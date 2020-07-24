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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1551155215531554 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 52 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 245 Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:57 yama написав: уважаемый доктор Комаровский считает антибиотикотерапию вредной при вирусных заболеваниях . И я тоже придерживаюсь того же мнения . Ковидным антибиотики дают на всякий случай . уважаемый доктор Комаровский считает антибиотикотерапию вредной при вирусных заболеваниях . И я тоже придерживаюсь того же мнения . Ковидным антибиотики дают на всякий случай .



Антибиотики при вирусных пневмониях прописывают всегда. И это не от того, что врачам нечем заняться и врачи тупые, а от того, что на фоне вирусных пневмоний часто возникает осложнение в виде бактериальной инфекции, а это сочетание уже может быть фатальным, очень важно это предупредить.





Банальное ОРВИ понятно никто не лечит антибиотиками, если не считать экзальтированных сумасшедших, которые при любом насморке готовы глотать груды таблеток. Антибиотики при вирусных пневмониях прописывают всегда. И это не от того, что врачам нечем заняться и врачи тупые, а от того, что на фоне вирусных пневмоний часто возникает осложнение в виде бактериальной инфекции, а это сочетание уже может быть фатальным, очень важно это предупредить.Банальное ОРВИ понятно никто не лечит антибиотиками, если не считать экзальтированных сумасшедших, которые при любом насморке готовы глотать груды таблеток. freeze 4 Повідомлень: 17732 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4324 раз. Подякували: 6980 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:16 budivelnik написав: .......

Питання на засипку

Чи варто обрізати гланди всім 1768 населенним пунктам при тому що 1500 навіть не знають що таке ковід?

Бо вони цей ковід

а - не бачили

б - хворих в них не було



То чому 80% чистої Харківської області повинні різати собі яйця? .......Питання на засипкуЧи варто обрізати гланди всім 1768 населенним пунктам при тому що 1500 навіть не знають що таке ковід?Бо вони цей ковіда - не бачилиб - хворих в них не булоТо чому 80% чистої Харківської області повинні різати собі яйця?

А откуда Вы взяли, что они режут?

Да и Харьков сегодня ничего особо не режет.

И откуда взяться ковиду в какой-нибудь забытой богом деревушке или даже городке, куда никто не ездит и откуда никто никуда не выезжает? А откуда Вы взяли, что они режут?Да и Харьков сегодня ничего особо не режет.И откуда взяться ковиду в какой-нибудь забытой богом деревушке или даже городке, куда никто не ездит и откуда никто никуда не выезжает? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16847 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4499 раз. Подякували: 4180 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:27 ЛАД написав: budivelnik написав: .......

Питання на засипку

Чи варто обрізати гланди всім 1768 населенним пунктам при тому що 1500 навіть не знають що таке ковід?

Бо вони цей ковід

а - не бачили

б - хворих в них не було



То чому 80% чистої Харківської області повинні різати собі яйця? .......Питання на засипкуЧи варто обрізати гланди всім 1768 населенним пунктам при тому що 1500 навіть не знають що таке ковід?Бо вони цей ковіда - не бачилиб - хворих в них не булоТо чому 80% чистої Харківської області повинні різати собі яйця?

А откуда Вы взяли, что они режут?

Да и Харьков сегодня ничего особо не режет. А откуда Вы взяли, что они режут?Да и Харьков сегодня ничего особо не режет. Я на цьому якраз і акцентую..

1 По Львову бігають хлопчики.які

а - спочатку забігають без маски в малі магазинчики

б - після цього їх друзі(зафільмувавши забігання) -викликають поліцію

Як результат - хлопчик зникає , на продавця виписується штраф у 17000 грн

Як вважаєте

Хто винуватий в такому

Хлопчик?

Поліція?

Друзі хлопчика?

Чи істерія яка і вами в тому числі підтримується і поширюється?

2 З іншого боку

Всі де можуть -від масок відмовляються і при цьому...

На 2,7 млн Харківщини - 70 захворівших за добу і 1 померлий

На 2,2 млн Львівщини - 120 захворівших за добу і 2 померлих....



Як вважаєте

Істерія оправдана?

А якщо завтра поліція ще більш активізується, суди перестануть звільняти від відповідальності і почнуть штрафувати на 17000-34000 ..і підприємці плюнуть і злякаються?

а - відправлять своїх працівників у відпустку за власний рахунок

б - офіційно припинять діяльність на пів-року...



Що ті хто сьогодні істерію розганяє крім березової кори їсти будуть?

