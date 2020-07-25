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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1556155715581559>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 13:59

  Uppi написав:
  freeze написав:
  Uppi написав:Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку


Этот пассаж выглядит особенно феерично, если учесть, что вакцину от гриппа изобрели в 1940 году. :lol:

А вы можете полностью приводить мои цитаты . А тут на форуме цензура безбожная .
Просто оставлю снова . И внимательно несколько раз прочитайте цитату и проанализируйте свой вопрос .

"Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку, а после этого кормили аспирином «Байера», чтобы снизить температуру тела пациентов до благоприятной для размножения патогенных микроорганизмов. Ведь, как известно, организм человека, борясь с вирусом, поднимает температуру до 38 градусов по Цельсию - именно при этой температуре гибнут почти все вирусы, в т.ч и гриппа. Понизив же температуру тела искусственным образом, получается внутри организма настоящий термостат, благоприятный для размножения возбудителей болезни. Что и делали специалисты, заставляя принимать жаропонижающие средства - в данном случае байеровский аспирин - людей, зараженных вирусом испанки. В результате всех этих действий, была вызвана эпидемия, которая стала непосредственной причиной, по разным оценкам, от 25 млн. до 100 млн. смертей невинных детей, женщин и мужчин."
https://napravdestoy.livejournal.com/5327870.html


Интересная ссылка. Вы обратили внимание, что это пересказ некоторого автора, который ссылается на доктора Ребекку Карли. Действительно ли доктор утверждала, что людям прививали испанку << ... Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку ... >>, или это домысел анонима ? А так, для начала, следовало бы установить осуществлялись ли массовые прививки в 1918 году, в частности в США ? Какие вакцины кололи (от каких болезней) и каких производителей ? Сколько людей умерло после вакцинации и в какой период ? Могли бы привитые вакцины вызвать смерть людей, например из-за просроченного срока действия ? Если в то время ходил вирус гриппа, называемый испанка, то могла ли массовая вакцинация привести к ослаблению иммунитета и способствовать заболеваемости испанкой ?

И никаких рептилоидов. )
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 14:26

  ЛАД написав:
Власти США скупили 90% мировых запасов препарата “Ремдесивир”, который используется для лечения COVID-19. Об этом сообщил в пятницу американский президент Дональд Трамп, выступая в Белом доме перед подписанием указа, который позволяет снизить цены на лекарства в стране, передает УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1882505-tramp-ssha-skupili-90-svitovikh-zapasiv-preparatu-proti-koronavirusu


С вакцинами будет так же. Папуасии их начнут получать в лучшем случае через год после богатых государств. Возможно, будет несколько исключений в самых неблагоприятных с эпидемиологической точки зрения регионах - для вида международной солидарности. Но массовый доступ к вакцине "незолотые миллиарды" получат позже "золотого"
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 14:59

  tumos написав:Могли бы привитые вакцины вызвать смерть людей, например из-за просроченного срока действия ?


Просроченное действие чего ? Вакцина от гриппа изобретена в 1940 году, а то что грипп вызывается вирусом гриппа обнаружили в 1933 году. К 1918 году были известны вакцины от оспы, бешенства и еще пары болезней, которые никак не напоминали испанку.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 16:10

  freeze написав:
  tumos написав:Могли бы привитые вакцины вызвать смерть людей, например из-за просроченного срока действия ?


Просроченное действие чего ? Вакцина от гриппа изобретена в 1940 году, а то что грипп вызывается вирусом гриппа обнаружили в 1933 году. К 1918 году были известны вакцины от оспы, бешенства и еще пары болезней, которые никак не напоминали испанку.


Вот я и задал элементарные вопросы. Первый - прививали ли массово людей в 1918 году от оспы, бешенства, тифа и т.д. Если такое событие было, то можно разбираться дальше с чем была связана массовая вакцинация, c ее последствиями...
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 16:37

  tumos написав:Вот я и задал элементарные вопросы. Первый - прививали ли массово людей в 1918 году от оспы, бешенства, тифа и т.д. Если такое событие было, то можно разбираться дальше с чем была связана массовая вакцинация, c ее последствиями...

В раздираемой гражданской войной России умерли от испанки сотни тысяч человек. Вы серьезно думаете, что большевики, колчаковцы или батька Махно массово вакцинировали население ? Когда-то встречали сообщения об этом ?
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 20:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Если кому нужна "отдушина", рекомендую ветку КРЖН - там столько оптимистов... по дюжине на каждого здешнего реалиста


Как то писал, что мне противопоказаны острые темы, особенно типа политдискуссий. КРЖН уже только читаю, вижу как завсегдатаи с трудом воспринимают серое будущее, рисуемое тобой и ещё несколькими.Там всё происходит как положено, т е наоборот.Когда пару лет назад я хотел взять прелесть в КТ, то наш любимый Аиршмакс сказал, что там оверпрайсы.С тех пор цена поднялась ещё на 20-30%.Сейчас им опять дорожай снится, а цене расти будет сложно.Они подзабыли, что основной фактор влияющий на цену - это доходы.А доходы ну явно собрались падать(в валюте).и причина тому - кризис вызванный короновирусом(это опять, чтобы не оффтопить :) )
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 20:32

