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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1551155215531554 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 52 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 245 Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:57 yama написав: уважаемый доктор Комаровский считает антибиотикотерапию вредной при вирусных заболеваниях . И я тоже придерживаюсь того же мнения . Ковидным антибиотики дают на всякий случай . уважаемый доктор Комаровский считает антибиотикотерапию вредной при вирусных заболеваниях . И я тоже придерживаюсь того же мнения . Ковидным антибиотики дают на всякий случай .



Антибиотики при вирусных пневмониях прописывают всегда. И это не от того, что врачам нечем заняться и врачи тупые, а от того, что на фоне вирусных пневмоний часто возникает осложнение в виде бактериальной инфекции, а это сочетание уже может быть фатальным, очень важно это предупредить.





Банальное ОРВИ понятно никто не лечит антибиотиками, если не считать экзальтированных сумасшедших, которые при любом насморке готовы глотать груды таблеток. Антибиотики при вирусных пневмониях прописывают всегда. И это не от того, что врачам нечем заняться и врачи тупые, а от того, что на фоне вирусных пневмоний часто возникает осложнение в виде бактериальной инфекции, а это сочетание уже может быть фатальным, очень важно это предупредить.Банальное ОРВИ понятно никто не лечит антибиотиками, если не считать экзальтированных сумасшедших, которые при любом насморке готовы глотать груды таблеток. freeze 4 Повідомлень: 17732 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4324 раз. Подякували: 6980 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:16 budivelnik написав: .......

Питання на засипку

Чи варто обрізати гланди всім 1768 населенним пунктам при тому що 1500 навіть не знають що таке ковід?

Бо вони цей ковід

а - не бачили

б - хворих в них не було



То чому 80% чистої Харківської області повинні різати собі яйця? .......Питання на засипкуЧи варто обрізати гланди всім 1768 населенним пунктам при тому що 1500 навіть не знають що таке ковід?Бо вони цей ковіда - не бачилиб - хворих в них не булоТо чому 80% чистої Харківської області повинні різати собі яйця?

А откуда Вы взяли, что они режут?

Да и Харьков сегодня ничего особо не режет.

И откуда взяться ковиду в какой-нибудь забытой богом деревушке или даже городке, куда никто не ездит и откуда никто никуда не выезжает? А откуда Вы взяли, что они режут?Да и Харьков сегодня ничего особо не режет.И откуда взяться ковиду в какой-нибудь забытой богом деревушке или даже городке, куда никто не ездит и откуда никто никуда не выезжает? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16845 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4499 раз. Подякували: 4180 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:27 ЛАД написав: budivelnik написав: .......

Питання на засипку

Чи варто обрізати гланди всім 1768 населенним пунктам при тому що 1500 навіть не знають що таке ковід?

Бо вони цей ковід

а - не бачили

б - хворих в них не було



То чому 80% чистої Харківської області повинні різати собі яйця? .......Питання на засипкуЧи варто обрізати гланди всім 1768 населенним пунктам при тому що 1500 навіть не знають що таке ковід?Бо вони цей ковіда - не бачилиб - хворих в них не булоТо чому 80% чистої Харківської області повинні різати собі яйця?

А откуда Вы взяли, что они режут?

Да и Харьков сегодня ничего особо не режет. А откуда Вы взяли, что они режут?Да и Харьков сегодня ничего особо не режет. Я на цьому якраз і акцентую..

1 По Львову бігають хлопчики.які

а - спочатку забігають без маски в малі магазинчики

б - після цього їх друзі(зафільмувавши забігання) -викликають поліцію

Як результат - хлопчик зникає , на продавця виписується штраф у 17000 грн

Як вважаєте

Хто винуватий в такому

Хлопчик?

Поліція?

Друзі хлопчика?

Чи істерія яка і вами в тому числі підтримується і поширюється?

2 З іншого боку

Всі де можуть -від масок відмовляються і при цьому...

На 2,7 млн Харківщини - 70 захворівших за добу і 1 померлий

На 2,2 млн Львівщини - 120 захворівших за добу і 2 померлих....



Як вважаєте

Істерія оправдана?

А якщо завтра поліція ще більш активізується, суди перестануть звільняти від відповідальності і почнуть штрафувати на 17000-34000 ..і підприємці плюнуть і злякаються?

а - відправлять своїх працівників у відпустку за власний рахунок

б - офіційно припинять діяльність на пів-року...



Що ті хто сьогодні істерію розганяє крім березової кори їсти будуть?

Якщо кількість смертей пенсіонерів від голоду перевищить кількість сьогоднішніх смертей від ковіду

Що будете робити -й далі запропонуєте мені відвідати інфекційну лікарню? Я на цьому якраз і акцентую..1 По Львову бігають хлопчики.якіа - спочатку забігають без маски в малі магазинчикиб - після цього їх друзі(зафільмувавши забігання) -викликають поліціюЯк результат - хлопчик зникає , на продавця виписується штраф у 17000 грнЯк вважаєтеХто винуватий в такомуХлопчик?Поліція?Друзі хлопчика?Чи істерія яка і вами в тому числі підтримується і поширюється?2 З іншого бокуВсі де можуть -від масок відмовляються і при цьому...На 2,7 млн Харківщини - 70 захворівших за добу і 1 померлийНа 2,2 млн Львівщини - 120 захворівших за добу і 2 померлих....Як вважаєтеІстерія оправдана?А якщо завтра поліція ще більш активізується, суди перестануть звільняти від відповідальності і почнуть штрафувати на 17000-34000 ..і підприємці плюнуть і злякаються?а - відправлять своїх працівників у відпустку за власний рахунокб - офіційно припинять діяльність на пів-року...Що ті хто сьогодні істерію розганяє крім березової кори їсти будуть?Якщо кількість смертей пенсіонерів від голоду перевищить кількість сьогоднішніх смертей від ковідуЩо будете робити -й далі запропонуєте мені відвідати інфекційну лікарню? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23248 З нами з: 15.01.09 Подякував: 183 раз. Подякували: 2384 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1551155215531554 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 24 лип, 2020 22:01