Якщо кількість смертей пенсіонерів від голоду перевищить кількість сьогоднішніх смертей від ковіду

Що будете робити -й далі запропонуєте мені відвідати інфекційну лікарню? Я на цьому якраз і акцентую..1 По Львову бігають хлопчики.якіа - спочатку забігають без маски в малі магазинчикиб - після цього їх друзі(зафільмувавши забігання) -викликають поліціюЯк результат - хлопчик зникає , на продавця виписується штраф у 17000 грнЯк вважаєтеХто винуватий в такомуХлопчик?Поліція?Друзі хлопчика?Чи істерія яка і вами в тому числі підтримується і поширюється?2 З іншого бокуВсі де можуть -від масок відмовляються і при цьому...На 2,7 млн Харківщини - 70 захворівших за добу і 1 померлийНа 2,2 млн Львівщини - 120 захворівших за добу і 2 померлих....Як вважаєтеІстерія оправдана?А якщо завтра поліція ще більш активізується, суди перестануть звільняти від відповідальності і почнуть штрафувати на 17000-34000 ..і підприємці плюнуть і злякаються?а - відправлять своїх працівників у відпустку за власний рахунокб - офіційно припинять діяльність на пів-року...Що ті хто сьогодні істерію розганяє крім березової кори їсти будуть?Якщо кількість смертей пенсіонерів від голоду перевищить кількість сьогоднішніх смертей від ковідуЩо будете робити -й далі запропонуєте мені відвідати інфекційну лікарню? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23250 З нами з: 15.01.09 Подякував: 183 раз. Подякували: 2387 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лип, 2020 23:35 budivelnik

Истерии не вижу.

В инфекционку Вас не отправлю - не желаю Вам лежать 2 недели с кислородной маской как мой сват (Ват уже тоже не 20 лет).

А тому хлопчику тяжело перед входом в магазин надеть маску? А продавцу магазина тяжело сказать хлопчику надеть маску? И штрафов не будет.

Мне в маске, наверное, тяжелее дышать, чем тому хлопчику, но при входе в магазин надеваю. На улице не надевал никогда.



Опять же, легче отправить продавцов в неоплачиваемый отпуск или припинити діяльність, чем заставить хлопчика надеть маску?



А о Ваших рассуждениях...

Здесь уже много раз сравнивали Швецию с соседями. Можете и сами сравнить количество смертей. Ради уменьшения смертей маску надеть тяжело?



Если Вам или тому хлопчику тяжело надеть маску и выдерживать социальную дистанцию... Вам родителей не жалко? Да и детей на всякий случай стоило бы поберечь. Переносят-то они легко, но последствия точно не известны. Есть подозрения, что бесследно не проходит. Вплоть до мозговых нарушений. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16847 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4499 раз. Подякували: 4180 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лип, 2020 23:44 ЛАД

Ви так і не зрозуміли

Стріляти з гармат по горобцям - можна ,але не ефективно

Випускати на заводах запроектованих під випуск пороху -макарони-можна .але не довго

Шугати підприємців штрафами в 17000-34000 - можна ,але в підприємці і так йде в три-пять разів менше населення ніж в інших країнах - тому можна..

Але наслідки прораховували ?

У нас борцунів за все хороше -греблю гати

А бажаючих працювати - вже менше.



Що буде з Державою , якщо заради міфічної перемоги над ковідом і збереження 800 життів в рік - ви отримаєте мінус 50% від кількості підприємців?

Хоч раз думали?

Чи ви також вірите,що ЄСВ платить фірма? А тому пенсійний фонд завжди буде заповнений?

ПС

Пару днів тому , бувший гравець Динамо Київ , а тепер тренер ФК Мункач - розбився на авто і загинув сам+ двоє його дітей...

Ви ж не будете забороняти всім причетним до футболу користуватись авто?

А пропорція загинувших в Україні від ковіду, і загинувших в аваріях тренерів - навіть краща на користь тренерів.



ПС

Ви бачили руки і лице продавця.який 12 годин в масці і гумових рукавичках?

Вдягніть ради експерименту і подивіться.при цьому трошки попрацюйте.

Потім заспіваєте по іншому і зрозумієте

Лежати на дивані 12 годи без маски - можна

Працювати літом при плюс 25 в масці і рукавицях - це відразу алергія на все лице і екзема на руки....

