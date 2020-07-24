ЛАД написав: budivelnik написав:
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Питання на засипку
Чи варто обрізати гланди всім 1768 населенним пунктам при тому що 1500 навіть не знають що таке ковід?
Бо вони цей ковід
а - не бачили
б - хворих в них не було
То чому 80% чистої Харківської області повинні різати собі яйця?
А откуда Вы взяли, что они режут?
Да и Харьков сегодня ничего особо не режет.
Я на цьому якраз і акцентую..
1 По Львову бігають хлопчики.які
а - спочатку забігають без маски в малі магазинчики
б - після цього їх друзі(зафільмувавши забігання) -викликають поліцію
Як результат - хлопчик зникає , на продавця виписується штраф у 17000 грн
Як вважаєте
Хто винуватий в такому
Хлопчик?
Поліція?
Друзі хлопчика?
Чи істерія яка і вами в тому числі підтримується і поширюється?
2 З іншого боку
Всі де можуть -від масок відмовляються і при цьому...
На 2,7 млн Харківщини - 70 захворівших за добу і 1 померлий
На 2,2 млн Львівщини - 120 захворівших за добу і 2 померлих....
Як вважаєте
Істерія оправдана?
А якщо завтра поліція ще більш активізується, суди перестануть звільняти від відповідальності і почнуть штрафувати на 17000-34000 ..і підприємці плюнуть і злякаються?
а - відправлять своїх працівників у відпустку за власний рахунок
б - офіційно припинять діяльність на пів-року...
Що ті хто сьогодні істерію розганяє крім березової кори їсти будуть?
Якщо кількість смертей пенсіонерів від голоду перевищить кількість сьогоднішніх смертей від ковіду
Що будете робити -й далі запропонуєте мені відвідати інфекційну лікарню?