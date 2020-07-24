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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1554155515561557> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 52 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 245 Додано: Суб 25 лип, 2020 10:06 Starikan написав: Например, кто подвержен заболеваемости больше:

медики;

старики, любящие постоять в очереди за разливным молочком (домашним творожком) или регулярно посещающие церковь;

молодежь, общественно активная, посещающая разного рода тусовки и развлекухи

и т.п.

Т.е. кто скрывается сейчас за этими 800-900 в день и на какую социальную группу нужно обратить внимание, чтобы добиться уменьшения этого числа. Например, кто подвержен заболеваемости больше:медики;старики, любящие постоять в очереди за разливным молочком (домашним творожком) или регулярно посещающие церковь;молодежь, общественно активная, посещающая разного рода тусовки и развлекухии т.п.Т.е. кто скрывается сейчас за этими 800-900 в день и на какую социальную группу нужно обратить внимание, чтобы добиться уменьшения этого числа.



Это всё публикуется.

По медикам так вообще в ежедневном режиме. Так по памяти, чтобы не гуглить из 60+ тысяч заболевших у нас, 8+ тысяч медиков.

Возрастной состав тоже публикуется.

На сегодня у нас:

0-17 - 7 %

18-29 - 12 %

30-49 - 35 %

50-69 - 37 %

70+ - 9 % Это всё публикуется.По медикам так вообще в ежедневном режиме. Так по памяти, чтобы не гуглить из 60+ тысяч заболевших у нас, 8+ тысяч медиков.Возрастной состав тоже публикуется.На сегодня у нас:0-17 - 7 %18-29 - 12 %30-49 - 35 %50-69 - 37 %70+ - 9 % freeze 4 Повідомлень: 17746 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4324 раз. Подякували: 6984 раз. Профіль 22 3 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лип, 2020 10:13 varlo написав: В Харьковской областной клинической инфекционной больнице умер пациент, которому отказались помочь в профильных городских больницах, власти начали расследование.

https://nv.ua/ukraine/events/v-harkove-39-letniy-muzhchina-umer-ot-insulta-novosti-ukrainy-50102018.html В Харьковской областной клинической инфекционной больнице умер пациент, которому отказались помочь в профильных городских больницах, власти начали расследование.

Я почитал и предысторию.



Врачи, отказавшиеся его принимать, видимо, действовали по инструкции.

А нарушение инструкции для бюджетного учреждения - это последующий террор со стороны КРУ и прочих контролирующих бездельников.

Другое дело, что у нас многие инструкции для бюджетников, как и законы, просто идиотские.



И кто-то в комментах справедливо указал, что больница, прежде чем вызывать скорую, должна договориться по телефону с принимающей больницей, а не спихивать абы куда, где примут. Кто-то даже прокомментировал, что на такой случай в Харькове вообще нет протокола действий. Так что крики про "убийц в белых халатах" я бы выносил за скобки. Я почитал и предысторию.Врачи, отказавшиеся его принимать, видимо, действовали по инструкции.А нарушение инструкции для бюджетного учреждения - это последующий террор со стороны КРУ и прочих контролирующих бездельников.Другое дело, что у нас многие инструкции для бюджетников, как и законы, просто идиотские.И кто-то в комментах справедливо указал, что больница, прежде чем вызывать скорую, должна договориться по телефону с принимающей больницей, а не спихивать абы куда, где примут. Кто-то даже прокомментировал, что на такой случай в Харькове вообще нет протокола действий. Так что крики про "убийц в белых халатах" я бы выносил за скобки. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Starikan 2 Повідомлень: 17470 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1936 раз. Подякували: 2779 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лип, 2020 10:25 По миру новый рекорд скорости распространения вируса, теперь он такой + 289 000 новых в сутки. Это примерно столько же сколько за первые два месяца эпидемии, только теперь за день.

США удивили нас новым рекордом + 78 000 новых заражений в сутки, хотя уже какой месяц борятся.

Индия тоже новый рекорд + 48 900, ЮАР тоже новый максимум + 14 000, Мексика новый рекорд + 8400, даже какая-то тропическая чёрная Гана и то обновила свой максимум + 1385.