ковід вилікуємо - продавців втратимо

В кого купувати будете? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23250 З нами з: 15.01.09 Подякував: 183 раз. Подякували: 2387 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лип, 2020 23:59 https://golos.ua/i/763924

Не приняла ни одна больница: в Харькове умер заболевший коронавирусом молодой мужчина, у которого случился инсульт Не приняла ни одна больница: в Харькове умер заболевший коронавирусом молодой мужчина, у которого случился инсульт Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3909 З нами з: 29.05.18 Подякував: 100 раз. Подякували: 667 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лип, 2020 00:02 varlo написав: Коронавирус назвали непобедимым

https://kurs.com.ua/novost/192812-koronavirus-nazvali-nepobedimim Коронавирус назвали непобедимым

Никола Тесла выжил в 19 веке от холеры и прожил бы может и до 100 лет, как он хотел, но его мечте не суждено было сбыться, так как в старости его сбил автомобиль и он умер в 86 лет: https://ardexpert.ru/article/14328



Надеюсь, что до реализации идеи раздробить свой вклад в ВТБ у Вас не дошло и Вы получили в четвертой очереди все, что свыше 200 тысяч? Никола Тесла выжил в 19 веке оти прожил бы может и до 100 лет, как он хотел, но его мечте не суждено было сбыться, так как в старости его сбил автомобиль и он умер в 86 лет:Надеюсь, что до реализации идеи раздробить свой вклад в ВТБ у Вас не дошло и Вы получили в четвертой очереди все, что свыше 200 тысяч? Igneus Повідомлень: 622 З нами з: 29.08.18 Подякував: 242 раз. Подякували: 335 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лип, 2020 01:20 budivelnik

Вы прыгаете с одного на другое. Начали с хлопчика, который заскочил в магазин, теперь о том, что продавцу тяжело работать в маске. Тем не менее, у нас в магазинах работают. Правда, в последнее время все чаще маски сдвинуты ниже носа, но всё же есть. А раньше таки весь день отрабатывали в масках как положено. С перчатками, конечно, сложнее, согласен. Не знаю, как решали вопрос.



Цифры Вам всё же лень посмотреть. Помогу Вам.

Швеция - 562 смерти на 1 млн. населения,

Дания - 106 смертей,

Финляндия - 59,

Норвегия - 47.

Украина - 36.

А теперь представьте, что у нас шведские результаты. При грубо 40 млн. населения это уже 23 тыс. смертей. Тут уже речь не о 800 жизнях (хотя и это немало). Ну и представьте, что эти цифры затронули Ваших близких. Будете ли Вы так же легко рассуждать об этом?



P.s. Возможно Вы не читали ветку, но о проблемах, связанных с карантином, я писал ещё в самом начале. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16847 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4499 раз. Подякували: 4180 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лип, 2020 06:09 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Igneus написав:

......

Так с чем там на самом деле, исходя из фактических расходов "антикоронавирусного фонда", борются? ......Так с чем там на самом деле, исходя из фактических расходов "антикоронавирусного фонда", борются?

С бездорожьем. С бездорожьем. Классические две беды. Но тут ещё и совпало - дураки борются с бездорожьем на деньги ковид-фонда. Классические две беды. Но тут ещё и совпало - дураки борются с бездорожьем на деньги ковид-фонда. zokibada Повідомлень: 61 З нами з: 04.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лип, 2020 07:35 ЛАД написав: Starikan написав: .....

Если ветка будет из одних согласных со всеми остальными - какой в ней смысл?

И вы преувеличиваете - никто здесь о рептилоидах, масонах и Билле Гейтсе не пишет (кроме многократного упоминания означенных особ в ваших постах ).

Здоровая критика еще никому не помешала. .....Если ветка будет из одних согласных со всеми остальными - какой в ней смысл?И вы преувеличиваете - никто здесь о рептилоидах, масонах и Билле Гейтсе не пишет (кроме многократного упоминания означенных особ в ваших постах).Здоровая критика еще никому не помешала. В Вашей последней фразе есть очень важное слово "здоровая".

Против такой никто бы и не возражал. Но читать бредовые статьи о распространении испанки 100 лет назад посредством вакцинирования... Увольте.

Вам не кажется, что это из серии "о рептилоидах"?

(Кстати, о Гейтсе здесь тоже было. ) В Вашей последней фразе есть очень важное слово "здоровая".Против такой никто бы и не возражал. Но читать бредовые статьи о распространении испанки 100 лет назад посредством вакцинирования... Увольте.Вам не кажется, что это из серии "о рептилоидах"?(Кстати, о Гейтсе здесь тоже было.

Статья бредовая, согласен.

Но все эти многочисленные вбросы о всемирном заговоре - это имхо набирающая силу реакция масс на прогрессирующее мировое финансовое неравенство, о котором сейчас так много говорят.

Кстати, тема создания мировой страшилки для попытки захвата власти группой богатеев забавно раскрыта еще в "Союзе пяти" А.Толстого Статья бредовая, согласен.Но все эти многочисленные вбросы о всемирном заговоре - это имхо набирающая силу реакция масс на прогрессирующее мировое финансовое неравенство, о котором сейчас так много говорят.Кстати, тема создания мировой страшилки для попытки захвата власти группой богатеев забавно раскрыта еще в "Союзе пяти" А.Толстого Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Starikan 2 Повідомлень: 17464 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2778 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1551155215531554 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 24 лип, 2020 22:01