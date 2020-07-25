Uppi написав:Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку
Этот пассаж выглядит особенно феерично, если учесть, что вакцину от гриппа изобрели в 1940 году.
А вы можете полностью приводить мои цитаты . А тут на форуме цензура безбожная . Просто оставлю снова . И внимательно несколько раз прочитайте цитату и проанализируйте свой вопрос .
"Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку, а после этого кормили аспирином «Байера», чтобы снизить температуру тела пациентов до благоприятной для размножения патогенных микроорганизмов. Ведь, как известно, организм человека, борясь с вирусом, поднимает температуру до 38 градусов по Цельсию - именно при этой температуре гибнут почти все вирусы, в т.ч и гриппа. Понизив же температуру тела искусственным образом, получается внутри организма настоящий термостат, благоприятный для размножения возбудителей болезни. Что и делали специалисты, заставляя принимать жаропонижающие средства - в данном случае байеровский аспирин - людей, зараженных вирусом испанки. В результате всех этих действий, была вызвана эпидемия, которая стала непосредственной причиной, по разным оценкам, от 25 млн. до 100 млн. смертей невинных детей, женщин и мужчин." https://napravdestoy.livejournal.com/5327870.html
Интересная ссылка. Вы обратили внимание, что это пересказ некоторого автора, который ссылается на доктора Ребекку Карли. Действительно ли доктор утверждала, что людям прививали испанку << ... Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку ... >>, или это домысел анонима ? А так, для начала, следовало бы установить осуществлялись ли массовые прививки в 1918 году, в частности в США ? Какие вакцины кололи (от каких болезней) и каких производителей ? Сколько людей умерло после вакцинации и в какой период ? Могли бы привитые вакцины вызвать смерть людей, например из-за просроченного срока действия ? Если в то время ходил вирус гриппа, называемый испанка, то могла ли массовая вакцинация привести к ослаблению иммунитета и способствовать заболеваемости испанкой ?
Власти США скупили 90% мировых запасов препарата “Ремдесивир”, который используется для лечения COVID-19. Об этом сообщил в пятницу американский президент Дональд Трамп, выступая в Белом доме перед подписанием указа, который позволяет снизить цены на лекарства в стране, передает УНН.
С вакцинами будет так же. Папуасии их начнут получать в лучшем случае через год после богатых государств. Возможно, будет несколько исключений в самых неблагоприятных с эпидемиологической точки зрения регионах - для вида международной солидарности. Но массовый доступ к вакцине "незолотые миллиарды" получат позже "золотого"
tumos написав:Могли бы привитые вакцины вызвать смерть людей, например из-за просроченного срока действия ?
Просроченное действие чего ? Вакцина от гриппа изобретена в 1940 году, а то что грипп вызывается вирусом гриппа обнаружили в 1933 году. К 1918 году были известны вакцины от оспы, бешенства и еще пары болезней, которые никак не напоминали испанку.
tumos написав:Могли бы привитые вакцины вызвать смерть людей, например из-за просроченного срока действия ?
Просроченное действие чего ? Вакцина от гриппа изобретена в 1940 году, а то что грипп вызывается вирусом гриппа обнаружили в 1933 году. К 1918 году были известны вакцины от оспы, бешенства и еще пары болезней, которые никак не напоминали испанку.
Вот я и задал элементарные вопросы. Первый - прививали ли массово людей в 1918 году от оспы, бешенства, тифа и т.д. Если такое событие было, то можно разбираться дальше с чем была связана массовая вакцинация, c ее последствиями...
tumos написав:Вот я и задал элементарные вопросы. Первый - прививали ли массово людей в 1918 году от оспы, бешенства, тифа и т.д. Если такое событие было, то можно разбираться дальше с чем была связана массовая вакцинация, c ее последствиями...
В раздираемой гражданской войной России умерли от испанки сотни тысяч человек. Вы серьезно думаете, что большевики, колчаковцы или батька Махно массово вакцинировали население ? Когда-то встречали сообщения об этом ?
zРадио написав:Если кому нужна "отдушина", рекомендую ветку КРЖН - там столько оптимистов... по дюжине на каждого здешнего реалиста
Как то писал, что мне противопоказаны острые темы, особенно типа политдискуссий. КРЖН уже только читаю, вижу как завсегдатаи с трудом воспринимают серое будущее, рисуемое тобой и ещё несколькими.Там всё происходит как положено, т е наоборот.Когда пару лет назад я хотел взять прелесть в КТ, то наш любимый Аиршмакс сказал, что там оверпрайсы.С тех пор цена поднялась ещё на 20-30%.Сейчас им опять дорожай снится, а цене расти будет сложно.Они подзабыли, что основной фактор влияющий на цену - это доходы.А доходы ну явно собрались падать(в валюте).и причина тому - кризис вызванный короновирусом(это опять, чтобы не оффтопить )
Он (Степанов) уточнил, что государством в полном объеме предусмотрены средства на оплату лекарственных средств, используемых при лечении коронавирусной болезни и власти все время "мониторят" процесс лечения по обеспечению всеми лекарствами, необходимыми для лечения Covid-19.
Группа международных ученых заявили, что препарат для лечения от Covid-19 "Ремдесивир", который очень популярен в США, сильно уступает водорослям, потому что в них содержится гепарин, способствующий блокировке коронавируса SARS-CоV-2. С результатами исследования можно ознакомиться в журнале Cell Discovery.
Эксперты проверили противовирусную активность органических веществ, извлеченных из морских водорослей, — трех вариантов гепарина и двух видов фукоиданов. ...