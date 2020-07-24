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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1551155215531554>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:58

  Starikan написав:.....
Если ветка будет из одних согласных со всеми остальными - какой в ней смысл?
И вы преувеличиваете - никто здесь о рептилоидах, масонах и Билле Гейтсе не пишет (кроме многократного упоминания означенных особ в ваших постах 8) ).
Здоровая критика еще никому не помешала.

В Вашей последней фразе есть очень важное слово "здоровая".
Против такой никто бы и не возражал. Но читать бредовые статьи о распространении испанки 100 лет назад посредством вакцинирования... Увольте.
Вам не кажется, что это из серии "о рептилоидах"?
(Кстати, о Гейтсе здесь тоже было. :) )
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:03

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
То може треба всім карантин в дупі бачити ,якщо на 2,7 млн - 74 захворіло(3700 всього хворіє , з яких 3500 не потребують навіть лікарні)?
Желающим заглядати до дупи уже не раз советовали пойти в больницу с ковидными больными и поухаживать за ними. Желательно без средств защиты. Можно сходить в 22 больницу в Харькове.
Могу указать точный адрес.

Пожалуйста, не пишите таких глупостей.
Это напоминает аргумент "Почему ты не в АТО" тех самых диванных "уставших от войны"

Вы знаете, мне такой аргумент не кажется таким уж глупым.
Особенно, когда сегодня читаю, как где-то во Львовской области "сознательные" граждане защитили "ребёнка" от страшных военкоматских злодеев, пытавшихся насильно забрать его в армию.

А изложенное в том посте "усреднение" представляется несерьёзным. Усреднение Харькова и сотни деревушек с десятком жителей...
Слава богу, что у нас нет десятков и сотен тысяч больных. Но в апреле по Харькову было примерно 20 и меньше новых случаев в сутки, а сейчас 50-70. И появляются больные среди знакомых, знакомых друзей.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 24 лип, 2020 21:14, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Starikan написав:Если ветка будет из одних согласных со всеми остальными - какой в ней смысл?
И вы преувеличиваете - никто здесь о рептилоидах, масонах и Билле Гейтсе не пишет (кроме многократного упоминания означенных особ в ваших постах 8) ).
Здоровая критика еще никому не помешала.


Изначально ветка закладывалась не для споров, а для отслеживания ситуации, докатились здесь до того, что эпидемия испанки вызвана принудительной вакцинацией с целью заражения землян, только сейчас.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:13

  freeze написав:Лечение коронавирусников должно осуществляться бесплатно из специально созданного антикоронавирусного фонда. Туда влили миллиарды гривен.

  freeze написав:Вы же толком ничего не выкладываете по теме.

В советском мультфильме про Дюймовочку состоятельный крот решил подсчитать, во сколько зернышек она ему обойдется, если он на ней женится :D

Если критика прозвучала, что по теме не выкладываем, то давайте посмотрим на "антикоронавирусный фонд", в который влили "миллиарды гривен":
https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_zabez ... id-19-2210

Итак, общий объем "антикоронавирусного фонда" 64,7 млрд.грн.

Из него распределено средств 36,1 млрд.грн., а остаток составляет 28,6 млрд.грн.

Но оказывается, что из распределенных средств основной объем отдан Фонду страхования по случаю безработицы (11,5 млрд.грн.), то есть на пособия по безработице тем, кто уволен с работы из-за коронавируса, и трансферт вечно убыточному еще до коронавируса Пенсионному фонду (15,2 млрд.грн.).

Таким образом, из 36,1 млрд.грн. распределенных средств "антикоронавирусного фонда" львиная доля, а именно 11,5+15,2=26,7 млрд.грн., распределено на сферы, к которым коронавирус не имеет прямого отношения.

А теперь внимание - по состоянию на 15 июня из "антикоронавирусного фонда" фактически использовано аж ... 1,8 млрд.грн.

Из них:

1) 200 млн.грн. получили пенсионеры с низкими пенсиями независимо от состояния их здоровья (по 1000 гривен), чем заблокировали в мае работу Ощадбанка и Укрпочты;

2) 1,6 млрд.грн. получили безработные независимо от состояния их здоровья;

3) и только аж 60 млн.грн. было израсходовано непосредственно на борьбу с коронавирусом.

При этом, медики, которые должны бороться с коронавирусом, из 2,7 млрд.грн., распределенных на доплаты им, ничего не получили.

