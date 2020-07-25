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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1556155715581559

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 01:44

  ЛАД написав:
  Starikan написав:.......
Статья бредовая, согласен.
Но все эти многочисленные вбросы о всемирном заговоре - это имхо набирающая силу реакция масс на прогрессирующее мировое финансовое неравенство, о котором сейчас так много говорят.
Кстати, тема создания мировой страшилки для попытки захвата власти группой богатеев забавно раскрыта еще в "Союзе пяти" А.Толстого :mrgreen:

Не думаю, что причина в прогрессирующем мировом финансовом неравенстве. Хотя это имеет место быть, но, думаю, имеет другие последствия.
На мой взгляд, вбросы о всемирном заговоре и прочая конспирология следствие поиска простых и понятных причин для объяснения сложных или неподвластных человеку (необъяснимых сегодня) явлений. Современное мифотворчество. Так же, как древние греки объясняли грозы, землетрясения и прочие явления природы драками богов и титанов. :)
причина очень проста а учил в 10-м класе на уроках биологи. Как только какого то вида животных становиться слишком много и популяция очень стремительно растет , для крыс там было указано количество на метр, сразу же возникает вирус который косит популяцию и уменьшает ее численность. Так и у нас хомосапиенсов там где социальная дистанция маленькая большая густота населения на км квадратный там и больше вирусов , вот вам и выход социалтная дистанция и расселение "вдаль от чумных городов" и вирус СПИДа из той же оперы природная регуляция численности населения если копнуть глубже и шире то гомосексуальность тоже преследует ту же цель. Природная регуляция численности вида.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 01:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

КНДР заявила о первом случае подозрения на коронавирус в стране.
freeze
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