По Европе уровень новых заболеваний также вырос за последние несколько недель процентов на 35 %, в основном благодаря проснувшимся старичкам типа Испании (+ 2255), Франции, а также Румынии, которая до этого тихо дремала. Хотя надо отметить, что есть в Европе и удивительные страны, где регистрируется всего 1-2 заболевших в сутки - Эстония, Латвия, Исландия. Очень мало новых случаев в Норвегии и Финляндии + 7-8.

Странно, все перечисленные благополучные это северные страны, такое чувство, что Ковид - это сезонное летнее заболевание ))) freeze 4 Повідомлень: 17746 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4324 раз. Подякували: 6984 раз. Профіль 22 3 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лип, 2020 10:44 Re: Эпидемия коронавируса в мире adeges написав: мы переходим в неизбежную фазу невозможности сокрытия масштаба проблемы. фактически, тема короновируса ушла с государственной повестки дня и из мозга людей. но предстоящие в ближайший месяц 500+ госпитализаций в день и 50+ смертей ее оживят. даже если будут рисовать 500 выявлений в день мы переходим в неизбежную фазу невозможности сокрытия масштаба проблемы. фактически, тема короновируса ушла с государственной повестки дня и из мозга людей. но предстоящие в ближайший месяц 500+ госпитализаций в день и 50+ смертей ее оживят. даже если будут рисовать 500 выявлений в день



Вы же даже по содержанию в данной теме видите, что нас ждёт.В стране давно происходит повальная деградация, распространяющаяся на все сферы.В этой теме всё происходит даже острее.Пока проблемы сильно не видно, отупевший мозг не в состоянии оценить и смоделировать продолжение.Да и направление мозга стало однонаправленное - в сторону кошелька. Вы же даже по содержанию в данной теме видите, что нас ждёт.В стране давно происходит повальная деградация, распространяющаяся на все сферы.В этой теме всё происходит даже острее.Пока проблемы сильно не видно, отупевший мозг не в состоянии оценить и смоделировать продолжение.Да и направление мозга стало однонаправленное - в сторону кошелька. Кучинелли

Повідомлень: 303 З нами з: 30.11.17 Подякував: 89 раз. Подякували: 81 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лип, 2020 10:48 Starikan написав: varlo написав: В Харьковской областной клинической инфекционной больнице умер пациент, которому отказались помочь в профильных городских больницах, власти начали расследование.

https://nv.ua/ukraine/events/v-harkove-39-letniy-muzhchina-umer-ot-insulta-novosti-ukrainy-50102018.html В Харьковской областной клинической инфекционной больнице умер пациент, которому отказались помочь в профильных городских больницах, власти начали расследование.

Я почитал и предысторию.



Врачи, отказавшиеся его принимать, видимо, действовали по инструкции.

А нарушение инструкции для бюджетного учреждения - это последующий террор со стороны КРУ и прочих контролирующих бездельников.

Другое дело, что у нас многие инструкции для бюджетников, как и законы, просто идиотские.



И кто-то в комментах справедливо указал, что больница, прежде чем вызывать скорую, должна договориться по телефону с принимающей больницей, а не спихивать абы куда, где примут. Кто-то даже прокомментировал, что на такой случай в Харькове вообще нет протокола действий. Так что крики про "убийц в белых халатах" я бы выносил за скобки. Я почитал и предысторию.Врачи, отказавшиеся его принимать, видимо, действовали по инструкции.А нарушение инструкции для бюджетного учреждения - это последующий террор со стороны КРУ и прочих контролирующих бездельников.Другое дело, что у нас многие инструкции для бюджетников, как и законы, просто идиотские.И кто-то в комментах справедливо указал, что больница, прежде чем вызывать скорую, должна договориться по телефону с принимающей больницей, а не спихивать абы куда, где примут. Кто-то даже прокомментировал, что на такой случай в Харькове вообще нет протокола действий. Так что крики про "убийц в белых халатах" я бы выносил за скобки.



Мда.Вспоминаю, как закончился закон про АТО.И было объявлено, что нужно срочно принимать следующий, а то иначе наша армия останется небоеспособной.Невольно очередной раз возникает ностальгия... Мда.Вспоминаю, как закончился закон про АТО.И было объявлено, что нужно срочно принимать следующий, а то иначе наша армия останется небоеспособной.Невольно очередной раз возникает ностальгия... Кучинелли

Повідомлень: 303 З нами з: 30.11.17 Подякував: 89 раз. Подякували: 81 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лип, 2020 10:54 freeze написав: Тракторист написав: Украина имеет самые худшие показатели среди перечисленных вами стран?... Украина имеет самые худшие показатели среди перечисленных вами стран?...



