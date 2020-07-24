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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 лип, 2020 10:06
Starikan написав:
Например, кто подвержен заболеваемости больше:
медики;
старики, любящие постоять в очереди за разливным молочком (домашним творожком) или регулярно посещающие церковь;
молодежь, общественно активная, посещающая разного рода тусовки и развлекухи
и т.п.
Т.е. кто скрывается сейчас за этими 800-900 в день и на какую социальную группу нужно обратить внимание, чтобы добиться уменьшения этого числа.
Это всё публикуется.
По медикам так вообще в ежедневном режиме. Так по памяти, чтобы не гуглить из 60+ тысяч заболевших у нас, 8+ тысяч медиков.
Возрастной состав тоже публикуется.
На сегодня у нас:
0-17 - 7 %
18-29 - 12 %
30-49 - 35 %
50-69 - 37 %
70+ - 9 %
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Додано: Суб 25 лип, 2020 10:13
Я почитал и предысторию.
Врачи, отказавшиеся его принимать, видимо, действовали по инструкции.
А нарушение инструкции для бюджетного учреждения - это последующий террор со стороны КРУ и прочих контролирующих бездельников.
Другое дело, что у нас многие инструкции для бюджетников, как и законы, просто идиотские.
И кто-то в комментах справедливо указал, что больница, прежде чем вызывать скорую, должна договориться по телефону с принимающей больницей, а не спихивать абы куда, где примут. Кто-то даже прокомментировал, что на такой случай в Харькове вообще нет протокола действий. Так что крики про "убийц в белых халатах" я бы выносил за скобки.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
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Додано: Суб 25 лип, 2020 10:25
По миру новый рекорд скорости распространения вируса, теперь он такой + 289 000 новых в сутки. Это примерно столько же сколько за первые два месяца эпидемии, только теперь за день.
США удивили нас новым рекордом + 78 000 новых заражений в сутки, хотя уже какой месяц борятся.
Индия тоже новый рекорд + 48 900, ЮАР тоже новый максимум + 14 000, Мексика новый рекорд + 8400, даже какая-то тропическая чёрная Гана и то обновила свой максимум + 1385.
По Европе уровень новых заболеваний также вырос за последние несколько недель процентов на 35 %, в основном благодаря проснувшимся старичкам типа Испании (+ 2255), Франции, а также Румынии, которая до этого тихо дремала. Хотя надо отметить, что есть в Европе и удивительные страны, где регистрируется всего 1-2 заболевших в сутки - Эстония, Латвия, Исландия. Очень мало новых случаев в Норвегии и Финляндии + 7-8.
Странно, все перечисленные благополучные это северные страны, такое чувство, что Ковид - это сезонное летнее заболевание )))
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Додано: Суб 25 лип, 2020 10:44
adeges написав:
мы переходим в неизбежную фазу невозможности сокрытия масштаба проблемы. фактически, тема короновируса ушла с государственной повестки дня и из мозга людей. но предстоящие в ближайший месяц 500+ госпитализаций в день и 50+ смертей ее оживят. даже если будут рисовать 500 выявлений в день
Вы же даже по содержанию в данной теме видите, что нас ждёт.В стране давно происходит повальная деградация, распространяющаяся на все сферы.В этой теме всё происходит даже острее.Пока проблемы сильно не видно, отупевший мозг не в состоянии оценить и смоделировать продолжение.Да и направление мозга стало однонаправленное - в сторону кошелька.
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Додано: Суб 25 лип, 2020 10:48
Starikan написав:
Я почитал и предысторию.
Врачи, отказавшиеся его принимать, видимо, действовали по инструкции.
А нарушение инструкции для бюджетного учреждения - это последующий террор со стороны КРУ и прочих контролирующих бездельников.
Другое дело, что у нас многие инструкции для бюджетников, как и законы, просто идиотские.
И кто-то в комментах справедливо указал, что больница, прежде чем вызывать скорую, должна договориться по телефону с принимающей больницей, а не спихивать абы куда, где примут. Кто-то даже прокомментировал, что на такой случай в Харькове вообще нет протокола действий. Так что крики про "убийц в белых халатах" я бы выносил за скобки.
Мда.Вспоминаю, как закончился закон про АТО.И было объявлено, что нужно срочно принимать следующий, а то иначе наша армия останется небоеспособной.Невольно очередной раз возникает ностальгия...
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