Так с чем там на самом деле, исходя из фактических расходов "антикоронавирусного фонда", борются?
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Коронавирус назвали непобедимым
https://kurs.com.ua/novost/192812-koronavirus-nazvali-nepobedimim
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:17

  Igneus написав:
......
Так с чем там на самом деле, исходя из фактических расходов "антикоронавирусного фонда", борются?

С бездорожьем. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:21

  ЛАД написав:
  Starikan написав:Все эти социальные законы, включая нашу социалистическую Конституцию - нереалистичны, а потому не выполняются и выполняться не будут.
В Союзе, однако, выполнялись (в основном).

В Союзе был социализм, с которым мы распрощались.
При этом пытаемся усидеть на двух стульях, что нереально.
Кстати, во вполне социально ориентированном Израиле даже пенсионеры или сидящие на пособии платят страховые мед.взносы и налог на землю (там этот налог заменяет налог на недвигу). Небольшие, но платят.

Ладно, это не по теме.
Востаннє редагувалось Starikan в П'ят 24 лип, 2020 21:30, всього редагувалось 1 раз.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:25

  Igneus написав:Так с чем там на самом деле, исходя из фактических расходов "антикоронавирусного фонда", борются?


Эти вопросы к правительству, здесь министров нет.
Было громкогласно записано, что лечение коронавирусников осуществляется бесплатно за счёт средств антикоронавирусного фонда.
Что-там кто стырил или не так использовал, это можно обсудить на Ветке политических дискуссий или путём подачи иска в суд.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:28

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  Starikan написав:Все эти социальные законы, включая нашу социалистическую Конституцию - нереалистичны, а потому не выполняются и выполняться не будут.
В Союзе, однако, выполнялись (в основном).

В Союзе был социализм, с которым мы распрощались.
При этом пытаемся усидеть на двух стульях, что нереально.

Вероятно, Вы правы. Но тогда надо заменить нереальные законы на, например, реальную медстраховку. Но сегодня это, по-моему, ещё менее реально (ввиду низких зарплат).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:51

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:Отже
В Україні
В Україні 459 міст, 886 селищ міського типу, 27163 села та 1323 селища.
Приблизно 30 000 населенних пунктів
Виходить , що коронавірус ,активна фаза якого 2 тижні , на протязі 30 тижнів 2020 року - був всього у 62823 особи ,або постійно хворим в середньому по всій Україні було
62823 особи * 2 тижні/30 тижнів=4188 осіб..
Тобто на протязі цього пів року, навіть якщо припустити що хвороба була по 1 особі в населенному пункті - був заражений менше 80% населенних пунктів України
Тобто
80% - були вільними від зарази
у 20% населенних пунктів-було по 1 хворому

Якось це попахує..
Плюс
Найбільші проблеми три місяці тому були в Чернівецькій області
Якось і область не спустошена і кількість хворих там на порядок менша стала.

Може цей ажіотаж ми самі собі створюємо і самі себе лякаємо?

Тільки що по зомбоящику
В Харківській області+Харків = різкий всплеск...74 захворювання на ??? 2,7 млн осіб...і це тому(по словам кореспондентів і міліції) що харківяни в дупі бачили карантин.
То може треба всім карантин в дупі бачити ,якщо на 2,7 млн - 74 захворіло(3700 всього хворіє , з яких 3500 не потребують навіть лікарні)?
А изложенное в том посте "усреднение" представляется несерьёзным. Усреднение Харькова и сотни деревушек с десятком жителей...Слава богу, что у нас нет десятков и сотен тысяч больных. Но в апреле по Харькову было примерно 20 и меньше новых случаев в сутки, а сейчас 50-70. И появляются больные среди знакомых, знакомых друзей.
А яка різниця знаходити середнє між 24000 населенних пунктів по 1000 мешканців
1 містом в 1 млн мешканців?
1 Цифри показують що у 87% населенних пунктів України захворювання на ковід-відсутні
2 Цифри показують що на 2 млн мешканців Харкова 1767 населенних пунктів Харківської області , за 7 місяців зареєстровано 3700 хворих , тобто при тривалості хвороби в 2 тижні постійно хворих
3700*2/30=247 хворих в середньому
3 Таким чином більше ніж 1500 населенних пунктів Харківської області.станом на сьогодні не мають взагалі жодного хворого.

Питання на засипку
Чи варто обрізати гланди всім 1768 населенним пунктам при тому що 1500 навіть не знають що таке ковід?
Бо вони цей ковід
а - не бачили
б - хворих в них не було

То чому 80% чистої Харківської області повинні різати собі яйця?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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