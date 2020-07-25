Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1556155715581559 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 52 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 245 Додано: Нед 26 лип, 2020 01:44 ЛАД написав: Starikan написав: .......

Статья бредовая, согласен.

Но все эти многочисленные вбросы о всемирном заговоре - это имхо набирающая силу реакция масс на прогрессирующее мировое финансовое неравенство, о котором сейчас так много говорят.

Кстати, тема создания мировой страшилки для попытки захвата власти группой богатеев забавно раскрыта еще в "Союзе пяти" А.Толстого .......Статья бредовая, согласен.Но все эти многочисленные вбросы о всемирном заговоре - это имхо набирающая силу реакция масс на прогрессирующее мировое финансовое неравенство, о котором сейчас так много говорят.Кстати, тема создания мировой страшилки для попытки захвата власти группой богатеев забавно раскрыта еще в "Союзе пяти" А.Толстого

Не думаю, что причина в прогрессирующем мировом финансовом неравенстве. Хотя это имеет место быть, но, думаю, имеет другие последствия.

На мой взгляд, вбросы о всемирном заговоре и прочая конспирология следствие поиска простых и понятных причин для объяснения сложных или неподвластных человеку (необъяснимых сегодня) явлений. Современное мифотворчество. Так же, как древние греки объясняли грозы, землетрясения и прочие явления природы драками богов и титанов. Не думаю, что причина в прогрессирующем мировом финансовом неравенстве. Хотя это имеет место быть, но, думаю, имеет другие последствия.На мой взгляд, вбросы о всемирном заговоре и прочая конспирология следствие поиска простых и понятных причин для объяснения сложных или неподвластных человеку (необъяснимых сегодня) явлений. Современное мифотворчество. Так же, как древние греки объясняли грозы, землетрясения и прочие явления природы драками богов и титанов. причина очень проста а учил в 10-м класе на уроках биологи. Как только какого то вида животных становиться слишком много и популяция очень стремительно растет , для крыс там было указано количество на метр, сразу же возникает вирус который косит популяцию и уменьшает ее численность. Так и у нас хомосапиенсов там где социальная дистанция маленькая большая густота населения на км квадратный там и больше вирусов , вот вам и выход социалтная дистанция и расселение "вдаль от чумных городов" и вирус СПИДа из той же оперы природная регуляция численности населения если копнуть глубже и шире то гомосексуальность тоже преследует ту же цель. Природная регуляция численности вида. причина очень проста а учил в 10-м класе на уроках биологи. Как только какого то вида животных становиться слишком много и популяция очень стремительно растет , для крыс там было указано количество на метр, сразу же возникает вирус который косит популяцию и уменьшает ее численность. Так и у нас хомосапиенсов там где социальная дистанция маленькая большая густота населения на км квадратный там и больше вирусов , вот вам и выход социалтная дистанция и расселение "вдаль от чумных городов" и вирус СПИДа из той же оперы природная регуляция численности населения если копнуть глубже и шире то гомосексуальность тоже преследует ту же цель. Природная регуляция численности вида. yama Повідомлень: 2472 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4690 раз. Подякували: 510 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лип, 2020 01:45 Re: Эпидемия коронавируса в мире КНДР заявила о первом случае подозрения на коронавирус в стране. freeze 4 Повідомлень: 17750 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4325 раз. Подякували: 6985 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1556155715581559 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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ЛОБ П'ят 24 лип, 2020 22:01