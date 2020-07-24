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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1552155315541555

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 08:28

Вірити чи не вірити у цифри про коронавірус? Щодо мене, то я інформаційний агностик. Статистика про COVID-19, хоч би якою вона була – це не предмет віри, а матеріал для розуміння ситуації та щоденних рішень.


У цій статті спробуємо з’ясувати, яка статистика справді корисна, на які числа слід звертати увагу, яким з них можна довіряти, а яким – ні, а також на яких ресурсах варто шукати достовірну інформацію про те, що відбувається.

https://kunsht.com.ua/covid-2/
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 08:48

Оно всё-таки приближается, неуклонно и необратимо )))

Илон Маск сказал, что его новый мозговой чип Neuralink позволит пользователям слушать музыку, отправляя ее прямо в мозг. Отвечая на вопрос ученого-компьютерщика Остина Ховарда, Маск подтвердил, что технология, над которой он работает, позволит людям “слушать музыку прямо из наших [Neuralink brain] чипов”.

Он также заявил, что Neuralink “может помочь контролировать уровень гормонов”, сказав, что это может быть использовано в наших интересах для таких вещей, как “улучшение способностей, рассуждений и снятие тревоги”.

https://news.finance.ua/ru/news/-/47500 ... pirovaniya
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 08:55

  ЛАД написав:Цифры Вам всё же лень посмотреть. Помогу Вам.
Швеция - 562 смерти на 1 млн. населения,
Дания - 106 смертей,
Финляндия - 59,
Норвегия - 47.
Украина - 36.

а какой смысл сравнивать цифры в разных странах, которые основаны на различных методиках и целях? реальную картину мы увидим только в начале следующего года, когда опубликуют данные по странам по продолжительности жизни и по общему количеству смертей - вас не смущает, что даже в отсутствие "пандемии" по этим показателям Украина имеет самые худшие показатели среди перечисленных вами стран?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 08:55

Продолжаем отслеживать такой параметр как госпитализации короновирусников в Украине.
24 июля госпитализировано 255 человек.
Это второй результат за всё время эпидемии у нас.

По этой причине опять обновляем свой ТОП госпитализаций.

ТОП-7 дней с максимальными госпитализациями
1. 7 мая - 313
2. 24 июля - 255
3. 8 мая - 237
4. 28 июня - 233
5. 3 июля - 229
6. 27 июня - 228
7. 16 июля - 226
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 09:00

  Тракторист написав:Украина имеет самые худшие показатели среди перечисленных вами стран?...


А причём здесь коронавирус ?
Напоминает советский анекдот из 80-х, когда огромная очередь за колбасой, и последний стоящий в этой очереди, которому явно колбасы не хватит, постоянно нервно повторяет - Зато в США негров преследуют.
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