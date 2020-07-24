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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1551155215531554

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:57

  yama написав:уважаемый доктор Комаровский считает антибиотикотерапию вредной при вирусных заболеваниях . И я тоже придерживаюсь того же мнения . Ковидным антибиотики дают на всякий случай .


Антибиотики при вирусных пневмониях прописывают всегда. И это не от того, что врачам нечем заняться и врачи тупые, а от того, что на фоне вирусных пневмоний часто возникает осложнение в виде бактериальной инфекции, а это сочетание уже может быть фатальным, очень важно это предупредить.


Банальное ОРВИ понятно никто не лечит антибиотиками, если не считать экзальтированных сумасшедших, которые при любом насморке готовы глотать груды таблеток.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:16

  budivelnik написав:.......
Питання на засипку
Чи варто обрізати гланди всім 1768 населенним пунктам при тому що 1500 навіть не знають що таке ковід?
Бо вони цей ковід
а - не бачили
б - хворих в них не було

То чому 80% чистої Харківської області повинні різати собі яйця?

А откуда Вы взяли, что они режут?
Да и Харьков сегодня ничего особо не режет.
И откуда взяться ковиду в какой-нибудь забытой богом деревушке или даже городке, куда никто не ездит и откуда никто никуда не выезжает?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:27

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:.......
Питання на засипку
Чи варто обрізати гланди всім 1768 населенним пунктам при тому що 1500 навіть не знають що таке ковід?
Бо вони цей ковід
а - не бачили
б - хворих в них не було

То чому 80% чистої Харківської області повинні різати собі яйця?

А откуда Вы взяли, что они режут?
Да и Харьков сегодня ничего особо не режет.
Я на цьому якраз і акцентую..
1 По Львову бігають хлопчики.які
а - спочатку забігають без маски в малі магазинчики
б - після цього їх друзі(зафільмувавши забігання) -викликають поліцію
Як результат - хлопчик зникає , на продавця виписується штраф у 17000 грн
Як вважаєте
Хто винуватий в такому
Хлопчик?
Поліція?
Друзі хлопчика?
Чи істерія яка і вами в тому числі підтримується і поширюється?
2 З іншого боку
Всі де можуть -від масок відмовляються і при цьому...
На 2,7 млн Харківщини - 70 захворівших за добу і 1 померлий
На 2,2 млн Львівщини - 120 захворівших за добу і 2 померлих....

Як вважаєте
Істерія оправдана?
А якщо завтра поліція ще більш активізується, суди перестануть звільняти від відповідальності і почнуть штрафувати на 17000-34000 ..і підприємці плюнуть і злякаються?
а - відправлять своїх працівників у відпустку за власний рахунок
б - офіційно припинять діяльність на пів-року...

Що ті хто сьогодні істерію розганяє крім березової кори їсти будуть?
Якщо кількість смертей пенсіонерів від голоду перевищить кількість сьогоднішніх смертей від ковіду
Що будете робити -й далі запропонуєте мені відвідати інфекційну лікарню?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 23:35

budivelnik
Истерии не вижу.
В инфекционку Вас не отправлю - не желаю Вам лежать 2 недели с кислородной маской как мой сват (Ват уже тоже не 20 лет).
А тому хлопчику тяжело перед входом в магазин надеть маску? А продавцу магазина тяжело сказать хлопчику надеть маску? И штрафов не будет.
Мне в маске, наверное, тяжелее дышать, чем тому хлопчику, но при входе в магазин надеваю. На улице не надевал никогда.

Опять же, легче отправить продавцов в неоплачиваемый отпуск или припинити діяльність, чем заставить хлопчика надеть маску?

А о Ваших рассуждениях...
Здесь уже много раз сравнивали Швецию с соседями. Можете и сами сравнить количество смертей. Ради уменьшения смертей маску надеть тяжело?

Если Вам или тому хлопчику тяжело надеть маску и выдерживать социальную дистанцию... Вам родителей не жалко? Да и детей на всякий случай стоило бы поберечь. Переносят-то они легко, но последствия точно не известны. Есть подозрения, что бесследно не проходит. Вплоть до мозговых нарушений.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 23:44

ЛАД
Ви так і не зрозуміли
Стріляти з гармат по горобцям - можна ,але не ефективно
Випускати на заводах запроектованих під випуск пороху -макарони-можна .але не довго
Шугати підприємців штрафами в 17000-34000 - можна ,але в підприємці і так йде в три-пять разів менше населення ніж в інших країнах - тому можна..
Але наслідки прораховували ?
У нас борцунів за все хороше -греблю гати
А бажаючих працювати - вже менше.

