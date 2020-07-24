Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1554155515561557 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 52 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 245 Додано: Суб 25 лип, 2020 11:16 Тракторист написав: freeze написав: То есть коронавирус не при чём, тогда зачем здесь не связанное с коронавирусом. Для этого есть ветка разных Политических дискуссий. То есть коронавирус не при чём, тогда зачем здесь не связанное с коронавирусом. Для этого есть ветка разных Политических дискуссий.

внимание к коронавирусу значительно выше его реальной опасности и к большому сожалению коронабесие продолжается уже слишком долго... внимание к коронавирусу значительно выше его реальной опасности и к большому сожалению коронабесие продолжается уже слишком долго...



Внимание к коронавирусу очень значительно снизилась по сравнению с весенними месяцами, а его опасность увеличилась судя по многократно увеличившейся скорости распространения в мире.

Поэтому скоро будет нащупан эквилибриум по соотношению опасность-внимание. Внимание к коронавирусу очень значительно снизилась по сравнению с весенними месяцами, а его опасность увеличилась судя по многократно увеличившейся скорости распространения в мире.Поэтому скоро будет нащупан эквилибриум по соотношению опасность-внимание. freeze 4 Повідомлень: 17747 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4325 раз. Подякували: 6984 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лип, 2020 11:56 freeze написав: Starikan написав: Например, кто подвержен заболеваемости больше:

медики;

старики, любящие постоять в очереди за разливным молочком (домашним творожком) или регулярно посещающие церковь;

молодежь, общественно активная, посещающая разного рода тусовки и развлекухи

и т.п.

Т.е. кто скрывается сейчас за этими 800-900 в день и на какую социальную группу нужно обратить внимание, чтобы добиться уменьшения этого числа. Например, кто подвержен заболеваемости больше:медики;старики, любящие постоять в очереди за разливным молочком (домашним творожком) или регулярно посещающие церковь;молодежь, общественно активная, посещающая разного рода тусовки и развлекухии т.п.Т.е. кто скрывается сейчас за этими 800-900 в день и на какую социальную группу нужно обратить внимание, чтобы добиться уменьшения этого числа. Это всё публикуется.

По медикам так вообще в ежедневном режиме. Так по памяти, чтобы не гуглить из 60+ тысяч заболевших у нас, 8+ тысяч медиков.

Возрастной состав тоже публикуется.

На сегодня у нас:

0-17 - 7 %

18-29 - 12 %

30-49 - 35 %

50-69 - 37 %

70+ - 9 % Это всё публикуется.По медикам так вообще в ежедневном режиме. Так по памяти, чтобы не гуглить из 60+ тысяч заболевших у нас, 8+ тысяч медиков.Возрастной состав тоже публикуется.На сегодня у нас:0-17 - 7 %18-29 - 12 %30-49 - 35 %50-69 - 37 %70+ - 9 %

Спасибо, конечно (плюсанул).

Но это не объясняет, например, статистику заболеваемости по областям.

Киев - понятно, толпы жаждущих заработать 20 тыс в месяц, а не 5, при этом меры предосторожности на 10м месте.

А Западная Украина? Причем, если посчитать на душу населения, думаю, разница с Центром и Востоком будет еще сильнее (могу ошибаться). Спасибо, конечно (плюсанул).Но это не объясняет, например, статистику заболеваемости по областям.Киев - понятно, толпы жаждущих заработать 20 тыс в месяц, а не 5, при этом меры предосторожности на 10м месте.А Западная Украина? Причем, если посчитать на душу населения, думаю, разница с Центром и Востоком будет еще сильнее (могу ошибаться). Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Starikan 2 Повідомлень: 17470 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1936 раз. Подякували: 2781 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лип, 2020 12:16 Starikan написав: freeze написав: Starikan написав: Например, кто подвержен заболеваемости больше:

медики;

старики, любящие постоять в очереди за разливным молочком (домашним творожком) или регулярно посещающие церковь;

молодежь, общественно активная, посещающая разного рода тусовки и развлекухи

и т.п.

