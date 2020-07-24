RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1553155415551556>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 08:28

Вірити чи не вірити у цифри про коронавірус? Щодо мене, то я інформаційний агностик. Статистика про COVID-19, хоч би якою вона була – це не предмет віри, а матеріал для розуміння ситуації та щоденних рішень.


У цій статті спробуємо з’ясувати, яка статистика справді корисна, на які числа слід звертати увагу, яким з них можна довіряти, а яким – ні, а також на яких ресурсах варто шукати достовірну інформацію про те, що відбувається.

https://kunsht.com.ua/covid-2/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9064
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 08:48

Оно всё-таки приближается, неуклонно и необратимо )))

Илон Маск сказал, что его новый мозговой чип Neuralink позволит пользователям слушать музыку, отправляя ее прямо в мозг. Отвечая на вопрос ученого-компьютерщика Остина Ховарда, Маск подтвердил, что технология, над которой он работает, позволит людям “слушать музыку прямо из наших [Neuralink brain] чипов”.

Он также заявил, что Neuralink “может помочь контролировать уровень гормонов”, сказав, что это может быть использовано в наших интересах для таких вещей, как “улучшение способностей, рассуждений и снятие тревоги”.

https://news.finance.ua/ru/news/-/47500 ... pirovaniya
freeze
4
 
Повідомлень: 17742
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4324 раз.
Подякували: 6983 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 08:55

  ЛАД написав:Цифры Вам всё же лень посмотреть. Помогу Вам.
Швеция - 562 смерти на 1 млн. населения,
Дания - 106 смертей,
Финляндия - 59,
Норвегия - 47.
Украина - 36.

а какой смысл сравнивать цифры в разных странах, которые основаны на различных методиках и целях? реальную картину мы увидим только в начале следующего года, когда опубликуют данные по странам по продолжительности жизни и по общему количеству смертей - вас не смущает, что даже в отсутствие "пандемии" по этим показателям Украина имеет самые худшие показатели среди перечисленных вами стран?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4678
З нами з: 06.08.08
Подякував: 246 раз.
Подякували: 736 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 08:55

Продолжаем отслеживать такой параметр как госпитализации короновирусников в Украине.
24 июля госпитализировано 255 человек.
Это второй результат за всё время эпидемии у нас.

По этой причине опять обновляем свой ТОП госпитализаций.

ТОП-7 дней с максимальными госпитализациями
1. 7 мая - 313
2. 24 июля - 255
3. 8 мая - 237
4. 28 июня - 233
5. 3 июля - 229
6. 27 июня - 228
7. 16 июля - 226
freeze
4
 
Повідомлень: 17742
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4324 раз.
Подякували: 6983 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 09:00

  Тракторист написав:Украина имеет самые худшие показатели среди перечисленных вами стран?...


А причём здесь коронавирус ?
Напоминает советский анекдот из 80-х, когда огромная очередь за колбасой, и последний стоящий в этой очереди, которому явно колбасы не хватит, постоянно нервно повторяет - Зато в США негров преследуют.
freeze
4
 
Повідомлень: 17742
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4324 раз.
Подякували: 6983 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 09:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 63 929
Нових - 1 106

Одужало - 35 497 (+611)
Загинуло - 1 590 (+19)
Підозри - 114 896 (+1 307)

Вінницька область — 2 512 (+50)
Волинська область — 3 503 (+57)
Дніпропетровська область — 1 317 (+15)
Донецька область — 842 (+12)
Житомирська область — 1 691 (+21)
Закарпатська область — 4 774 (+68)
Запорізька область — 725 (+13)
Івано-Франківська область — 3 937 (+85)
Кіровоградська область — 690 (+1)
м. Київ — 7 525 (+129)
Київська область — 3 461 (+40)
Львівська область — 8 702 (+114)
Луганська область — 119 (+1)
Миколаївська область — 539 (+3)
Одеська область — 2 846 (+97)
Полтавська область — 388 (+10)
Рівненська область — 5 542 (+143)
Сумська область — 411 (+14)
Тернопільська область — 2 672 (+68)
Харківська область — 3 342 (+65)
Херсонська область — 219 (+1)
Хмельницька область — 1 037 (+16)
Чернівецька область — 5 548 (+63)
Черкаська область — 897 (+9)
Чернігівська область — 690 (+11)
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
Повідомлень: 6338
З нами з: 11.04.12
Подякував: 352 раз.
Подякували: 782 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 09:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Украине новый антирекорд по числу заболевших "короной" за сутки - 1106
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
Повідомлень: 6338
З нами з: 11.04.12
Подякував: 352 раз.
Подякували: 782 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 09:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Харьковской областной клинической инфекционной больнице умер пациент, которому отказались помочь в профильных городских больницах, власти начали расследование.
https://nv.ua/ukraine/events/v-harkove-39-letniy-muzhchina-umer-ot-insulta-novosti-ukrainy-50102018.html
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
Повідомлень: 6338
З нами з: 11.04.12
Подякував: 352 раз.
Подякували: 782 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 09:52

  greenozon написав:Вірити чи не вірити у цифри про коронавірус? Щодо мене, то я інформаційний агностик. Статистика про COVID-19, хоч би якою вона була – це не предмет віри, а матеріал для розуміння ситуації та щоденних рішень.
У цій статті спробуємо з’ясувати, яка статистика справді корисна, на які числа слід звертати увагу, яким з них можна довіряти, а яким – ні, а також на яких ресурсах варто шукати достовірну інформацію про те, що відбувається.
https://kunsht.com.ua/covid-2/

Было бы очень полезно иметь, так сказать, социальную статистику по заболевшим.
Скажем, по возрасту, роду занятий.

Например, кто подвержен заболеваемости больше:
медики;
старики, любящие постоять в очереди за разливным молочком (домашним творожком) или регулярно посещающие церковь;
молодежь, общественно активная, посещающая разного рода тусовки и развлекухи
и т.п.

Т.е. кто скрывается сейчас за этими 800-900 в день и на какую социальную группу нужно обратить внимание, чтобы добиться уменьшения этого числа.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
Starikan
2
 
Повідомлень: 17468
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1936 раз.
Подякували: 2778 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 09:59

  freeze написав:Продолжаем отслеживать такой параметр как госпитализации короновирусников в Украине.
24 июля госпитализировано 255 человек.
Это второй результат за всё время эпидемии у нас.

По этой причине опять обновляем свой ТОП госпитализаций.

ТОП-7 дней с максимальными госпитализациями
1. 7 мая - 313
2. 24 июля - 255
3. 8 мая - 237
4. 28 июня - 233
5. 3 июля - 229
6. 27 июня - 228
7. 16 июля - 226


мы переходим в неизбежную фазу невозможности сокрытия масштаба проблемы. фактически, тема короновируса ушла с государственной повестки дня и из мозга людей. но предстоящие в ближайший месяц 500+ госпитализаций в день и 50+ смертей ее оживят. даже если будут рисовать 500 выявлений в день
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3296
З нами з: 14.03.06
Подякував: 206 раз.
Подякували: 447 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1553155415551556>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 707, 708, 709
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7085 1601297
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лип, 2020 22:01
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17251)
25.07.2020 10:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.