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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1550155115521553>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:18

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:То може треба всім карантин в дупі бачити ,якщо на 2,7 млн - 74 захворіло(3700 всього хворіє , з яких 3500 не потребують навіть лікарні)?

Желающим заглядати до дупи уже не раз советовали пойти в больницу с ковидными больными и поухаживать за ними. Желательно без средств защиты. Можно сходить в 22 больницу в Харькове.
Могу указать точный адрес.
А може побігати по зебрі з завязаними очима по якомусь з харківських проспектів?
Чи в харківській обласній туберкульозній лікарні пооблизувати за хворими їх посуд .поспати в їх постілях?
чи в лісі з кліщами позагорати?
чи коли тарганів санепідемстанція труїть в будинку- подихати випарами?

Тому
Варіантів загинути здурі - море.тільки чогось пенсіонери їх не використовують самі , але при цьому пропонують іншим
А от те що вони подохнуть без пенсії - їх якось слабо хвилює?
Надієтесь навчитись харчуватись березовою корою якщо економіка загнеться і влада відмінить ЄСВ з працюючих - для того щоб вижити?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:21

  ЛАД написав:Кстати, о бесплатном, по словам Степанова, лечении от ковида в больницах.
Я тут на днях писал, что свата лечат бесплатно. Оно-то так, но лекарства за свой счёт, а антибиотики нынче не дёшевые.

Я уже неоднократно интересовался: почему при лечении на дому прописанные лекарства покупаются за "свои" деньги и это никого не возмущает, а покупка лекарств при лечении в больнице вызывает резкое возмущение? Где логика?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:26

  freeze написав: По умершим коронавирусникам Индия обошла Испанию, а Перу обогнало Иран. Много смотрели видео и много читали сообщений весной из Испании и Ирана, а вот про Индию и особенно Перу тишина в СМИ. Обошли тихо и без шума.

Уже неинтересно, нет того хайпа. Рекламодатели не заплатят 8)
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://youtu.be/hXUXIUen9n8?t=123

с 123 секунды :)
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:31

  Puente написав:
  vetka написав:
  Puente написав: Ну взагалі-то у нас безкоштовна офіційно медицина ...
Вам 10 лет что ли?
Взагалі-то я принципово не даю нікому нічого незаробленого - ні жебракам , ні бюджетникам ...

Вы принципиально не платите налогов?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Starikan написав:
  ЛАД написав:Кстати, о бесплатном, по словам Степанова, лечении от ковида в больницах.
Я тут на днях писал, что свата лечат бесплатно. Оно-то так, но лекарства за свой счёт, а антибиотики нынче не дёшевые.

Я уже неоднократно интересовался: почему при лечении на дому прописанные лекарства покупаются за "свои" деньги и это никого не возмущает, а покупка лекарств при лечении в больнице вызывает резкое возмущение? Где логика?


Неудивительно.
Любое нарушение законодательства вызывает возмущение.
Логика в том, что если приняли закон, то его надо выполнять.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:38

  freeze написав:
Igneus написав:
  yama написав:почему freeze так топит за эту тему не понято . Складывается впечатление что он заинтересован лично в карантине и т.п. Если убрать его посты то и темы не будет :D
Там еще varlo ежедневные сводки на полстраницы выкладывает.
А что вам так это мешает жить ?
Вы же толком ничего не выкладываете по теме.
Такое чувство, что здесь для мазохистов медом намазано, заглядывают тихонечко раз в день с тревогой, что здесь еще такого написали про коронавирус, потом следует однотипный вброс какашка типа коронавируса нет, все дураки, всемирный заговор, чипам нет, прививки от сатаны, и затем слышен топот убегающих ног до следующего страшного посещения завтра.
Имхо, создайте себе ветку под названием Рептилоиды (правительство, масонская ложа, Билл Гейтс, министр Степанов, врачи, Трамп, китайцы и тд) обманывают нас - и резвитесь там сколько хотите.

Если ветка будет из одних согласных со всеми остальными - какой в ней смысл?
И вы преувеличиваете - никто здесь о рептилоидах, масонах и Билле Гейтсе не пишет (кроме многократного упоминания означенных особ в ваших постах 8) ).
Здоровая критика еще никому не помешала.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:41

  ЛАД написав:
То може треба всім карантин в дупі бачити ,якщо на 2,7 млн - 74 захворіло(3700 всього хворіє , з яких 3500 не потребують навіть лікарні)?
Желающим заглядати до дупи уже не раз советовали пойти в больницу с ковидными больными и поухаживать за ними. Желательно без средств защиты. Можно сходить в 22 больницу в Харькове.
Могу указать точный адрес.

Пожалуйста, не пишите таких глупостей.
Это напоминает аргумент "Почему ты не в АТО" тех самых диванных "уставших от войны"
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:47

  freeze написав:
Starikan написав:
  ЛАД написав:Кстати, о бесплатном, по словам Степанова, лечении от ковида в больницах.
Я тут на днях писал, что свата лечат бесплатно. Оно-то так, но лекарства за свой счёт, а антибиотики нынче не дёшевые.
Я уже неоднократно интересовался: почему при лечении на дому прописанные лекарства покупаются за "свои" деньги и это никого не возмущает, а покупка лекарств при лечении в больнице вызывает резкое возмущение? Где логика?
Неудивительно.
Любое нарушение законодательства вызывает возмущение.
Логика в том, что если приняли закон, то его надо выполнять.

Изучать закон, естественно, не буду, но если в нем действительно прописана полная бесплатность лечения в больнице, включая лекарства - он просто нелогичен.
Все эти социальные законы, включая нашу социалистическую Конституцию - нереалистичны, а потому не выполняются и выполняться не будут.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:48

  Starikan написав:....
Я уже неоднократно интересовался: почему при лечении на дому прописанные лекарства покупаются за "свои" деньги и это никого не возмущает, а покупка лекарств при лечении в больнице вызывает резкое возмущение? Где логика?

Логики, возможно, и нет.
Но тогда не надо и заявлять, что лечение в больнице полностью бесплатное.

Все эти социальные законы, включая нашу социалистическую Конституцию - нереалистичны, а потому не выполняются и выполняться не будут.

В Союзе, однако, выполнялись (в основном).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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ЛОБ

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