Он (Степанов) уточнил, что государством в полном объеме предусмотрены средства на оплату лекарственных средств, используемых при лечении коронавирусной болезни и власти все время "мониторят" процесс лечения по обеспечению всеми лекарствами, необходимыми для лечения Covid-19.

https://kurs.com.ua/novost/193344-v-minzdrave-rasskazali-gotovi-li-bolnici-ko-vtoroi-volne-covid
Старикан, это к вопросу о том, почему ковидные больные в больницах вроде бы не должны платить за лекарства.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 21:11

Группа международных ученых заявили, что препарат для лечения от Covid-19 "Ремдесивир", который очень популярен в США, сильно уступает водорослям, потому что в них содержится гепарин, способствующий блокировке коронавируса SARS-CоV-2. С результатами исследования можно ознакомиться в журнале Cell Discovery.

Эксперты проверили противовирусную активность органических веществ, извлеченных из морских водорослей, — трех вариантов гепарина и двух видов фукоиданов.
...

https://vesti.ua/lite/health/nazvano-prirodnoe-lekarstvo-dlya-lecheniya-koronavirusa/amp
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 01:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Недавно читал пост родителей девушки которая умерла от менингита во Львовской области на фоне ковид или от ковид , суть не в ковид ,а в том что при сильных головных болях ей отказали в госпитализации и даже после обследования головы и диагностированом ковид ее отправили домой помирать (т9 блин) (сказали что причин для госпитализации нету) только принудительно родители заставили ее госпитализировать после чего она и скончалась... Постить тут не стал , не хотел что бы эта история стала причиной спекуляции о ковид и как то счел не этичным в эту грязь писать. Дело было во Львовской области,а мне вспомнился случай , прибл. 20 летней давности, когда моего знакомого, пацана ну пусть 10 или 15 лет (немного младше меня) отправили с больницы домой с аппендицитом (не прооперированого) просто папа за него не стал платить , потом вернулись обратно в больницу со скандалом и дословно слова папаши " откуда я знаю кому и сколько ? У вас же на двери не написано" но заплатил прооперировали. Так вот прошло около 20 лет а воз и ныне там. Еще один случай среди близких знакомых 1995 год Львов ,у человека частичная непроходимость кишечника , адские боли более года,боль похоже на аппендицит, полнейшая дистрофия, кушать не мог почии ничего в туалет толком сходить тоже , прошел кучу обследований лежал в больницах не могли ничего год сделать , пока ургентно скорая не забрала и не сделали ургентную операция ,уже не в Украине было дело так как поняли что в Украине не помогут. Случаев полной некомпетентности и пофигистичности врачей на примерах знакомых и родственников знаю много от 25 лет назад и до вчера, перечислять все не хочу . Так что я верю в историю про девушку и мне ее очень жаль , . Это об уровне медицины в Украине. За 25-30 лет ничего не меняется ...
Востаннє редагувалось yama в Нед 26 лип, 2020 01:52, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 01:34

  ЛАД написав:budivelnik
Вы прыгаете с одного на другое. Начали с хлопчика, который заскочил в магазин, теперь о том, что продавцу тяжело работать в маске. Тем не менее, у нас в магазинах работают. Правда, в последнее время все чаще маски сдвинуты ниже носа, но всё же есть. А раньше таки весь день отрабатывали в масках как положено. С перчатками, конечно, сложнее, согласен. Не знаю, как решали вопрос.

Цифры Вам всё же лень посмотреть. Помогу Вам.
Швеция - 562 смерти на 1 млн. населения,
Дания - 106 смертей,
Финляндия - 59,
Норвегия - 47.
Украина - 36.
А теперь представьте, что у нас шведские результаты. При грубо 40 млн. населения это уже 23 тыс. смертей. Тут уже речь не о 800 жизнях (хотя и это немало). Ну и представьте, что эти цифры затронули Ваших близких. Будете ли Вы так же легко рассуждать об этом?

P.s. Возможно Вы не читали ветку, но о проблемах, связанных с карантином, я писал ещё в самом начале.
доктор Комаровский к сожалению единственный кто публично комментирует о масках и перчатках, можно подумать я его рекламируют , но просто больше никто так коротко и ясно , лаконично не говорит об этом ,посмотрите там по моему две серии на ютуб так и назыааються о масках, или в этом роде, там по полочках разложено почему касательно продавцов и вообще маски и перчатки больше профанация . Не хочу перепечатывать его , там повторюсь коротко , посмотрите не ленитесь. Не реклама и без политики просто практика.
yama
 
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