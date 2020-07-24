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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1554155515561557

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 11:16

  Тракторист написав:
  freeze написав:То есть коронавирус не при чём, тогда зачем здесь не связанное с коронавирусом. Для этого есть ветка разных Политических дискуссий.

внимание к коронавирусу значительно выше его реальной опасности и к большому сожалению коронабесие продолжается уже слишком долго...


Внимание к коронавирусу очень значительно снизилась по сравнению с весенними месяцами, а его опасность увеличилась судя по многократно увеличившейся скорости распространения в мире.
Поэтому скоро будет нащупан эквилибриум по соотношению опасность-внимание.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 11:56

  freeze написав:
  Starikan написав:Например, кто подвержен заболеваемости больше:
медики;
старики, любящие постоять в очереди за разливным молочком (домашним творожком) или регулярно посещающие церковь;
молодежь, общественно активная, посещающая разного рода тусовки и развлекухи
и т.п.
Т.е. кто скрывается сейчас за этими 800-900 в день и на какую социальную группу нужно обратить внимание, чтобы добиться уменьшения этого числа.
Это всё публикуется.
По медикам так вообще в ежедневном режиме. Так по памяти, чтобы не гуглить из 60+ тысяч заболевших у нас, 8+ тысяч медиков.
Возрастной состав тоже публикуется.
На сегодня у нас:
0-17 - 7 %
18-29 - 12 %
30-49 - 35 %
50-69 - 37 %
70+ - 9 %

Спасибо, конечно (плюсанул).
Но это не объясняет, например, статистику заболеваемости по областям.
Киев - понятно, толпы жаждущих заработать 20 тыс в месяц, а не 5, при этом меры предосторожности на 10м месте.
А Западная Украина? Причем, если посчитать на душу населения, думаю, разница с Центром и Востоком будет еще сильнее (могу ошибаться).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 12:16

  Starikan написав:
  freeze написав:
  Starikan написав:Например, кто подвержен заболеваемости больше:
медики;
старики, любящие постоять в очереди за разливным молочком (домашним творожком) или регулярно посещающие церковь;
молодежь, общественно активная, посещающая разного рода тусовки и развлекухи
и т.п.
Т.е. кто скрывается сейчас за этими 800-900 в день и на какую социальную группу нужно обратить внимание, чтобы добиться уменьшения этого числа.
Это всё публикуется.
По медикам так вообще в ежедневном режиме. Так по памяти, чтобы не гуглить из 60+ тысяч заболевших у нас, 8+ тысяч медиков.
Возрастной состав тоже публикуется.
На сегодня у нас:
0-17 - 7 %
18-29 - 12 %
30-49 - 35 %
50-69 - 37 %
70+ - 9 %

Спасибо, конечно (плюсанул).
Но это не объясняет, например, статистику заболеваемости по областям.
Киев - понятно, толпы жаждущих заработать 20 тыс в месяц, а не 5, при этом меры предосторожности на 10м месте.
А Западная Украина? Причем, если посчитать на душу населения, думаю, разница с Центром и Востоком будет еще сильнее (могу ошибаться).

В индустриальный регионах люди не доживают до съедобного для коронавируса возраста
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 12:17

  Кучинелли написав:
  adeges написав:мы переходим в неизбежную фазу невозможности сокрытия масштаба проблемы. фактически, тема короновируса ушла с государственной повестки дня и из мозга людей. но предстоящие в ближайший месяц 500+ госпитализаций в день и 50+ смертей ее оживят. даже если будут рисовать 500 выявлений в день


Вы же даже по содержанию в данной теме видите, что нас ждёт.В стране давно происходит повальная деградация, распространяющаяся на все сферы.В этой теме всё происходит даже острее.Пока проблемы сильно не видно, отупевший мозг не в состоянии оценить и смоделировать продолжение.Да и направление мозга стало однонаправленное - в сторону кошелька.


Если кому нужна "отдушина", рекомендую ветку КРЖН - там столько оптимистов... по дюжине на каждого здешнего реалиста :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 12:20

  Starikan написав:
  freeze написав:......
Это всё публикуется.
По медикам так вообще в ежедневном режиме. Так по памяти, чтобы не гуглить из 60+ тысяч заболевших у нас, 8+ тысяч медиков.
Возрастной состав тоже публикуется.
На сегодня у нас:
0-17 - 7 %
18-29 - 12 %
30-49 - 35 %
50-69 - 37 %
70+ - 9 %

Спасибо, конечно (плюсанул).
Но это не объясняет, например, статистику заболеваемости по областям.
Киев - понятно, толпы жаждущих заработать 20 тыс в месяц, а не 5, при этом меры предосторожности на 10м месте.
А Западная Украина? Причем, если посчитать на душу населения, думаю, разница с Центром и Востоком будет еще сильнее (могу ошибаться).

Это как раз понятно - значительно выше % заробитчан, в т.ч. в Италии и пр.
+, возможно, бОльшая религиозность, соответственно, бОльшая посещаемость церквей и скопления людей там (возможно - относится к религиозности как причине заболеваемости).
ЛАД
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