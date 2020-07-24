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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1551155215531554

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:57

  yama написав:уважаемый доктор Комаровский считает антибиотикотерапию вредной при вирусных заболеваниях . И я тоже придерживаюсь того же мнения . Ковидным антибиотики дают на всякий случай .


Антибиотики при вирусных пневмониях прописывают всегда. И это не от того, что врачам нечем заняться и врачи тупые, а от того, что на фоне вирусных пневмоний часто возникает осложнение в виде бактериальной инфекции, а это сочетание уже может быть фатальным, очень важно это предупредить.


Банальное ОРВИ понятно никто не лечит антибиотиками, если не считать экзальтированных сумасшедших, которые при любом насморке готовы глотать груды таблеток.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:16

  budivelnik написав:.......
Питання на засипку
Чи варто обрізати гланди всім 1768 населенним пунктам при тому що 1500 навіть не знають що таке ковід?
Бо вони цей ковід
а - не бачили
б - хворих в них не було

То чому 80% чистої Харківської області повинні різати собі яйця?

А откуда Вы взяли, что они режут?
Да и Харьков сегодня ничего особо не режет.
И откуда взяться ковиду в какой-нибудь забытой богом деревушке или даже городке, куда никто не ездит и откуда никто никуда не выезжает?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:27

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:.......
Питання на засипку
Чи варто обрізати гланди всім 1768 населенним пунктам при тому що 1500 навіть не знають що таке ковід?
Бо вони цей ковід
а - не бачили
б - хворих в них не було

То чому 80% чистої Харківської області повинні різати собі яйця?

А откуда Вы взяли, что они режут?
Да и Харьков сегодня ничего особо не режет.
Я на цьому якраз і акцентую..
1 По Львову бігають хлопчики.які
а - спочатку забігають без маски в малі магазинчики
б - після цього їх друзі(зафільмувавши забігання) -викликають поліцію
Як результат - хлопчик зникає , на продавця виписується штраф у 17000 грн
Як вважаєте
Хто винуватий в такому
Хлопчик?
Поліція?
Друзі хлопчика?
Чи істерія яка і вами в тому числі підтримується і поширюється?
2 З іншого боку
Всі де можуть -від масок відмовляються і при цьому...
На 2,7 млн Харківщини - 70 захворівших за добу і 1 померлий
На 2,2 млн Львівщини - 120 захворівших за добу і 2 померлих....

Як вважаєте
Істерія оправдана?
А якщо завтра поліція ще більш активізується, суди перестануть звільняти від відповідальності і почнуть штрафувати на 17000-34000 ..і підприємці плюнуть і злякаються?
а - відправлять своїх працівників у відпустку за власний рахунок
б - офіційно припинять діяльність на пів-року...

Що ті хто сьогодні істерію розганяє крім березової кори їсти будуть?
Якщо кількість смертей пенсіонерів від голоду перевищить кількість сьогоднішніх смертей від ковіду
Що будете робити -й далі запропонуєте мені відвідати інфекційну лікарню?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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