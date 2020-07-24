freeze написав:То есть коронавирус не при чём, тогда зачем здесь не связанное с коронавирусом. Для этого есть ветка разных Политических дискуссий.
внимание к коронавирусу значительно выше его реальной опасности и к большому сожалению коронабесие продолжается уже слишком долго...
Внимание к коронавирусу очень значительно снизилась по сравнению с весенними месяцами, а его опасность увеличилась судя по многократно увеличившейся скорости распространения в мире. Поэтому скоро будет нащупан эквилибриум по соотношению опасность-внимание.
Starikan написав:Например, кто подвержен заболеваемости больше: медики; старики, любящие постоять в очереди за разливным молочком (домашним творожком) или регулярно посещающие церковь; молодежь, общественно активная, посещающая разного рода тусовки и развлекухи и т.п. Т.е. кто скрывается сейчас за этими 800-900 в день и на какую социальную группу нужно обратить внимание, чтобы добиться уменьшения этого числа.
Это всё публикуется. По медикам так вообще в ежедневном режиме. Так по памяти, чтобы не гуглить из 60+ тысяч заболевших у нас, 8+ тысяч медиков. Возрастной состав тоже публикуется. На сегодня у нас: 0-17 - 7 % 18-29 - 12 % 30-49 - 35 % 50-69 - 37 % 70+ - 9 %
Спасибо, конечно (плюсанул). Но это не объясняет, например, статистику заболеваемости по областям. Киев - понятно, толпы жаждущих заработать 20 тыс в месяц, а не 5, при этом меры предосторожности на 10м месте. А Западная Украина? Причем, если посчитать на душу населения, думаю, разница с Центром и Востоком будет еще сильнее (могу ошибаться).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
Starikan написав:Например, кто подвержен заболеваемости больше: медики; старики, любящие постоять в очереди за разливным молочком (домашним творожком) или регулярно посещающие церковь; молодежь, общественно активная, посещающая разного рода тусовки и развлекухи и т.п. Т.е. кто скрывается сейчас за этими 800-900 в день и на какую социальную группу нужно обратить внимание, чтобы добиться уменьшения этого числа.
Это всё публикуется. По медикам так вообще в ежедневном режиме. Так по памяти, чтобы не гуглить из 60+ тысяч заболевших у нас, 8+ тысяч медиков. Возрастной состав тоже публикуется. На сегодня у нас: 0-17 - 7 % 18-29 - 12 % 30-49 - 35 % 50-69 - 37 % 70+ - 9 %
Спасибо, конечно (плюсанул). Но это не объясняет, например, статистику заболеваемости по областям. Киев - понятно, толпы жаждущих заработать 20 тыс в месяц, а не 5, при этом меры предосторожности на 10м месте. А Западная Украина? Причем, если посчитать на душу населения, думаю, разница с Центром и Востоком будет еще сильнее (могу ошибаться).
В индустриальный регионах люди не доживают до съедобного для коронавируса возраста
adeges написав:мы переходим в неизбежную фазу невозможности сокрытия масштаба проблемы. фактически, тема короновируса ушла с государственной повестки дня и из мозга людей. но предстоящие в ближайший месяц 500+ госпитализаций в день и 50+ смертей ее оживят. даже если будут рисовать 500 выявлений в день
Вы же даже по содержанию в данной теме видите, что нас ждёт.В стране давно происходит повальная деградация, распространяющаяся на все сферы.В этой теме всё происходит даже острее.Пока проблемы сильно не видно, отупевший мозг не в состоянии оценить и смоделировать продолжение.Да и направление мозга стало однонаправленное - в сторону кошелька.
Если кому нужна "отдушина", рекомендую ветку КРЖН - там столько оптимистов... по дюжине на каждого здешнего реалиста
freeze написав:...... Это всё публикуется. По медикам так вообще в ежедневном режиме. Так по памяти, чтобы не гуглить из 60+ тысяч заболевших у нас, 8+ тысяч медиков. Возрастной состав тоже публикуется. На сегодня у нас: 0-17 - 7 % 18-29 - 12 % 30-49 - 35 % 50-69 - 37 % 70+ - 9 %
Спасибо, конечно (плюсанул). Но это не объясняет, например, статистику заболеваемости по областям. Киев - понятно, толпы жаждущих заработать 20 тыс в месяц, а не 5, при этом меры предосторожности на 10м месте. А Западная Украина? Причем, если посчитать на душу населения, думаю, разница с Центром и Востоком будет еще сильнее (могу ошибаться).
Это как раз понятно - значительно выше % заробитчан, в т.ч. в Италии и пр. +, возможно, бОльшая религиозность, соответственно, бОльшая посещаемость церквей и скопления людей там (возможно - относится к религиозности как причине заболеваемости).
ЛАД написав:Это как раз понятно - значительно выше % заробитчан, в т.ч. в Италии и пр. +, возможно, бОльшая религиозность, соответственно, бОльшая посещаемость церквей и скопления людей там (возможно - относится к религиозности как причине заболеваемости).
Однако феномен двух регионов - Херсонская + Николаевская + Кировоградская область, а также Полтавская + Сумская + Черниговская области, с крайне низкими показателями по коронавирусу я пока не могу объяснить ))) Если сравнивать даже с подобными по населению европейскими странами, то показатели у этих двух регионов выглядят гораздо лучше.
Starikan написав:....... Статья бредовая, согласен. Но все эти многочисленные вбросы о всемирном заговоре - это имхо набирающая силу реакция масс на прогрессирующее мировое финансовое неравенство, о котором сейчас так много говорят. Кстати, тема создания мировой страшилки для попытки захвата власти группой богатеев забавно раскрыта еще в "Союзе пяти" А.Толстого
Не думаю, что причина в прогрессирующем мировом финансовом неравенстве. Хотя это имеет место быть, но, думаю, имеет другие последствия. На мой взгляд, вбросы о всемирном заговоре и прочая конспирология следствие поиска простых и понятных причин для объяснения сложных или неподвластных человеку (необъяснимых сегодня) явлений. Современное мифотворчество. Так же, как древние греки объясняли грозы, землетрясения и прочие явления природы драками богов и титанов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
freeze написав:..... Однако феномен двух регионов - Херсонская + Николаевская + Кировоградская область, а также Полтавская + Сумская + Черниговская области, с крайне низкими показателями по коронавирусу я пока не могу объяснить ))) Если сравнивать даже с подобными по населению европейскими странами, то показатели у этих двух регионов выглядят гораздо лучше.
Возможно, объясняется "отсталостью" этих регионов и, соответственно, гораздо меньшей подвижностью населения. Не знаю, так ли это, но других объяснений не вижу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Специальный фонд, средства из которого должны были идти на борьбу с коронавирусом и его последствиями, создали в апреле 2020 года, общая сумма фонда - 64,7 млрд грн.
"Ожидалось, что эти деньги пойдут на улучшение медицинской отрасли, однако планы изменились.
Согласно информации, которую получила организация StateWatch от Министерства финансов, по состоянию на 16 июля 2020 года, деньги в Фонде по борьбе с COVID-19 почти закончились. Из 64,7 млрд грн правительством приняты решения на выделение 61,5 млрд грн", - говорится в сообщении.
"То есть, всего в фонде осталось лишь 3,2 миллиарда гривен", - подчеркивают в StateWatch.
Власти США скупили 90% мировых запасов препарата “Ремдесивир”, который используется для лечения COVID-19. Об этом сообщил в пятницу американский президент Дональд Трамп, выступая в Белом доме перед подписанием указа, который позволяет снизить цены на лекарства в стране, передает УНН.