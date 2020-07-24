У цій статті спробуємо з’ясувати, яка статистика справді корисна, на які числа слід звертати увагу, яким з них можна довіряти, а яким – ні, а також на яких ресурсах варто шукати достовірну інформацію про те, що відбувається.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 лип, 2020 08:28
Вірити чи не вірити у цифри про коронавірус? Щодо мене, то я інформаційний агностик. Статистика про COVID-19, хоч би якою вона була – це не предмет віри, а матеріал для розуміння ситуації та щоденних рішень.
У цій статті спробуємо з’ясувати, яка статистика справді корисна, на які числа слід звертати увагу, яким з них можна довіряти, а яким – ні, а також на яких ресурсах варто шукати достовірну інформацію про те, що відбувається.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 25 лип, 2020 08:48
Оно всё-таки приближается, неуклонно и необратимо )))
Илон Маск сказал, что его новый мозговой чип Neuralink позволит пользователям слушать музыку, отправляя ее прямо в мозг. Отвечая на вопрос ученого-компьютерщика Остина Ховарда, Маск подтвердил, что технология, над которой он работает, позволит людям “слушать музыку прямо из наших [Neuralink brain] чипов”.
Он также заявил, что Neuralink “может помочь контролировать уровень гормонов”, сказав, что это может быть использовано в наших интересах для таких вещей, как “улучшение способностей, рассуждений и снятие тревоги”.
https://news.finance.ua/ru/news/-/47500 ... pirovaniya
Додано: Суб 25 лип, 2020 08:55
а какой смысл сравнивать цифры в разных странах, которые основаны на различных методиках и целях? реальную картину мы увидим только в начале следующего года, когда опубликуют данные по странам по продолжительности жизни и по общему количеству смертей - вас не смущает, что даже в отсутствие "пандемии" по этим показателям Украина имеет самые худшие показатели среди перечисленных вами стран?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Суб 25 лип, 2020 08:55
Продолжаем отслеживать такой параметр как госпитализации короновирусников в Украине.
24 июля госпитализировано 255 человек.
Это второй результат за всё время эпидемии у нас.
По этой причине опять обновляем свой ТОП госпитализаций.
ТОП-7 дней с максимальными госпитализациями
1. 7 мая - 313
2. 24 июля - 255
3. 8 мая - 237
4. 28 июня - 233
5. 3 июля - 229
6. 27 июня - 228
7. 16 июля - 226
Додано: Суб 25 лип, 2020 09:00
А причём здесь коронавирус ?
Напоминает советский анекдот из 80-х, когда огромная очередь за колбасой, и последний стоящий в этой очереди, которому явно колбасы не хватит, постоянно нервно повторяет - Зато в США негров преследуют.
Додано: Суб 25 лип, 2020 09:41
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Статистика COVID-19 у регіонах
Всього випадків - 63 929
Нових - 1 106
Одужало - 35 497 (+611)
Загинуло - 1 590 (+19)
Підозри - 114 896 (+1 307)
Вінницька область — 2 512 (+50)
Волинська область — 3 503 (+57)
Дніпропетровська область — 1 317 (+15)
Донецька область — 842 (+12)
Житомирська область — 1 691 (+21)
Закарпатська область — 4 774 (+68)
Запорізька область — 725 (+13)
Івано-Франківська область — 3 937 (+85)
Кіровоградська область — 690 (+1)
м. Київ — 7 525 (+129)
Київська область — 3 461 (+40)
Львівська область — 8 702 (+114)
Луганська область — 119 (+1)
Миколаївська область — 539 (+3)
Одеська область — 2 846 (+97)
Полтавська область — 388 (+10)
Рівненська область — 5 542 (+143)
Сумська область — 411 (+14)
Тернопільська область — 2 672 (+68)
Харківська область — 3 342 (+65)
Херсонська область — 219 (+1)
Хмельницька область — 1 037 (+16)
Чернівецька область — 5 548 (+63)
Черкаська область — 897 (+9)
Чернігівська область — 690 (+11)
Додано: Суб 25 лип, 2020 09:43
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В Украине новый антирекорд по числу заболевших "короной" за сутки - 1106
Додано: Суб 25 лип, 2020 09:48
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В Харьковской областной клинической инфекционной больнице умер пациент, которому отказались помочь в профильных городских больницах, власти начали расследование.
Додано: Суб 25 лип, 2020 09:52
Было бы очень полезно иметь, так сказать, социальную статистику по заболевшим.
Скажем, по возрасту, роду занятий.
Например, кто подвержен заболеваемости больше:
медики;
старики, любящие постоять в очереди за разливным молочком (домашним творожком) или регулярно посещающие церковь;
молодежь, общественно активная, посещающая разного рода тусовки и развлекухи
и т.п.
Т.е. кто скрывается сейчас за этими 800-900 в день и на какую социальную группу нужно обратить внимание, чтобы добиться уменьшения этого числа.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
Додано: Суб 25 лип, 2020 09:59
мы переходим в неизбежную фазу невозможности сокрытия масштаба проблемы. фактически, тема короновируса ушла с государственной повестки дня и из мозга людей. но предстоящие в ближайший месяц 500+ госпитализаций в день и 50+ смертей ее оживят. даже если будут рисовать 500 выявлений в день
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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