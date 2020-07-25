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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 26 лип, 2020 13:38
yama написав:
на авторитетЫ мне плевать важна правда кто бы ее не говорил
Забавно, а как вы определяете, что вам говорят правду ?
Или то, что вы хотите услышать и есть правда, а то что вам не нравится это не правда ?
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Додано: Нед 26 лип, 2020 13:42
safonovstanislav написав: adeges написав:
У нас все таки носят маски в магазинах и метро. Что конечно помогает, а иначе бы все было намного хуже. Но рестораны, театры и кинотеатры - это прямые рассадники.
Многим ведь дойдет только тогда, когда начнут умирать в пределах личного знакомства. Это реально мозх прочистит, но на уровне популяции в этом случае уже будет полня опа.
Рассадники - это общественный транспорт. И там уже никакие маски не помогут. Сравните объем воздуха на человека в кинотеатре и ресторане, и забитых утренних маршрутках
Ради интереса попробовал утром сесть в маршрутку, у нас можно ездить только сидячим пассажирам , толкучки нету , просидел на остановке чуть больше часа , пустили только в пятую по счету маршрутку , остальные не имели сидячих мест, так что считайте общественный транспорт в гЛьвов не работает, его просто нет. Ну или закладываете плюс 70 минут к поездке.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 13:45
yanyura написав:freeze
, конечно за всю Херсонскую обл. говорить не могу, но по ситуации в соем пгт. В мае говорил со своим семейным врачом ( поликлинику ... .... ....
- в конце апреля у нее на приеме были (в разные дни) 2 женщины (обе вернулись из Польши) из небольшого села, приписанного к нашей поликлинике, у обоих были признаки коронавируса.
- т.к. у нас стационара нет, попыталась (с главврачом) отправить их в Херсон (в выделенную для этого больницу) - отказали, т.к. не было проведено тестов. Тестов не было у нас ни одного и не давали (может и сейчас нет, не знаю). Аналогично отказала и районная больница "проведите тесты, если они не больны Ковидом, возьмем, без тестов нет, вдруг они всех заразят!", скорая отказалась везти их куда-либо без согласования о приемке. В общем выписала жаропонижающие и антибиотики и отправила по домам лечиться, но чтобы раз в неделю приезжали на проверку (в поликлинике машин нет).
.
Вот по выше описанной схеме и умерла девочка 20 лет
.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 13:58
Еще раз о масках и перчатках.
подтверждение практикой ношения масок и перчаток. Если вам скажут что небо синее,а трава зелёная вам важно кто это сказал? Если Комар то соврал точно ! В данном видео и утверждаются подобные легко проверяемые самостоятельно факты . Обсуждать то, чего никто не смотрел -смысла не вижу. К таким простым выводам можно прийти самому включив мозг и проанализировав самостоятельно , для особо ленивых Комар озвучивает простые истины, которые понятны здравомыслящим людям самостоятельно и до ковид. Комар учит людей пользоваться туалетом, масками перчатками и судя по уровню дискуссии в этой теме я понимаю что он это делает не зря и это видео надо смотреть каждому второму в теме. Иначе далее будет агитация за маски перчатки и прочее. Что бы понять здравомыслящему, да просто мыслящему человеку не надо слушать Комара, но блин оказывается думать это самая сложная работа и никто не хочет этого делать самостоятельно, ну не хотите пользоваться своим мозгом слушайте Комара. Ссылки приводить не буду , гуглом и поиском тоже не все умеют пользоваться к сожалению.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 14:07
yama написав:
Ради интереса попробовал утром сесть в маршрутку, у нас можно ездить только сидячим пассажирам , толкучки нету , просидел на остановке чуть больше часа , пустили только в пятую по счету маршрутку , остальные не имели сидячих мест, так что считайте общественный транспорт в гЛьвов не работает, его просто нет. Ну или закладываете плюс 70 минут к поездке.
Глобализация превращается в локализацию. Раньше люди ездили работать в соседние страны, теперь можно работать только у себя на районе.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 14:12
yama написав:
лень и стереотипность мышления , любовь вешать ярлыки на людей, мешают вам посмотреть Комара ? Ну так ваши проблемы.
Это не моя проблема. Это мое мнение. У вас другое? Но это - исключительно ваша проблема. И в отличии от вас, лично на вас я ярлыки не вешал.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 14:14
freeze написав: yama написав:
на авторитетЫ мне плевать важна правда кто бы ее не говорил
Забавно, а как вы определяете, что вам говорят правду ?
Или то, что вы хотите услышать и есть правда, а то что вам не нравится это не правда ?
Правда - это когда мнение или позиция соответствуют собственным
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