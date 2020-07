Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 1555155615571558 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 52 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 245 Додано: Суб 25 лип, 2020 13:59 Uppi написав: freeze написав: Uppi написав: Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку



Этот пассаж выглядит особенно феерично, если учесть, что вакцину от гриппа изобрели в 1940 году. Этот пассаж выглядит особенно феерично, если учесть, что вакцину от гриппа изобрели в 1940 году.

А вы можете полностью приводить мои цитаты . А тут на форуме цензура безбожная .

Просто оставлю снова . И внимательно несколько раз прочитайте цитату и проанализируйте свой вопрос .



"Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку, а после этого кормили аспирином «Байера», чтобы снизить температуру тела пациентов до благоприятной для размножения патогенных микроорганизмов. Ведь, как известно, организм человека, борясь с вирусом, поднимает температуру до 38 градусов по Цельсию - именно при этой температуре гибнут почти все вирусы, в т.ч и гриппа. Понизив же температуру тела искусственным образом, получается внутри организма настоящий термостат, благоприятный для размножения возбудителей болезни. Что и делали специалисты, заставляя принимать жаропонижающие средства - в данном случае байеровский аспирин - людей, зараженных вирусом испанки. В результате всех этих действий, была вызвана эпидемия, которая стала непосредственной причиной, по разным оценкам, от 25 млн. до 100 млн. смертей невинных детей, женщин и мужчин."

Интересная ссылка. Вы обратили внимание, что это пересказ некоторого автора, который ссылается на доктора Ребекку Карли. Действительно ли доктор утверждала, что людям прививали испанку << ... Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку ... >>, или это домысел анонима ? А так, для начала, следовало бы установить осуществлялись ли массовые прививки в 1918 году, в частности в США ? Какие вакцины кололи (от каких болезней) и каких производителей ? Сколько людей умерло после вакцинации и в какой период ? Могли бы привитые вакцины вызвать смерть людей, например из-за просроченного срока действия ? Если в то время ходил вирус гриппа, называемый испанка, то могла ли массовая вакцинация привести к ослаблению иммунитета и способствовать заболеваемости испанкой ?



И никаких рептилоидов. ) Интересная ссылка. Вы обратили внимание, что это пересказ некоторого автора, который ссылается на доктора Ребекку Карли. Действительно ли доктор утверждала, что людям прививали испанку << ... Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку ... >>, или это домысел анонима ? А так, для начала, следовало бы установить осуществлялись ли массовые прививки в 1918 году, в частности в США ? Какие вакцины кололи (от каких болезней) и каких производителей ? Сколько людей умерло после вакцинации и в какой период ? Могли бы привитые вакцины вызвать смерть людей, например из-за просроченного срока действия ? Если в то время ходил вирус гриппа, называемый испанка, то могла ли массовая вакцинация привести к ослаблению иммунитета и способствовать заболеваемости испанкой ?И никаких рептилоидов. ) tumos Повідомлень: 1158 З нами з: 12.03.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 91 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лип, 2020 14:26 ЛАД написав: Власти США скупили 90% мировых запасов препарата “Ремдесивир”, который используется для лечения COVID-19. Об этом сообщил в пятницу американский президент Дональд Трамп, выступая в Белом доме перед подписанием указа, который позволяет снизить цены на лекарства в стране, передает УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1882505-tramp-ssha-skupili-90-svitovikh-zapasiv-preparatu-proti-koronavirusu



С вакцинами будет так же. Папуасии их начнут получать в лучшем случае через год после богатых государств. Возможно, будет несколько исключений в самых неблагоприятных с эпидемиологической точки зрения регионах - для вида международной солидарности. Но массовый доступ к вакцине "незолотые миллиарды" получат позже "золотого" С вакцинами будет так же. Папуасии их начнут получать в лучшем случае через год после богатых государств. Возможно, будет несколько исключений в самых неблагоприятных с эпидемиологической точки зрения регионах - для вида международной солидарности. Но массовый доступ к вакцине "незолотые миллиарды" получат позже "золотого" zРадио

Повідомлень: 6822 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1173 раз. Подякували: 2669 раз. Профіль 4 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лип, 2020 14:59 tumos написав: Могли бы привитые вакцины вызвать смерть людей, например из-за просроченного срока действия ? Могли бы привитые вакцины вызвать смерть людей, например из-за просроченного срока действия ?



Просроченное действие чего ? Вакцина от гриппа изобретена в 1940 году, а то что грипп вызывается вирусом гриппа обнаружили в 1933 году. К 1918 году были известны вакцины от оспы, бешенства и еще пары болезней, которые никак не напоминали испанку. Просроченное действие чего ? Вакцина от гриппа изобретена в 1940 году, а то что грипп вызывается вирусом гриппа обнаружили в 1933 году. К 1918 году были известны вакцины от оспы, бешенства и еще пары болезней, которые никак не напоминали испанку. freeze 4 Повідомлень: 17749 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4325 раз. Подякували: 6984 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лип, 2020 16:10 freeze написав: tumos написав: Могли бы привитые вакцины вызвать смерть людей, например из-за просроченного срока действия ? Могли бы привитые вакцины вызвать смерть людей, например из-за просроченного срока действия ?