Т.е. кто скрывается сейчас за этими 800-900 в день и на какую социальную группу нужно обратить внимание, чтобы добиться уменьшения этого числа. Например, кто подвержен заболеваемости больше:медики;старики, любящие постоять в очереди за разливным молочком (домашним творожком) или регулярно посещающие церковь;молодежь, общественно активная, посещающая разного рода тусовки и развлекухии т.п.Т.е. кто скрывается сейчас за этими 800-900 в день и на какую социальную группу нужно обратить внимание, чтобы добиться уменьшения этого числа. Это всё публикуется.

По медикам так вообще в ежедневном режиме. Так по памяти, чтобы не гуглить из 60+ тысяч заболевших у нас, 8+ тысяч медиков.

Возрастной состав тоже публикуется.

На сегодня у нас:

0-17 - 7 %

18-29 - 12 %

30-49 - 35 %

50-69 - 37 %

70+ - 9 % Это всё публикуется.По медикам так вообще в ежедневном режиме. Так по памяти, чтобы не гуглить из 60+ тысяч заболевших у нас, 8+ тысяч медиков.Возрастной состав тоже публикуется.На сегодня у нас:0-17 - 7 %18-29 - 12 %30-49 - 35 %50-69 - 37 %70+ - 9 %

Спасибо, конечно (плюсанул).

Но это не объясняет, например, статистику заболеваемости по областям.

Киев - понятно, толпы жаждущих заработать 20 тыс в месяц, а не 5, при этом меры предосторожности на 10м месте.

А Западная Украина? Причем, если посчитать на душу населения, думаю, разница с Центром и Востоком будет еще сильнее (могу ошибаться). Спасибо, конечно (плюсанул).Но это не объясняет, например, статистику заболеваемости по областям.Киев - понятно, толпы жаждущих заработать 20 тыс в месяц, а не 5, при этом меры предосторожности на 10м месте.А Западная Украина? Причем, если посчитать на душу населения, думаю, разница с Центром и Востоком будет еще сильнее (могу ошибаться).

В индустриальный регионах люди не доживают до съедобного для коронавируса возраста В индустриальный регионах люди не доживают до съедобного для коронавируса возраста safonovstanislav Повідомлень: 2837 З нами з: 10.05.14 Подякував: 199 раз. Подякували: 443 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лип, 2020 12:17 Кучинелли написав: adeges написав: мы переходим в неизбежную фазу невозможности сокрытия масштаба проблемы. фактически, тема короновируса ушла с государственной повестки дня и из мозга людей. но предстоящие в ближайший месяц 500+ госпитализаций в день и 50+ смертей ее оживят. даже если будут рисовать 500 выявлений в день мы переходим в неизбежную фазу невозможности сокрытия масштаба проблемы. фактически, тема короновируса ушла с государственной повестки дня и из мозга людей. но предстоящие в ближайший месяц 500+ госпитализаций в день и 50+ смертей ее оживят. даже если будут рисовать 500 выявлений в день



Вы же даже по содержанию в данной теме видите, что нас ждёт.В стране давно происходит повальная деградация, распространяющаяся на все сферы.В этой теме всё происходит даже острее.Пока проблемы сильно не видно, отупевший мозг не в состоянии оценить и смоделировать продолжение.Да и направление мозга стало однонаправленное - в сторону кошелька. Вы же даже по содержанию в данной теме видите, что нас ждёт.В стране давно происходит повальная деградация, распространяющаяся на все сферы.В этой теме всё происходит даже острее.Пока проблемы сильно не видно, отупевший мозг не в состоянии оценить и смоделировать продолжение.Да и направление мозга стало однонаправленное - в сторону кошелька.



Если кому нужна "отдушина", рекомендую ветку КРЖН - там столько оптимистов... по дюжине на каждого здешнего реалиста Если кому нужна "отдушина", рекомендую ветку КРЖН - там столько оптимистов... по дюжине на каждого здешнего реалиста zРадио

Повідомлень: 6805 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1169 раз. Подякували: 2664 раз. Профіль 4 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лип, 2020 12:20 Starikan написав: freeze написав: ......

