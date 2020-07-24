Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:13

freeze написав: Лечение коронавирусников должно осуществляться бесплатно из специально созданного антикоронавирусного фонда. Туда влили миллиарды гривен. Лечение коронавирусников должно осуществляться бесплатно из специально созданного антикоронавирусного фонда. Туда влили миллиарды гривен.

freeze написав: Вы же толком ничего не выкладываете по теме. Вы же толком ничего не выкладываете по теме.

В советском мультфильме про Дюймовочку состоятельный крот решил подсчитать, во сколько зернышек она ему обойдется, если он на ней женитсяЕсли критика прозвучала, что по теме не выкладываем, то давайте посмотрим на "антикоронавирусный фонд", в который влили "миллиарды гривен":Итак, общий объем "антикоронавирусного фонда"Из него распределено средств, а остаток составляет 28,6 млрд.грн.Но оказывается, что из распределенных средств основной объем отдан Фонду страхования по случаю безработицы (), то есть на пособия по безработице тем, кто уволен с работы из-за коронавируса, и трансферт вечно убыточному еще до коронавируса Пенсионному фонду ().Таким образом, израспределенных средств "антикоронавирусного фонда" львиная доля, а именно, распределено на сферы, к которым коронавирус не имеет прямого отношения.А теперь внимание - по состоянию на 15 июня из "антикоронавирусного фонда" фактически использовано аж ...Из них:1)получили пенсионеры с низкими пенсиями независимо от состояния их здоровья (по 1000 гривен), чем заблокировали в мае работу Ощадбанка и Укрпочты;2)получили безработные независимо от состояния их здоровья;3) и только ажбыло израсходовано непосредственно на борьбу с коронавирусом.При этом, медики, которые должны бороться с коронавирусом, из, распределенных на доплаты им, ничего не получили.Так с чем там на самом деле, исходя из фактических расходов "антикоронавирусного фонда", борются?