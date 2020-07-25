Starikan написав:....... Статья бредовая, согласен. Но все эти многочисленные вбросы о всемирном заговоре - это имхо набирающая силу реакция масс на прогрессирующее мировое финансовое неравенство, о котором сейчас так много говорят. Кстати, тема создания мировой страшилки для попытки захвата власти группой богатеев забавно раскрыта еще в "Союзе пяти" А.Толстого
Не думаю, что причина в прогрессирующем мировом финансовом неравенстве. Хотя это имеет место быть, но, думаю, имеет другие последствия. На мой взгляд, вбросы о всемирном заговоре и прочая конспирология следствие поиска простых и понятных причин для объяснения сложных или неподвластных человеку (необъяснимых сегодня) явлений. Современное мифотворчество. Так же, как древние греки объясняли грозы, землетрясения и прочие явления природы драками богов и титанов.
причина очень проста а учил в 10-м класе на уроках биологи. Как только какого то вида животных становиться слишком много и популяция очень стремительно растет , для крыс там было указано количество на метр, сразу же возникает вирус который косит популяцию и уменьшает ее численность. Так и у нас хомосапиенсов там где социальная дистанция маленькая большая густота населения на км квадратный там и больше вирусов , вот вам и выход социалтная дистанция и расселение "вдаль от чумных городов" и вирус СПИДа из той же оперы природная регуляция численности населения если копнуть глубже и шире то гомосексуальность тоже преследует ту же цель. Природная регуляция численности вида.
freeze написав:КНДР заявила о первом случае подозрения на коронавирус в стране.
неужели и туда докатилось?
Поймали врага(перебежчика с юга) при(или сразу после) незаконном пересечении границы. Пришлось целый город поставить на жесткий карантин. Подозревают диверсию с целью вброса коронавируса, сделанную южным соседом.
25 июля, от осложнений, вызванных коронавирусом Сovid-19 в возрасте 48 лет умер врач национальной сборной Украины по футболу Антон Худаев.
Об этом сообщает пресс-служба Украинской Ассоциации футбола (УАФ) в Facebook.
"Печальная новость в лагере сборной Украины.. Отошел в Вечность врач национальной команды Украины Антон Худаев. Ему было 48. Антон Евгеньевич заболел Сovid-19, вирус поразил 70 процентов его легких. Лучшие врачи Украины боролись за жизнь Антона, он находился под аппаратом искусственного дыхания... Однако коронавирус оказался безжалостным к нашему Доку. Сегодня вечером Антон Евгеньевич скончался из-за остановки сердца", - указано в сообщении.
Igneus написав:Наконец, социализация в США идет полным ходом при Трампе, которого причисляют к "левым" и которого поэтому привели к власти именно для реализации идеи "справедливости" . Об этом прямо говорят не только эксперты в этой сфере, но и даже простые обыватели на форумах в социальных сетях США.
1) "Если переизберут Трампа, то коронавирус не закончится никогда!"
2) "Если изберут демократа, то о коронавирусе американские СМИ забудут вечером 3 ноября 2020 года или, максимум, утром 4 ноября 2020 года".
Наконец, некоторые комментарии форумчан под этим роликом:
Vlad Vlad: "вся *** с вирусом - договорняк краснознамённых китайцев и краснознамённых Левых Идиотов в Америке..."
Серго Арвеладзе: "Мир катится в пропасть, описанную Оруэллом... Человечеством правят безумцы, а где нет, там безумцы рвутся к власти..."
Alexander Powolozki: "Неужели вы думаете что национализация и разорение бизнесов пройдет без боя? Каким образом эта разношерстная банда будет править? Я думаю будет либо моссовые пасадки и растрелы, либо раскол, либо гр. Война, либо все вместе."
ЗОЖ ZdoroV: ""Пандемиями" меньшинство (владельцы больших бизнесов, которые контролируют СМИ и правительства стран) оправдывают обнищание абсолютного большинства в годы мировых экономических кризисов, что происходят каждые 10-12 лет..."
Anastasiia Rios: "Нет никакого вируса все это ложь и путь к диктату социалистов".
Victoria Pho3nix: ""что за? "если изберут демократа, то про ковид забудут" - что это было? вся эта хрень по всему миру, это всё из-за выборов в США, по-вашему??"
Aleksandr Lakiichuk: "Второй Гражданской Войны не избежать. Левачество это вирус пострашнее, чем коронавирус. Увы, количество заражённых приближается к отметки - критическое. Симптомы - ненависть к среднему классу и открытая агрессия. Я сужу по своим собственным знакомым."
Лена Усманова: "Мэр Уханя входит в так называемую группу "" комсомольцев "".Они имеют теснейшие связи с демократами Америки .Оранжевая революция и бунты предполагались в Китае .Не получилось .Руководители ""комсомольцы "" практически все арестованы."
Юра,це 20літня студентка Католицького університету із Стрия, і так це ковід. Хвороба не обовязково поражає легені, може й мозок, про це вже писали. Але дитину вже не повернеш. Це до слів деякий завумних, що в Україні до ковідного віку просто не доживають, або шо то просто грип. А відношення до хворих не є генералізовано погане. Тут ще й ідіотські протоколи моз.
Недавно на фоні росту захворюваності на Львівщині прочитав радісні возгласи одного юного заступника мера Львова, десь вашого однолітка. Ура!!! нарешті заклади культури театри кінотеатри відкритіііііііііііііі Урааааа таваріщі! Люди з закладів культури кажуть так на фоні зростання хвороби погнали працюати, від відвідувачів вихлопу в фінансовому плані зараз нуль.Інша річ готелі, борделі, ресторани.
За вчера в мире + 258 000 новых случаев коронавируса. День был выходной, с традиционным снижением количества тестирования. Но как для выходного дня вчерашние цифры тоже рекордные за время пандемии. Думаю, в августе стабильно перейдём за цифры + 300 000 новых в сутки и два миллиона новых в неделю.
Ирак пробил свой максимум за время пандемии, теперь у них + 2862. Доминиканская республика + 1819 - maximum для них. Соседи-румыны обновили свой рекорд, + 1284. Коста-Рика + 931 - свой maximum Марокко + 811 - свой максимум за всё время, коронавирус возвращается на север Африки Венесуэла + 666 - рекорд для них Замбия + 472 - максимально для них
Кстати по суммарным случаям коронавируса, прогремевшая весной Италия, давно отодвинута на задворки эпидемии, и по общим случаям заражений за всё время занимает уже только 14-е место, даже в Саудовской Аравии было-есть больше случаев коронавируса.
Украина вчера вернулась в тройку лидеров в Европе и по новым случаям, и по умершим за сутки. + 920 новых случая коронавируса - это второй результат у нас за все время, если сравнивать выходные дни, когда часть наших тестирующих лабораторий не работает.
freeze написав:Кстати по суммарным случаям коронавируса, прогремевшая весной Италия, давно отодвинута на задворки эпидемии, и по общим случаям заражений за всё время занимает уже только 14-е место, даже в Саудовской Аравии было-есть больше случаев коронавируса.
Видимо, "промо-кампания" достигла целей с первой попытки.
Кстати, видя, как у нас "соблюдают карантин" - то уже все должны были умереть. Транспорт полный, УЗ тоже начала продавать билеты на 100%, клубешники гуляют, и т.д.
Единственный оставшийся пример карантина в Запорожье - в магазинах требуют маску. И в мелких помещениях иногда ограничивают количество людей. (Может ещё кино ограниченно работает - хз)
Всё остальное - положили болт на карантин, уже с месяц
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте