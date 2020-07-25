ЛАД написав:budivelnik Вы прыгаете с одного на другое. Начали с хлопчика, который заскочил в магазин, теперь о том, что продавцу тяжело работать в маске. Тем не менее, у нас в магазинах работают. Правда, в последнее время все чаще маски сдвинуты ниже носа, но всё же есть. А раньше таки весь день отрабатывали в масках как положено. С перчатками, конечно, сложнее, согласен. Не знаю, как решали вопрос.
Цифры Вам всё же лень посмотреть. Помогу Вам. Швеция - 562 смерти на 1 млн. населения, Дания - 106 смертей, Финляндия - 59, Норвегия - 47. Украина - 36. А теперь представьте, что у нас шведские результаты. При грубо 40 млн. населения это уже 23 тыс. смертей. Тут уже речь не о 800 жизнях (хотя и это немало). Ну и представьте, что эти цифры затронули Ваших близких. Будете ли Вы так же легко рассуждать об этом?
P.s. Возможно Вы не читали ветку, но о проблемах, связанных с карантином, я писал ещё в самом начале.
доктор Комаровский к сожалению единственный кто публично комментирует о масках и перчатках, можно подумать я его рекламируют , но просто больше никто так коротко и ясно , лаконично не говорит об этом ,посмотрите там по моему две серии на ютуб так и назыааються о масках, или в этом роде, там по полочках разложено почему касательно продавцов и вообще маски и перчатки больше профанация . Не хочу перепечатывать его , там повторюсь коротко , посмотрите не ленитесь. Не реклама и без политики просто практика.
Вы лучше почитайте, что он писал в феврале и марте про вирус. Также он вероятно говорит сейчас о бесполезности масок. Когда уже даже до воз и трампа дошло, что они нужны. Но комаровский конечно не трамп. И не воз. Он потом переобуется, когда публика попросит. Доверие к его высказываниям к сожалению нет никакого. Скорее даже послушай и сделай наоборот. Он просто успешно рубит бабло на своей популярности
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
stargazer написав:Це до слів деякий завумних, що в Україні до ковідного віку просто не доживають...
В этом году в Украине в январе тонуло в среднем больше 2 человек в день. Вдумайтесь, как в январе можно вообще утонуть? А вы тут пишите про единичный случай. Если смерть от ковида в возрасте 20 лет ещё можно себе представить, а вы попробуйте утонуть в январе. И таких специалистов по изощренным способам умирания, судя по статистике, вообще немало. Если у одного 20-летнего получилось умереть от ковида, это не значит, что получится у вас, даже если будете стараться
freeze написав:Кстати по суммарным случаям коронавируса, прогремевшая весной Италия, давно отодвинута на задворки эпидемии, и по общим случаям заражений за всё время занимает уже только 14-е место, даже в Саудовской Аравии было-есть больше случаев коронавируса.
Видимо, "промо-кампания" достигла целей с первой попытки.
Кстати, видя, как у нас "соблюдают карантин" - то уже все должны были умереть. Транспорт полный, УЗ тоже начала продавать билеты на 100%, клубешники гуляют, и т.д.
Единственный оставшийся пример карантина в Запорожье - в магазинах требуют маску. И в мелких помещениях иногда ограничивают количество людей. (Может ещё кино ограниченно работает - хз)
Всё остальное - положили болт на карантин, уже с месяц
У нас все таки носят маски в магазинах и метро. Что конечно помогает, а иначе бы все было намного хуже. Но рестораны, театры и кинотеатры - это прямые рассадники.
Многим ведь дойдет только тогда, когда начнут умирать в пределах личного знакомства. Это реально мозх прочистит, но на уровне популяции в этом случае уже будет полня опа.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
freeze, конечно за всю Херсонскую обл. говорить не могу, но по ситуации в соем пгт. В мае говорил со своим семейным врачом (знакомы уже порядка 40 лет) по коронавирусу у нас. С ее слов:
- на всю нашу поликлинику (порядка 40 чел. от зав. до рабочего) на конец апреля было выделено по 1 маске на человека + на всех 1 защитный костюм, 1 защитные очки, 1 защитный щиток. Всё!
