Додано: Суб 25 лип, 2020 09:59

freeze написав: Продолжаем отслеживать такой параметр как госпитализации короновирусников в Украине.

24 июля госпитализировано 255 человек.

Это второй результат за всё время эпидемии у нас.



По этой причине опять обновляем свой ТОП госпитализаций.



ТОП-7 дней с максимальными госпитализациями

1. 7 мая - 313

2. 24 июля - 255

3. 8 мая - 237

4. 28 июня - 233

5. 3 июля - 229

6. 27 июня - 228

7. 16 июля - 226 Продолжаем отслеживать такой параметр как госпитализации короновирусников в Украине.24 июля госпитализировано 255 человек.Это второй результат за всё время эпидемии у нас.По этой причине опять обновляем свой ТОП госпитализаций.ТОП-7 дней с максимальными госпитализациями1. 7 мая - 3132. 24 июля - 2553. 8 мая - 2374. 28 июня - 2335. 3 июля - 2296. 27 июня - 2287. 16 июля - 226



мы переходим в неизбежную фазу невозможности сокрытия масштаба проблемы. фактически, тема короновируса ушла с государственной повестки дня и из мозга людей. но предстоящие в ближайший месяц 500+ госпитализаций в день и 50+ смертей ее оживят. даже если будут рисовать 500 выявлений в день мы переходим в неизбежную фазу невозможности сокрытия масштаба проблемы. фактически, тема короновируса ушла с государственной повестки дня и из мозга людей. но предстоящие в ближайший месяц 500+ госпитализаций в день и 50+ смертей ее оживят. даже если будут рисовать 500 выявлений в день

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California