Это всё публикуется.

По медикам так вообще в ежедневном режиме. Так по памяти, чтобы не гуглить из 60+ тысяч заболевших у нас, 8+ тысяч медиков.

Возрастной состав тоже публикуется.

На сегодня у нас:

0-17 - 7 %

18-29 - 12 %

30-49 - 35 %

50-69 - 37 %

70+ - 9 % ......Это всё публикуется.По медикам так вообще в ежедневном режиме. Так по памяти, чтобы не гуглить из 60+ тысяч заболевших у нас, 8+ тысяч медиков.Возрастной состав тоже публикуется.На сегодня у нас:0-17 - 7 %18-29 - 12 %30-49 - 35 %50-69 - 37 %70+ - 9 %

Спасибо, конечно (плюсанул).

Но это не объясняет, например, статистику заболеваемости по областям.

Киев - понятно, толпы жаждущих заработать 20 тыс в месяц, а не 5, при этом меры предосторожности на 10м месте.

А Западная Украина? Причем, если посчитать на душу населения, думаю, разница с Центром и Востоком будет еще сильнее (могу ошибаться). Спасибо, конечно (плюсанул).Но это не объясняет, например, статистику заболеваемости по областям.Киев - понятно, толпы жаждущих заработать 20 тыс в месяц, а не 5, при этом меры предосторожности на 10м месте.А Западная Украина? Причем, если посчитать на душу населения, думаю, разница с Центром и Востоком будет еще сильнее (могу ошибаться).

Это как раз понятно - значительно выше % заробитчан, в т.ч. в Италии и пр.

+, возможно, бОльшая религиозность, соответственно, бОльшая посещаемость церквей и скопления людей там (возможно - относится к религиозности как причине заболеваемости). Это как раз понятно - значительно выше % заробитчан, в т.ч. в Италии и пр.+, возможно, бОльшая религиозность, соответственно, бОльшая посещаемость церквей и скопления людей там (возможно - относится к религиозности как причине заболеваемости). ЛАД 2 Повідомлень: 16852 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4500 раз. Подякували: 4180 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лип, 2020 12:28 ЛАД написав: Это как раз понятно - значительно выше % заробитчан, в т.ч. в Италии и пр.

+, возможно, бОльшая религиозность, соответственно, бОльшая посещаемость церквей и скопления людей там (возможно - относится к религиозности как причине заболеваемости). Это как раз понятно - значительно выше % заробитчан, в т.ч. в Италии и пр.+, возможно, бОльшая религиозность, соответственно, бОльшая посещаемость церквей и скопления людей там (возможно - относится к религиозности как причине заболеваемости).



Однако феномен двух регионов - Херсонская + Николаевская + Кировоградская область, а также Полтавская + Сумская + Черниговская области, с крайне низкими показателями по коронавирусу я пока не могу объяснить ))) Если сравнивать даже с подобными по населению европейскими странами, то показатели у этих двух регионов выглядят гораздо лучше. Однако феномен двух регионов - Херсонская + Николаевская + Кировоградская область, а также Полтавская + Сумская + Черниговская области, с крайне низкими показателями по коронавирусу я пока не могу объяснить ))) Если сравнивать даже с подобными по населению европейскими странами, то показатели у этих двух регионов выглядят гораздо лучше. freeze 4 Повідомлень: 17747 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4325 раз. Подякували: 6984 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лип, 2020 12:33 Starikan написав: .......

Статья бредовая, согласен.

Но все эти многочисленные вбросы о всемирном заговоре - это имхо набирающая силу реакция масс на прогрессирующее мировое финансовое неравенство, о котором сейчас так много говорят.

Кстати, тема создания мировой страшилки для попытки захвата власти группой богатеев забавно раскрыта еще в "Союзе пяти" А.Толстого .......Статья бредовая, согласен.Но все эти многочисленные вбросы о всемирном заговоре - это имхо набирающая силу реакция масс на прогрессирующее мировое финансовое неравенство, о котором сейчас так много говорят.Кстати, тема создания мировой страшилки для попытки захвата власти группой богатеев забавно раскрыта еще в "Союзе пяти" А.Толстого

Не думаю, что причина в прогрессирующем мировом финансовом неравенстве. Хотя это имеет место быть, но, думаю, имеет другие последствия.

На мой взгляд, вбросы о всемирном заговоре и прочая конспирология следствие поиска простых и понятных причин для объяснения сложных или неподвластных человеку (необъяснимых сегодня) явлений. Современное мифотворчество. Так же, как древние греки объясняли грозы, землетрясения и прочие явления природы драками богов и титанов. Не думаю, что причина в прогрессирующем мировом финансовом неравенстве. Хотя это имеет место быть, но, думаю, имеет другие последствия.На мой взгляд, вбросы о всемирном заговоре и прочая конспирология следствие поиска простых и понятных причин для объяснения сложных или неподвластных человеку (необъяснимых сегодня) явлений. Современное мифотворчество. Так же, как древние греки объясняли грозы, землетрясения и прочие явления природы драками богов и титанов. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16852 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4500 раз. Подякували: 4180 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лип, 2020 12:39 freeze написав: .....

Однако феномен двух регионов - Херсонская + Николаевская + Кировоградская область, а также Полтавская + Сумская + Черниговская области, с крайне низкими показателями по коронавирусу я пока не могу объяснить ))) Если сравнивать даже с подобными по населению европейскими странами, то показатели у этих двух регионов выглядят гораздо лучше. .....Однако феномен двух регионов - Херсонская + Николаевская + Кировоградская область, а также Полтавская + Сумская + Черниговская области, с крайне низкими показателями по коронавирусу я пока не могу объяснить ))) Если сравнивать даже с подобными по населению европейскими странами, то показатели у этих двух регионов выглядят гораздо лучше.

Возможно, объясняется "отсталостью" этих регионов и, соответственно, гораздо меньшей подвижностью населения.

Не знаю, так ли это, но других объяснений не вижу. Возможно, объясняется "отсталостью" этих регионов и, соответственно, гораздо меньшей подвижностью населения.Не знаю, так ли это, но других объяснений не вижу. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16852 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4500 раз. Подякували: 4180 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лип, 2020 12:55 Специальный фонд, средства из которого должны были идти на борьбу с коронавирусом и его последствиями, создали в апреле 2020 года, общая сумма фонда - 64,7 млрд грн.



"Ожидалось, что эти деньги пойдут на улучшение медицинской отрасли, однако планы изменились.



Согласно информации, которую получила организация StateWatch от Министерства финансов, по состоянию на 16 июля 2020 года, деньги в Фонде по борьбе с COVID-19 почти закончились. Из 64,7 млрд грн правительством приняты решения на выделение 61,5 млрд грн", - говорится в сообщении.



"То есть, всего в фонде осталось лишь 3,2 миллиарда гривен", - подчеркивают в StateWatch.

https://kurs.com.ua/novost/193150-v-covid-fonde-ostalos-lish-5-sredstv-e28093-statewatch Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16852 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4500 раз. Подякували: 4180 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лип, 2020 13:00 Власти США скупили 90% мировых запасов препарата “Ремдесивир”, который используется для лечения COVID-19. Об этом сообщил в пятницу американский президент Дональд Трамп, выступая в Белом доме перед подписанием указа, который позволяет снизить цены на лекарства в стране, передает УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1882505-tramp-ssha-skupili-90-svitovikh-zapasiv-preparatu-proti-koronavirusu Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16852 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4500 раз. Подякували: 4180 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1554155515561557 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 707 , 708 , 709

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7085 1601365

ЛОБ П'ят 24 лип, 2020 22:01