- в конце апреля у нее на приеме были (в разные дни) 2 женщины (обе вернулись из Польши) из небольшого села, приписанного к нашей поликлинике, у обоих были признаки коронавируса.
- т.к. у нас стационара нет, попыталась (с главврачом) отправить их в Херсон (в выделенную для этого больницу) - отказали, т.к. не было проведено тестов. Тестов не было у нас ни одного и не давали (может и сейчас нет, не знаю). Аналогично отказала и районная больница "проведите тесты, если они не больны Ковидом, возьмем, без тестов нет, вдруг они всех заразят!", скорая отказалась везти их куда-либо без согласования о приемке. В общем выписала жаропонижающие и антибиотики и отправила по домам лечиться, но чтобы раз в неделю приезжали на проверку (в поликлинике машин нет).
- как она сказала мне, а вдруг я от них подхватила, хорошо если только мужа заражу, а вдруг еще и других, кто ко мне на прием ходит, тогда что, в тюрьму за заражение? В общем ушла на месяц в отпуск за свой счет.
Кстати о зарплате, хоть она и повысилась после того, как перешла из участковых врачей в семейные, но грязными чуть более 8 тысяч, ну а взятки деньгами, или чем другим у нас, где все о всех всё знают, врачам не принято давать. Живут только за счет зарплаты.
Т.ч. вполне вероятно, что такая хорошая ситуация в чисто сельхоз Херсонской области, с небольшими населенными пунктами, только из-за того, что просто не делаются тесты - перефразируя известное "Нет тестов - нет больных!"
Ну и по маскам. По май маски носили почти все, в магазинах и др. без них не обслуживали, в июне носило все меньше и меньше, в июле практически все без масок, в т.ч. и в магазинах.
adeges написав:Но Комаровский конечно не Трамп. И не ВОЗ. Он потом переобуется, когда публика попросит. Доверие к его высказываниям к сожалению нет никакого. Скорее даже послушай и сделай наоборот. Он просто успешно рубит бабло на своей популярности
"...13 апреля люди в соцсетях обратили внимание на «оздоровительный стрим» на YouTube Анатолия Кашпировского — всесоюзного телепсихотерапевта, бывшего кумиром страны на рубеже 80-90-х годов прошлого столетия.
В это сейчас трудно поверить, но в 1989 году по Центральному телевидению СССР (телеаудитория тогда была в десятки, если не в сотни, раз больше, чем сейчас) выходила программа «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского», где тот «лечил» с помощью телеэфира людей.
В прошлом году как раз исполнилось 30 лет этому одному из самых масштабных проявлений мракобесия в истории России.
Позже Михаил Ненашев, председатель Гостелерадио СССР в 1989—1990 годах в книге «Эфир Отечества. Создатели и звёзды отечественного телевидения о себе и своей работе. Сборник интервью. Книга первая» вспоминал: «В моё время, в период величайшей политизации и раздражения, мы пустили целый ряд программ, направленных на утешение, — Анатолия Кашпировского, Аллана Чумака. Но очень скоро от того же Кашпировского пришлось отказаться, поскольку стало ясно, что это прохиндейство чистой воды».
С тех пор психотерапевт, конечно, значительно потерял в размерах аудитории, но до сих пор выступает со своими сеансами по городам и весям. И недавно провел онлайн-трансляцию на YouTube, где ответил на вопросы подписчиков. Как и ожидалось, они начали просить его о помощи в борьбе с коронавирусом.
«Пожалуйста, сделайте сеанс, чтобы поднять иммунитет против коронавируса. Спасите человечество!» — к примеру, пишет пользователь...