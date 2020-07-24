yama написав:уважаемый доктор Комаровский считает антибиотикотерапию вредной при вирусных заболеваниях . И я тоже придерживаюсь того же мнения . Ковидным антибиотики дают на всякий случай .
Антибиотики при вирусных пневмониях прописывают всегда. И это не от того, что врачам нечем заняться и врачи тупые, а от того, что на фоне вирусных пневмоний часто возникает осложнение в виде бактериальной инфекции, а это сочетание уже может быть фатальным, очень важно это предупредить.
Банальное ОРВИ понятно никто не лечит антибиотиками, если не считать экзальтированных сумасшедших, которые при любом насморке готовы глотать груды таблеток.
budivelnik написав:....... Питання на засипку Чи варто обрізати гланди всім 1768 населенним пунктам при тому що 1500 навіть не знають що таке ковід? Бо вони цей ковід а - не бачили б - хворих в них не було
То чому 80% чистої Харківської області повинні різати собі яйця?
А откуда Вы взяли, что они режут? Да и Харьков сегодня ничего особо не режет. И откуда взяться ковиду в какой-нибудь забытой богом деревушке или даже городке, куда никто не ездит и откуда никто никуда не выезжает?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
budivelnik написав:....... Питання на засипку Чи варто обрізати гланди всім 1768 населенним пунктам при тому що 1500 навіть не знають що таке ковід? Бо вони цей ковід а - не бачили б - хворих в них не було
То чому 80% чистої Харківської області повинні різати собі яйця?
А откуда Вы взяли, что они режут? Да и Харьков сегодня ничего особо не режет.
Я на цьому якраз і акцентую.. 1 По Львову бігають хлопчики.які а - спочатку забігають без маски в малі магазинчики б - після цього їх друзі(зафільмувавши забігання) -викликають поліцію Як результат - хлопчик зникає , на продавця виписується штраф у 17000 грн Як вважаєте Хто винуватий в такому Хлопчик? Поліція? Друзі хлопчика? Чи істерія яка і вами в тому числі підтримується і поширюється? 2 З іншого боку Всі де можуть -від масок відмовляються і при цьому... На 2,7 млн Харківщини - 70 захворівших за добу і 1 померлий На 2,2 млн Львівщини - 120 захворівших за добу і 2 померлих....
Як вважаєте Істерія оправдана? А якщо завтра поліція ще більш активізується, суди перестануть звільняти від відповідальності і почнуть штрафувати на 17000-34000 ..і підприємці плюнуть і злякаються? а - відправлять своїх працівників у відпустку за власний рахунок б - офіційно припинять діяльність на пів-року...
Що ті хто сьогодні істерію розганяє крім березової кори їсти будуть? Якщо кількість смертей пенсіонерів від голоду перевищить кількість сьогоднішніх смертей від ковіду Що будете робити -й далі запропонуєте мені відвідати інфекційну лікарню?
budivelnik Истерии не вижу. В инфекционку Вас не отправлю - не желаю Вам лежать 2 недели с кислородной маской как мой сват (Ват уже тоже не 20 лет). А тому хлопчику тяжело перед входом в магазин надеть маску? А продавцу магазина тяжело сказать хлопчику надеть маску? И штрафов не будет. Мне в маске, наверное, тяжелее дышать, чем тому хлопчику, но при входе в магазин надеваю. На улице не надевал никогда.
Опять же, легче отправить продавцов в неоплачиваемый отпуск или припинити діяльність, чем заставить хлопчика надеть маску?
А о Ваших рассуждениях... Здесь уже много раз сравнивали Швецию с соседями. Можете и сами сравнить количество смертей. Ради уменьшения смертей маску надеть тяжело?
Если Вам или тому хлопчику тяжело надеть маску и выдерживать социальную дистанцию... Вам родителей не жалко? Да и детей на всякий случай стоило бы поберечь. Переносят-то они легко, но последствия точно не известны. Есть подозрения, что бесследно не проходит. Вплоть до мозговых нарушений.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД Ви так і не зрозуміли Стріляти з гармат по горобцям - можна ,але не ефективно Випускати на заводах запроектованих під випуск пороху -макарони-можна .але не довго Шугати підприємців штрафами в 17000-34000 - можна ,але в підприємці і так йде в три-пять разів менше населення ніж в інших країнах - тому можна.. Але наслідки прораховували ? У нас борцунів за все хороше -греблю гати А бажаючих працювати - вже менше.
Що буде з Державою , якщо заради міфічної перемоги над ковідом і збереження 800 життів в рік - ви отримаєте мінус 50% від кількості підприємців? Хоч раз думали? Чи ви також вірите,що ЄСВ платить фірма? А тому пенсійний фонд завжди буде заповнений? ПС Пару днів тому , бувший гравець Динамо Київ , а тепер тренер ФК Мункач - розбився на авто і загинув сам+ двоє його дітей... Ви ж не будете забороняти всім причетним до футболу користуватись авто? А пропорція загинувших в Україні від ковіду, і загинувших в аваріях тренерів - навіть краща на користь тренерів.
ПС Ви бачили руки і лице продавця.який 12 годин в масці і гумових рукавичках? Вдягніть ради експерименту і подивіться.при цьому трошки попрацюйте. Потім заспіваєте по іншому і зрозумієте Лежати на дивані 12 годи без маски - можна Працювати літом при плюс 25 в масці і рукавицях - це відразу алергія на все лице і екзема на руки.... ковід вилікуємо - продавців втратимо В кого купувати будете?
Никола Тесла выжил в 19 веке от холеры и прожил бы может и до 100 лет, как он хотел, но его мечте не суждено было сбыться, так как в старости его сбил автомобиль и он умер в 86 лет: https://ardexpert.ru/article/14328
Надеюсь, что до реализации идеи раздробить свой вклад в ВТБ у Вас не дошло и Вы получили в четвертой очереди все, что свыше 200 тысяч?