Що буде з Державою , якщо заради міфічної перемоги над ковідом і збереження 800 життів в рік - ви отримаєте мінус 50% від кількості підприємців?
Хоч раз думали?
Чи ви також вірите,що ЄСВ платить фірма? А тому пенсійний фонд завжди буде заповнений?
ПС
Пару днів тому , бувший гравець Динамо Київ , а тепер тренер ФК Мункач - розбився на авто і загинув сам+ двоє його дітей...
Ви ж не будете забороняти всім причетним до футболу користуватись авто?
А пропорція загинувших в Україні від ковіду, і загинувших в аваріях тренерів - навіть краща на користь тренерів.

ПС
Ви бачили руки і лице продавця.який 12 годин в масці і гумових рукавичках?
Вдягніть ради експерименту і подивіться.при цьому трошки попрацюйте.
Потім заспіваєте по іншому і зрозумієте
Лежати на дивані 12 годи без маски - можна
Працювати літом при плюс 25 в масці і рукавицях - це відразу алергія на все лице і екзема на руки....
ковід вилікуємо - продавців втратимо
В кого купувати будете?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 23:59

https://golos.ua/i/763924
Не приняла ни одна больница: в Харькове умер заболевший коронавирусом молодой мужчина, у которого случился инсульт
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 00:02

  varlo написав:Коронавирус назвали непобедимым
https://kurs.com.ua/novost/192812-koronavirus-nazvali-nepobedimim

Никола Тесла выжил в 19 веке от холеры и прожил бы может и до 100 лет, как он хотел, но его мечте не суждено было сбыться, так как в старости его сбил автомобиль и он умер в 86 лет: https://ardexpert.ru/article/14328

Надеюсь, что до реализации идеи раздробить свой вклад в ВТБ у Вас не дошло и Вы получили в четвертой очереди все, что свыше 200 тысяч? :wink:
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 01:20

budivelnik
Вы прыгаете с одного на другое. Начали с хлопчика, который заскочил в магазин, теперь о том, что продавцу тяжело работать в маске. Тем не менее, у нас в магазинах работают. Правда, в последнее время все чаще маски сдвинуты ниже носа, но всё же есть. А раньше таки весь день отрабатывали в масках как положено. С перчатками, конечно, сложнее, согласен. Не знаю, как решали вопрос.

Цифры Вам всё же лень посмотреть. Помогу Вам.
Швеция - 562 смерти на 1 млн. населения,
Дания - 106 смертей,
Финляндия - 59,
Норвегия - 47.
Украина - 36.
А теперь представьте, что у нас шведские результаты. При грубо 40 млн. населения это уже 23 тыс. смертей. Тут уже речь не о 800 жизнях (хотя и это немало). Ну и представьте, что эти цифры затронули Ваших близких. Будете ли Вы так же легко рассуждать об этом?

P.s. Возможно Вы не читали ветку, но о проблемах, связанных с карантином, я писал ещё в самом начале.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 06:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:
  Igneus написав:
......
Так с чем там на самом деле, исходя из фактических расходов "антикоронавирусного фонда", борются?

С бездорожьем. :)
Классические две беды. Но тут ещё и совпало - дураки борются с бездорожьем на деньги ковид-фонда.
zokibada
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 07:35

  ЛАД написав:
  Starikan написав: .....
Если ветка будет из одних согласных со всеми остальными - какой в ней смысл?
И вы преувеличиваете - никто здесь о рептилоидах, масонах и Билле Гейтсе не пишет (кроме многократного упоминания означенных особ в ваших постах 8) ).
Здоровая критика еще никому не помешала.
В Вашей последней фразе есть очень важное слово "здоровая".
Против такой никто бы и не возражал. Но читать бредовые статьи о распространении испанки 100 лет назад посредством вакцинирования... Увольте.
Вам не кажется, что это из серии "о рептилоидах"?
(Кстати, о Гейтсе здесь тоже было. :) )

Статья бредовая, согласен.
Но все эти многочисленные вбросы о всемирном заговоре - это имхо набирающая силу реакция масс на прогрессирующее мировое финансовое неравенство, о котором сейчас так много говорят.
Кстати, тема создания мировой страшилки для попытки захвата власти группой богатеев забавно раскрыта еще в "Союзе пяти" А.Толстого :mrgreen:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
Starikan
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