А причём здесь коронавирус ?

Напоминает советский анекдот из 80-х, когда огромная очередь за колбасой, и последний стоящий в этой очереди, которому явно колбасы не хватит, постоянно нервно повторяет - Зато в США негров преследуют. Напоминает советский анекдот из 80-х, когда огромная очередь за колбасой, и последний стоящий в этой очереди, которому явно колбасы не хватит, постоянно нервно повторяет - Зато в США негров преследуют.

при том что это лишь небольшой и не самый главный фактор влияющий на объективные показатели... при том что это лишь небольшой и не самый главный фактор влияющий на объективные показатели... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4682 З нами з: 06.08.08 Подякував: 246 раз. Подякували: 737 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лип, 2020 10:55 varlo написав: Статистика COVID-19 у регіонах



Всього випадків - 63 929

Нових - 1 106 Статистика COVID-19 у регіонахВсього випадків - 63 929Нових - 1 106



По моему Ровенская область впервые стала лидером по этому показателю, + 143.

До этого лидерами были попеременно Черновецкая, Львовская, Закарпатская и г.Киев.

В Одесской области кстати тоже своеобразный максимум за время наблюдения + 97. По моему Ровенская область впервые стала лидером по этому показателю, + 143.До этого лидерами были попеременно Черновецкая, Львовская, Закарпатская и г.Киев.В Одесской области кстати тоже своеобразный максимум за время наблюдения + 97. freeze 4 Повідомлень: 17746 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4324 раз. Подякували: 6984 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лип, 2020 10:57 Тракторист написав: freeze написав: Тракторист написав: Украина имеет самые худшие показатели среди перечисленных вами стран?... Украина имеет самые худшие показатели среди перечисленных вами стран?...



А причём здесь коронавирус ?

Напоминает советский анекдот из 80-х, когда огромная очередь за колбасой, и последний стоящий в этой очереди, которому явно колбасы не хватит, постоянно нервно повторяет - Зато в США негров преследуют. Напоминает советский анекдот из 80-х, когда огромная очередь за колбасой, и последний стоящий в этой очереди, которому явно колбасы не хватит, постоянно нервно повторяет - Зато в США негров преследуют.

при том что это лишь небольшой и не самый главный фактор влияющий на объективные показатели... при том что это лишь небольшой и не самый главный фактор влияющий на объективные показатели...



То есть коронавирус не при чём, тогда зачем здесь не связанное с коронавирусом. Для этого есть ветка разных Политических дискуссий. То есть коронавирус не при чём, тогда зачем здесь не связанное с коронавирусом. Для этого есть ветка разных Политических дискуссий. freeze 4 Повідомлень: 17746 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4324 раз. Подякували: 6984 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лип, 2020 10:59 freeze написав: США удивили нас новым рекордом + 78 000 новых заражений в сутки, хотя уже какой месяц борятся... США удивили нас новым рекордом + 78 000 новых заражений в сутки, хотя уже какой месяц борятся...

чего не сделаешь в "демократической" стране ради свержения Трампа... чего не сделаешь в "демократической" стране ради свержения Трампа... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4682 З нами з: 06.08.08 Подякував: 246 раз. Подякували: 737 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лип, 2020 11:04 freeze написав: То есть коронавирус не при чём, тогда зачем здесь не связанное с коронавирусом. Для этого есть ветка разных Политических дискуссий. То есть коронавирус не при чём, тогда зачем здесь не связанное с коронавирусом. Для этого есть ветка разных Политических дискуссий.

внимание к коронавирусу значительно выше его реальной опасности и к большому сожалению коронабесие продолжается уже слишком долго... внимание к коронавирусу значительно выше его реальной опасности и к большому сожалению коронабесие продолжается уже слишком долго... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4682 З нами з: 06.08.08 Подякував: 246 раз. Подякували: 737 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1554155515561557> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 24 лип, 2020 22:01