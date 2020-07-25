Додано: Нед 26 лип, 2020 10:01

shapo написав: Igneus написав: Наконец, социализация в США идет полным ходом при Трампе, которого причисляют к "левым" и которого поэтому привели к власти именно для реализации идеи "справедливости" . Об этом прямо говорят не только эксперты в этой сфере, но и даже простые обыватели на форумах в социальных сетях США. Наконец,в США идет полным ходом при Трампе, которого причисляют к "левым" и которого поэтому привели к власти именно для реализации идеи. Об этом прямо говорят не только эксперты в этой сфере, но и даже простые обыватели на форумах в социальных сетях США.

https://youtu.be/LFfM68Q7ueE

1) "Если переизберут, то коронавирус не закончится!"2) "Если изберут, то о коронавирусе американские СМИ забудут вечеромили, максимум,".Наконец, некоторые комментарии форумчан под этим роликом:: "вся *** с вирусом - договорняк краснознамённых китайцев и краснознамённых Левых Идиотов в Америке...": "Мир катится в пропасть, описанную Оруэллом... Человечеством правят безумцы, а где нет, там безумцы рвутся к власти...": "Неужели вы думаете что национализация и разорение бизнесов пройдет без боя? Каким образом эта разношерстная банда будет править? Я думаю будет либо моссовые пасадки и растрелы, либо раскол, либо гр. Война, либо все вместе."""Пандемиями" меньшинство (владельцы больших бизнесов, которые контролируют СМИ и правительства стран) оправдывают обнищание абсолютного большинства в годы мировых экономических кризисов, что происходят каждые 10-12 лет...": "Нет никакого вируса все это ложь и путь к диктату социалистов".: ""что за? "если изберут демократа, то про ковид забудут" - что это было? вся эта хрень по всему миру, это всё из-за выборов в США, по-вашему??""Второй Гражданской Войны не избежать. Левачество это вирус пострашнее, чем коронавирус. Увы, количество заражённых приближается к отметки - критическое. Симптомы - ненависть к среднему классу и открытая агрессия. Я сужу по своим собственным знакомым.": "Мэр Уханя входит в так называемую группу "" комсомольцев "".Они имеют теснейшие связи с демократами Америки .Оранжевая революция и бунты предполагались в Китае .Не получилось .Руководители ""комсомольцы "" практически все арестованы."