budivelnik написав:То може треба всім карантин в дупі бачити ,якщо на 2,7 млн - 74 захворіло(3700 всього хворіє , з яких 3500 не потребують навіть лікарні)?
Желающим заглядати до дупи уже не раз советовали пойти в больницу с ковидными больными и поухаживать за ними. Желательно без средств защиты. Можно сходить в 22 больницу в Харькове. Могу указать точный адрес.
А може побігати по зебрі з завязаними очима по якомусь з харківських проспектів? Чи в харківській обласній туберкульозній лікарні пооблизувати за хворими їх посуд .поспати в їх постілях? чи в лісі з кліщами позагорати? чи коли тарганів санепідемстанція труїть в будинку- подихати випарами?
Тому Варіантів загинути здурі - море.тільки чогось пенсіонери їх не використовують самі , але при цьому пропонують іншим А от те що вони подохнуть без пенсії - їх якось слабо хвилює? Надієтесь навчитись харчуватись березовою корою якщо економіка загнеться і влада відмінить ЄСВ з працюючих - для того щоб вижити?
ЛАД написав:Кстати, о бесплатном, по словам Степанова, лечении от ковида в больницах. Я тут на днях писал, что свата лечат бесплатно. Оно-то так, но лекарства за свой счёт, а антибиотики нынче не дёшевые.
Я уже неоднократно интересовался: почему при лечении на дому прописанные лекарства покупаются за "свои" деньги и это никого не возмущает, а покупка лекарств при лечении в больнице вызывает резкое возмущение? Где логика?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
freeze написав: По умершим коронавирусникам Индия обошла Испанию, а Перу обогнало Иран. Много смотрели видео и много читали сообщений весной из Испании и Ирана, а вот про Индию и особенно Перу тишина в СМИ. Обошли тихо и без шума.
Уже неинтересно, нет того хайпа. Рекламодатели не заплатят
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
ЛАД написав:Кстати, о бесплатном, по словам Степанова, лечении от ковида в больницах. Я тут на днях писал, что свата лечат бесплатно. Оно-то так, но лекарства за свой счёт, а антибиотики нынче не дёшевые.
Я уже неоднократно интересовался: почему при лечении на дому прописанные лекарства покупаются за "свои" деньги и это никого не возмущает, а покупка лекарств при лечении в больнице вызывает резкое возмущение? Где логика?
Неудивительно. Любое нарушение законодательства вызывает возмущение. Логика в том, что если приняли закон, то его надо выполнять.
yama написав:почему freeze так топит за эту тему не понято . Складывается впечатление что он заинтересован лично в карантине и т.п. Если убрать его посты то и темы не будет
Там еще varlo ежедневные сводки на полстраницы выкладывает.
А что вам так это мешает жить ? Вы же толком ничего не выкладываете по теме. Такое чувство, что здесь для мазохистов медом намазано, заглядывают тихонечко раз в день с тревогой, что здесь еще такого написали про коронавирус, потом следует однотипный вброс какашка типа коронавируса нет, все дураки, всемирный заговор, чипам нет, прививки от сатаны, и затем слышен топот убегающих ног до следующего страшного посещения завтра. Имхо, создайте себе ветку под названием Рептилоиды (правительство, масонская ложа, Билл Гейтс, министр Степанов, врачи, Трамп, китайцы и тд) обманывают нас - и резвитесь там сколько хотите.
Если ветка будет из одних согласных со всеми остальными - какой в ней смысл? И вы преувеличиваете - никто здесь о рептилоидах, масонах и Билле Гейтсе не пишет (кроме многократного упоминания означенных особ в ваших постах ). Здоровая критика еще никому не помешала.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
То може треба всім карантин в дупі бачити ,якщо на 2,7 млн - 74 захворіло(3700 всього хворіє , з яких 3500 не потребують навіть лікарні)?
Желающим заглядати до дупи уже не раз советовали пойти в больницу с ковидными больными и поухаживать за ними. Желательно без средств защиты. Можно сходить в 22 больницу в Харькове. Могу указать точный адрес.
Пожалуйста, не пишите таких глупостей. Это напоминает аргумент "Почему ты не в АТО" тех самых диванных "уставших от войны"
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
ЛАД написав:Кстати, о бесплатном, по словам Степанова, лечении от ковида в больницах. Я тут на днях писал, что свата лечат бесплатно. Оно-то так, но лекарства за свой счёт, а антибиотики нынче не дёшевые.
Я уже неоднократно интересовался: почему при лечении на дому прописанные лекарства покупаются за "свои" деньги и это никого не возмущает, а покупка лекарств при лечении в больнице вызывает резкое возмущение? Где логика?
Неудивительно. Любое нарушение законодательства вызывает возмущение. Логика в том, что если приняли закон, то его надо выполнять.
Изучать закон, естественно, не буду, но если в нем действительно прописана полная бесплатность лечения в больнице, включая лекарства - он просто нелогичен. Все эти социальные законы, включая нашу социалистическую Конституцию - нереалистичны, а потому не выполняются и выполняться не будут.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
Starikan написав:.... Я уже неоднократно интересовался: почему при лечении на дому прописанные лекарства покупаются за "свои" деньги и это никого не возмущает, а покупка лекарств при лечении в больнице вызывает резкое возмущение? Где логика?
Логики, возможно, и нет. Но тогда не надо и заявлять, что лечение в больнице полностью бесплатное.
Все эти социальные законы, включая нашу социалистическую Конституцию - нереалистичны, а потому не выполняются и выполняться не будут.
В Союзе, однако, выполнялись (в основном).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.