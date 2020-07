Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1558155915601561 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 52 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 245 Додано: Нед 26 лип, 2020 13:38 yama написав: на авторитетЫ мне плевать важна правда кто бы ее не говорил на авторитетЫ мне плевать важна правда кто бы ее не говорил



Забавно, а как вы определяете, что вам говорят правду ?

Или то, что вы хотите услышать и есть правда, а то что вам не нравится это не правда ? Забавно, а как вы определяете, что вам говорят правду ?Или то, что вы хотите услышать и есть правда, а то что вам не нравится это не правда ? freeze 4 Повідомлень: 17755 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4326 раз. Подякували: 6985 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лип, 2020 13:42 safonovstanislav написав: adeges написав: У нас все таки носят маски в магазинах и метро. Что конечно помогает, а иначе бы все было намного хуже. Но рестораны, театры и кинотеатры - это прямые рассадники.



Многим ведь дойдет только тогда, когда начнут умирать в пределах личного знакомства. Это реально мозх прочистит, но на уровне популяции в этом случае уже будет полня опа. У нас все таки носят маски в магазинах и метро. Что конечно помогает, а иначе бы все было намного хуже. Но рестораны, театры и кинотеатры - это прямые рассадники.Многим ведь дойдет только тогда, когда начнут умирать в пределах личного знакомства. Это реально мозх прочистит, но на уровне популяции в этом случае уже будет полня опа.

Рассадники - это общественный транспорт. И там уже никакие маски не помогут. Сравните объем воздуха на человека в кинотеатре и ресторане, и забитых утренних маршрутках Рассадники - это общественный транспорт. И там уже никакие маски не помогут. Сравните объем воздуха на человека в кинотеатре и ресторане, и забитых утренних маршрутках

Ради интереса попробовал утром сесть в маршрутку, у нас можно ездить только сидячим пассажирам , толкучки нету , просидел на остановке чуть больше часа , пустили только в пятую по счету маршрутку , остальные не имели сидячих мест, так что считайте общественный транспорт в гЛьвов не работает, его просто нет. Ну или закладываете плюс 70 минут к поездке. Ради интереса попробовал утром сесть в маршрутку, у нас можно ездить только сидячим пассажирам , толкучки нету , просидел на остановке чуть больше часа , пустили только в пятую по счету маршрутку , остальные не имели сидячих мест, так что считайте общественный транспорт в гЛьвов не работает, его просто нет. Ну или закладываете плюс 70 минут к поездке. yama Повідомлень: 2478 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4700 раз. Подякували: 511 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лип, 2020 13:45 yanyura написав: freeze, конечно за всю Херсонскую обл. говорить не могу, но по ситуации в соем пгт. В мае говорил со своим семейным врачом ( поликлинику ... .... ....

- в конце апреля у нее на приеме были (в разные дни) 2 женщины (обе вернулись из Польши) из небольшого села, приписанного к нашей поликлинике, у обоих были признаки коронавируса.



- т.к. у нас стационара нет, попыталась (с главврачом) отправить их в Херсон (в выделенную для этого больницу) - отказали, т.к. не было проведено тестов. Тестов не было у нас ни одного и не давали (может и сейчас нет, не знаю). Аналогично отказала и районная больница "проведите тесты, если они не больны Ковидом, возьмем, без тестов нет, вдруг они всех заразят!", скорая отказалась везти их куда-либо без согласования о приемке. В общем выписала жаропонижающие и антибиотики и отправила по домам лечиться, но чтобы раз в неделю приезжали на проверку (в поликлинике машин нет).



. , конечно за всю Херсонскую обл. говорить не могу, но по ситуации в соем пгт. В мае говорил со своим семейным врачом ( поликлинику ... .... ....- в конце апреля у нее на приеме были (в разные дни) 2 женщины (обе вернулись из Польши) из небольшого села, приписанного к нашей поликлинике, у обоих были признаки коронавируса.- т.к. у нас стационара нет, попыталась (с главврачом) отправить их в Херсон (в выделенную для этого больницу) - отказали, т.к. не было проведено тестов. Тестов не было у нас ни одного и не давали (может и сейчас нет, не знаю). Аналогично отказала и районная больница "проведите тесты, если они не больны Ковидом, возьмем, без тестов нет, вдруг они всех заразят!", скорая отказалась везти их куда-либо без согласования о приемке. В общем выписала жаропонижающие и антибиотики и отправила по домам лечиться, но чтобы раз в неделю приезжали на проверку (в поликлинике машин нет).

Вот по выше описанной схеме и умерла девочка 20 лет . Вот по выше описанной схеме и умерла девочка 20 лет yama Повідомлень: 2478 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4700 раз. Подякували: 511 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лип, 2020 13:58 Еще раз о масках и перчатках.

подтверждение практикой ношения масок и перчаток. Если вам скажут что небо синее,а трава зелёная вам важно кто это сказал? Если Комар то соврал точно ! В данном видео и утверждаются подобные легко проверяемые самостоятельно факты . Обсуждать то, чего никто не смотрел -смысла не вижу. К таким простым выводам можно прийти самому включив мозг и проанализировав самостоятельно , для особо ленивых Комар озвучивает простые истины, которые понятны здравомыслящим людям самостоятельно и до ковид. Комар учит людей пользоваться туалетом, масками перчатками и судя по уровню дискуссии в этой теме я понимаю что он это делает не зря и это видео надо смотреть каждому второму в теме. Иначе далее будет агитация за маски перчатки и прочее. Что бы понять здравомыслящему, да просто мыслящему человеку не надо слушать Комара, но блин оказывается думать это самая сложная работа и никто не хочет этого делать самостоятельно, ну не хотите пользоваться своим мозгом слушайте Комара. Ссылки приводить не буду , гуглом и поиском тоже не все умеют пользоваться к сожалению. yama Повідомлень: 2478 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4700 раз. Подякували: 511 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лип, 2020 14:07 yama написав: Ради интереса попробовал утром сесть в маршрутку, у нас можно ездить только сидячим пассажирам , толкучки нету , просидел на остановке чуть больше часа , пустили только в пятую по счету маршрутку , остальные не имели сидячих мест, так что считайте общественный транспорт в гЛьвов не работает, его просто нет. Ну или закладываете плюс 70 минут к поездке. Ради интереса попробовал утром сесть в маршрутку, у нас можно ездить только сидячим пассажирам , толкучки нету , просидел на остановке чуть больше часа , пустили только в пятую по счету маршрутку , остальные не имели сидячих мест, так что считайте общественный транспорт в гЛьвов не работает, его просто нет. Ну или закладываете плюс 70 минут к поездке.

Глобализация превращается в локализацию. Раньше люди ездили работать в соседние страны, теперь можно работать только у себя на районе. Глобализация превращается в локализацию. Раньше люди ездили работать в соседние страны, теперь можно работать только у себя на районе. safonovstanislav Повідомлень: 2840 З нами з: 10.05.14 Подякував: 199 раз. Подякували: 445 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лип, 2020 14:12 yama написав: лень и стереотипность мышления , любовь вешать ярлыки на людей, мешают вам посмотреть Комара ? Ну так ваши проблемы. лень и стереотипность мышления , любовь вешать ярлыки на людей, мешают вам посмотреть Комара ? Ну так ваши проблемы.



Это не моя проблема. Это мое мнение. У вас другое? Но это - исключительно ваша проблема. И в отличии от вас, лично на вас я ярлыки не вешал. Это не моя проблема. Это мое мнение. У вас другое? Но это - исключительно ваша проблема. И в отличии от вас, лично на вас я ярлыки не вешал. It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3306 З нами з: 14.03.06 Подякував: 206 раз. Подякували: 451 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лип, 2020 14:14 freeze написав: yama написав: на авторитетЫ мне плевать важна правда кто бы ее не говорил на авторитетЫ мне плевать важна правда кто бы ее не говорил



Забавно, а как вы определяете, что вам говорят правду ?

Или то, что вы хотите услышать и есть правда, а то что вам не нравится это не правда ? Забавно, а как вы определяете, что вам говорят правду ?Или то, что вы хотите услышать и есть правда, а то что вам не нравится это не правда ?



Правда - это когда мнение или позиция соответствуют собственным Правда - это когда мнение или позиция соответствуют собственным It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3306 З нами з: 14.03.06 Подякував: 206 раз. Подякували: 451 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1558155915601561 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням wolt450,

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Shaman yama і 9 гостейМодератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 707 , 708 , 709

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7085 1601930

ЛОБ П'ят 24 лип, 2020 22:01