Просроченное действие чего ? Вакцина от гриппа изобретена в 1940 году, а то что грипп вызывается вирусом гриппа обнаружили в 1933 году. К 1918 году были известны вакцины от оспы, бешенства и еще пары болезней, которые никак не напоминали испанку. Просроченное действие чего ? Вакцина от гриппа изобретена в 1940 году, а то что грипп вызывается вирусом гриппа обнаружили в 1933 году.



Вот я и задал элементарные вопросы. Первый - прививали ли массово людей в 1918 году от оспы, бешенства, тифа и т.д. Если такое событие было, то можно разбираться дальше с чем была связана массовая вакцинация, c ее последствиями... Вот я и задал элементарные вопросы. Первый - прививали ли массово людей в 1918 году от оспы, бешенства, тифа и т.д. Если такое событие было, то можно разбираться дальше с чем была связана массовая вакцинация, c ее последствиями... tumos Повідомлень: 1158 З нами з: 12.03.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 91 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лип, 2020 16:37 tumos написав: Вот я и задал элементарные вопросы. Первый - прививали ли массово людей в 1918 году от оспы, бешенства, тифа и т.д. Если такое событие было, то можно разбираться дальше с чем была связана массовая вакцинация, c ее последствиями... Вот я и задал элементарные вопросы. Первый - прививали ли массово людей в 1918 году от оспы, бешенства, тифа и т.д. Если такое событие было, то можно разбираться дальше с чем была связана массовая вакцинация, c ее последствиями...

В раздираемой гражданской войной России умерли от испанки сотни тысяч человек. Вы серьезно думаете, что большевики, колчаковцы или батька Махно массово вакцинировали население ? Когда-то встречали сообщения об этом ? В раздираемой гражданской войной России умерли от испанки сотни тысяч человек. Вы серьезно думаете, что большевики, колчаковцы или батька Махно массово вакцинировали население ? Когда-то встречали сообщения об этом ? freeze 4 Повідомлень: 17749 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4325 раз. Подякували: 6984 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лип, 2020 20:07 Re: Эпидемия коронавируса в мире zРадио написав: Если кому нужна "отдушина", рекомендую ветку КРЖН - там столько оптимистов... по дюжине на каждого здешнего реалиста Если кому нужна "отдушина", рекомендую ветку КРЖН - там столько оптимистов... по дюжине на каждого здешнего реалиста



Как то писал, что мне противопоказаны острые темы, особенно типа политдискуссий. КРЖН уже только читаю, вижу как завсегдатаи с трудом воспринимают серое будущее, рисуемое тобой и ещё несколькими.Там всё происходит как положено, т е наоборот.Когда пару лет назад я хотел взять прелесть в КТ, то наш любимый Аиршмакс сказал, что там оверпрайсы.С тех пор цена поднялась ещё на 20-30%.Сейчас им опять дорожай снится, а цене расти будет сложно.Они подзабыли, что основной фактор влияющий на цену - это доходы.А доходы ну явно собрались падать(в валюте).и причина тому - кризис вызванный короновирусом(это опять, чтобы не оффтопить ) Как то писал, что мне противопоказаны острые темы, особенно типа политдискуссий. КРЖН уже только читаю, вижу как завсегдатаи с трудом воспринимают серое будущее, рисуемое тобой и ещё несколькими.Там всё происходит как положено, т е наоборот.Когда пару лет назад я хотел взять прелесть в КТ, то наш любимый Аиршмакс сказал, что там оверпрайсы.С тех пор цена поднялась ещё на 20-30%.Сейчас им опять дорожай снится, а цене расти будет сложно.Они подзабыли, что основной фактор влияющий на цену - это доходы.А доходы ну явно собрались падать(в валюте).и причина тому - кризис вызванный короновирусом(это опять, чтобы не оффтопить Кучинелли

Повідомлень: 305 З нами з: 30.11.17 Подякував: 89 раз. Подякували: 82 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лип, 2020 20:32 Он (Степанов) уточнил, что государством в полном объеме предусмотрены средства на оплату лекарственных средств, используемых при лечении коронавирусной болезни и власти все время "мониторят" процесс лечения по обеспечению всеми лекарствами, необходимыми для лечения Covid-19.

https://kurs.com.ua/novost/193344-v-minzdrave-rasskazali-gotovi-li-bolnici-ko-vtoroi-volne-covid

Старикан, это к вопросу о том, почему ковидные больные в больницах вроде бы не должны платить за лекарства. , это к вопросу о том, почему ковидные больные в больницах вроде бы не должны платить за лекарства. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16854 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4500 раз. Подякували: 4180 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лип, 2020 21:11 Группа международных ученых заявили, что препарат для лечения от Covid-19 "Ремдесивир", который очень популярен в США, сильно уступает водорослям, потому что в них содержится гепарин, способствующий блокировке коронавируса SARS-CоV-2. С результатами исследования можно ознакомиться в журнале Cell Discovery.



Эксперты проверили противовирусную активность органических веществ, извлеченных из морских водорослей, — трех вариантов гепарина и двух видов фукоиданов.

...

https://vesti.ua/lite/health/nazvano-prirodnoe-lekarstvo-dlya-lecheniya-koronavirusa/amp Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

