільші проблеми три місяці тому були в Чернівецькій області Якось і область не спустошена і кількість хворих там на порядок менша стала.
Може цей ажіотаж ми самі собі створюємо і самі себе лякаємо?
Тільки що по зомбоящику В Харківській області+Харків = різкий всплеск...74 захворювання на ??? 2,7 млн осіб...і це тому(по словам кореспондентів і міліції) що харківяни в дупі бачили карантин. То може треба всім карантин в дупі бачити ,якщо на 2,7 млн - 74 захворіло(3700 всього хворіє , з яких 3500 не потребують навіть лікарні)?
yama написав:почему freeze так топит за эту тему не понято . Складывается впечатление что он заинтересован лично в карантине и т.п. Если убрать его посты то и темы не будет
Там еще varlo ежедневные сводки на полстраницы выкладывает.
А что вам так это мешает жить ? Вы же толком ничего не выкладываете по теме. Такое чувство, что здесь для мазохистов медом намазано, заглядывают тихонечко раз в день с тревогой, что здесь еще такого написали про коронавирус, потом следует однотипный вброс какашка типа коронавируса нет, все дураки, всемирный заговор, чипам нет, прививки от сатаны, и затем слышен топот убегающих ног до следующего страшного посещения завтра.
Имхо, создайте себе ветку под названием Рептилоиды (правительство, масонская ложа, Билл Гейтс, министр Степанов, врачи, Трамп, китайцы и тд) обманывают нас - и резвитесь там сколько хотите.
По информации источника, вакцина станет доступной для всех без каких-либо ограничений только в январе-феврале 2021 года.
Такая отсрочка необходима, поскольку разработчикам вакцины нужно около 5-6 месяцев, чтобы убедиться в ее эффективности и безопасности.
Перспективными образцами являются разработки, которые ведутся в институте имени Гамалеи, отметил собеседник агентства. Согласно оптимистичному сценарию, она будет зарегистрирована в начале августа.
Первыми вакцину получат те, кто находится в группе риска, в частности медицинские работники, учителя, врачи, заявил накануне глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко. Сообщалось также, что на третьем этапе исследования вакцины от коронавируса планируется вакцинировать не менее 1 600 добровольцев.
Председатель молдовской партии «Союз спасения Бессарабии» Валериу Мунтяну рассказал, что заразился коронавирусом. Описывая симптомы, политик-унионист, сторонник обьединения Молдовы и Румынии, рассказал об ощущениях о своей болезни, «как будто оказался под гусеницами русского танка».
По моему самое образное описание симптомов, ломота, лихорадка и тд.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 24 лип, 2020 20:03, всього редагувалось 1 раз.
То може треба всім карантин в дупі бачити ,якщо на 2,7 млн - 74 захворіло(3700 всього хворіє , з яких 3500 не потребують навіть лікарні)?
Желающим заглядати до дупи уже не раз советовали пойти в больницу с ковидными больными и поухаживать за ними. Желательно без средств защиты. Можно сходить в 22 больницу в Харькове. Могу указать точный адрес.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Хорошо бы, если правда. Потому что похожий неудачный опыт уже был - славнозвестный стартап Theranos подделывал результаты исследований, раскручивая капитализацию на обещаниях "подрывных инноваций" в диагностике показателей крови. В итоге все это оказалось пустышкой, а сам кейс стал в один ряд с мошенничеством Enron. Кстати, есть оч. крутая книжка, описывающая данную историю. Называется Bad Blood. Она бизнесовая, не медицинская. Но технические аспекты там тоже неплохо раскрыты
А это не то же самое, что давно известные онкомаркеры?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex