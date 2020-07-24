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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1555155615571558

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 13:59

  Uppi написав:
  freeze написав:
  Uppi написав:Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку


Этот пассаж выглядит особенно феерично, если учесть, что вакцину от гриппа изобрели в 1940 году. :lol:

А вы можете полностью приводить мои цитаты . А тут на форуме цензура безбожная .
Просто оставлю снова . И внимательно несколько раз прочитайте цитату и проанализируйте свой вопрос .

"Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку, а после этого кормили аспирином «Байера», чтобы снизить температуру тела пациентов до благоприятной для размножения патогенных микроорганизмов. Ведь, как известно, организм человека, борясь с вирусом, поднимает температуру до 38 градусов по Цельсию - именно при этой температуре гибнут почти все вирусы, в т.ч и гриппа. Понизив же температуру тела искусственным образом, получается внутри организма настоящий термостат, благоприятный для размножения возбудителей болезни. Что и делали специалисты, заставляя принимать жаропонижающие средства - в данном случае байеровский аспирин - людей, зараженных вирусом испанки. В результате всех этих действий, была вызвана эпидемия, которая стала непосредственной причиной, по разным оценкам, от 25 млн. до 100 млн. смертей невинных детей, женщин и мужчин."
https://napravdestoy.livejournal.com/5327870.html


Интересная ссылка. Вы обратили внимание, что это пересказ некоторого автора, который ссылается на доктора Ребекку Карли. Действительно ли доктор утверждала, что людям прививали испанку << ... Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку ... >>, или это домысел анонима ? А так, для начала, следовало бы установить осуществлялись ли массовые прививки в 1918 году, в частности в США ? Какие вакцины кололи (от каких болезней) и каких производителей ? Сколько людей умерло после вакцинации и в какой период ? Могли бы привитые вакцины вызвать смерть людей, например из-за просроченного срока действия ? Если в то время ходил вирус гриппа, называемый испанка, то могла ли массовая вакцинация привести к ослаблению иммунитета и способствовать заболеваемости испанкой ?

И никаких рептилоидов. )
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 14:26

  ЛАД написав:
Власти США скупили 90% мировых запасов препарата “Ремдесивир”, который используется для лечения COVID-19. Об этом сообщил в пятницу американский президент Дональд Трамп, выступая в Белом доме перед подписанием указа, который позволяет снизить цены на лекарства в стране, передает УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1882505-tramp-ssha-skupili-90-svitovikh-zapasiv-preparatu-proti-koronavirusu


С вакцинами будет так же. Папуасии их начнут получать в лучшем случае через год после богатых государств. Возможно, будет несколько исключений в самых неблагоприятных с эпидемиологической точки зрения регионах - для вида международной солидарности. Но массовый доступ к вакцине "незолотые миллиарды" получат позже "золотого"
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 14:59

  tumos написав:Могли бы привитые вакцины вызвать смерть людей, например из-за просроченного срока действия ?


Просроченное действие чего ? Вакцина от гриппа изобретена в 1940 году, а то что грипп вызывается вирусом гриппа обнаружили в 1933 году. К 1918 году были известны вакцины от оспы, бешенства и еще пары болезней, которые никак не напоминали испанку.
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