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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1552155315541555 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 52 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 245 Додано: Суб 25 лип, 2020 08:28





У цій статті спробуємо з’ясувати, яка статистика справді корисна, на які числа слід звертати увагу, яким з них можна довіряти, а яким – ні, а також на яких ресурсах варто шукати достовірну інформацію про те, що відбувається.



https://kunsht.com.ua/covid-2/ Вірити чи не вірити у цифри про коронавірус? Щодо мене, то я інформаційний агностик. Статистика про COVID-19, хоч би якою вона була – це не предмет віри, а матеріал для розуміння ситуації та щоденних рішень.У цій статті спробуємо з’ясувати, яка статистика справді корисна, на які числа слід звертати увагу, яким з них можна довіряти, а яким – ні, а також на яких ресурсах варто шукати достовірну інформацію про те, що відбувається.

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Повідомлень: 9064 З нами з: 01.06.14 Подякував: 200 раз. Подякували: 593 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лип, 2020 08:48



Илон Маск сказал, что его новый мозговой чип Neuralink позволит пользователям слушать музыку, отправляя ее прямо в мозг. Отвечая на вопрос ученого-компьютерщика Остина Ховарда, Маск подтвердил, что технология, над которой он работает, позволит людям “слушать музыку прямо из наших [Neuralink brain] чипов”.



Он также заявил, что Neuralink “может помочь контролировать уровень гормонов”, сказав, что это может быть использовано в наших интересах для таких вещей, как “улучшение способностей, рассуждений и снятие тревоги”.



https://news.finance.ua/ru/news/-/47500 ... pirovaniya Оно всё-таки приближается, неуклонно и необратимо )))Илон Маск сказал, что его новый мозговой чип Neuralink позволит пользователям слушать музыку, отправляя ее прямо в мозг. Отвечая на вопрос ученого-компьютерщика Остина Ховарда, Маск подтвердил, что технология, над которой он работает, позволит людям “слушать музыку прямо из наших [Neuralink brain] чипов”.Он также заявил, что Neuralink “может помочь контролировать уровень гормонов”, сказав, что это может быть использовано в наших интересах для таких вещей, как “улучшение способностей, рассуждений и снятие тревоги”. freeze 4 Повідомлень: 17738 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4324 раз. Подякували: 6980 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лип, 2020 08:55 ЛАД написав: Цифры Вам всё же лень посмотреть. Помогу Вам.

Швеция - 562 смерти на 1 млн. населения,

Дания - 106 смертей,

Финляндия - 59,

Норвегия - 47.

Украина - 36. Цифры Вам всё же лень посмотреть. Помогу Вам.Швеция - 562 смерти на 1 млн. населения,Дания - 106 смертей,Финляндия - 59,Норвегия - 47.Украина - 36.

а какой смысл сравнивать цифры в разных странах, которые основаны на различных методиках и целях? реальную картину мы увидим только в начале следующего года, когда опубликуют данные по странам по продолжительности жизни и по общему количеству смертей - вас не смущает, что даже в отсутствие "пандемии" по этим показателям Украина имеет самые худшие показатели среди перечисленных вами стран?... а какой смысл сравнивать цифры в разных странах, которые основаны на различных методиках и целях? реальную картину мы увидим только в начале следующего года, когда опубликуют данные по странам по продолжительности жизни и по общему количеству смертей - вас не смущает, что даже в отсутствие "пандемии" по этим показателям Украина имеет самые худшие показатели среди перечисленных вами стран?... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4678 З нами з: 06.08.08 Подякував: 246 раз. Подякували: 736 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лип, 2020 08:55 Продолжаем отслеживать такой параметр как госпитализации короновирусников в Украине.

24 июля госпитализировано 255 человек.

Это второй результат за всё время эпидемии у нас.



По этой причине опять обновляем свой ТОП госпитализаций.



ТОП-7 дней с максимальными госпитализациями

1. 7 мая - 313

2. 24 июля - 255

3. 8 мая - 237

4. 28 июня - 233

5. 3 июля - 229

6. 27 июня - 228

7. 16 июля - 226 freeze 4 Повідомлень: 17738 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4324 раз. Подякували: 6980 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лип, 2020 09:00 Тракторист написав: Украина имеет самые худшие показатели среди перечисленных вами стран?... Украина имеет самые худшие показатели среди перечисленных вами стран?...



А причём здесь коронавирус ?

Напоминает советский анекдот из 80-х, когда огромная очередь за колбасой, и последний стоящий в этой очереди, которому явно колбасы не хватит, постоянно нервно повторяет - Зато в США негров преследуют. А причём здесь коронавирус ?Напоминает советский анекдот из 80-х, когда огромная очередь за колбасой, и последний стоящий в этой очереди, которому явно колбасы не хватит, постоянно нервно повторяет - Зато в США негров преследуют. freeze 4 Повідомлень: 17738 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4324 раз. Подякували: 6980 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1552155315541555 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 24 лип, 2020 22:01